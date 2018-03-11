В Подмосковье бездомные собаки загрызли насмерть 18-летнего парня

СЕГОДНЯ 18:40 2018-03-11T18:43:01+03:00

Спустя несколько часов после нападения псов с той же улицы увезли в больницу раненую женщину

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Дикая история из Подмосковья. Неподалёку от города Истра в ночь на воскресенье бродячие собаки насмерть загрызли 18-летнего парня.

ЧП произошло в посёлке Курсаково под Истрой, в самом центре посёлка - на Железнодорожной улице, которая тянется параллельно Волоколамскому шоссе.

18-летний Олег Шушунов с вечера отпросился у родителей к другу с ночевкой. Около полуночи добрался из посёлка Холщевики, где жил с родителями, до Курсаково. И не дошёл до ворот дома своего друга каких-то полсотни метров... Изуродованное тело парня на обочине нашли только утром - случайные прохожие.

- Изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных на кафе неподалеку, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Установлено, что на молодого мужчину напали дикие собаки.

На записи насчитали не меньше восьми больших дворовых псов. Животные набросились на прохожего. Парень пытался отбиваться, но силы были неравны. На теле Олега Шушунова эксперты насчитали несколько десятков рванных ран. Он скончался от большой потери крови.

- В это время на улице людей уже не было, кафе было закрыто, криков о помощи никто не услышал, - говорит источник.

При этом ранним утром в воскресенье с соседней улицы доставили в больницу ещё одну жертву нападения бродячих собак. 26-летняя женщина серьёзно пострадала, но осталась жива. Ее состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Местные жители рассказывают, что не раз жаловались в местную администрацию на стаи бездомных собак. Но меньше их не становилось. После трагедии чиновники распорядились, чтобы сотрудники организаций, которые отлавливают бездомных животных, оперативно выехали в Курсаково. Сегодня в окрестностях посёлка весь день ловят псов.

По словам друзей, Олег учился в Дедовске в вечерней школе.

- До сих пор не могу поверить, что наш Олег погиб, - говорит 18-летний Никита Орехов из Истры. - Он всегда был очень душевным человеком, никогда не оставлял никого из друзей в беде, а от того у него их было много. Честный и весёлый парень, дружелюбный, никогда не задирался первый, всегда жил по совести и чести, знал, что такое держать слово и отвечать за них, он был в полном смысле этого слово мужчиной. Все друзья, знакомые, родные очень скорбят...