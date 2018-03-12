Прогноз погоды в Москве на 12 - 18 марта: Ледяной дождь, снег и ночные холода до -20

СЕГОДНЯ 18:55 2018-03-12T21:44:44+03:00

Ледяной дождь ожидается в столице и в Подмосковье во вторник и среду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 12 - 18 марта. Увы - ответа на вопрос "когда же весна" не знают даже метеорологи

Изменить размер текста: A A

Минус 20? Снег? Ледяной дождь? Такой прогноз даже в декабре звучал бы тревожно, а уж в середине марта и вовсе кажется плохой шуткой. И шутят, увы, не метеорологи, а сама природа. Синоптики же на полном серьезе обещают москвичам все эти зимние напасти в ближайшие дни.

Ледяной дождь ожидается в столице и в Подмосковье во вторник и среду, 13 и 14 марта. Вероятнее всего - ночью и по утрам, с 3 до 9 часов, уточняют специалисты центра "Фобос".

А мы же все помним, что такое ледяной дождь: автомобили и дороги в толстой корке льда, падающиеся под тяжестью обледеневших ветвей деревья, апокалипсис в аэропортах... Но синоптики успокаивают: ледяной дождь будет, но без всех этих ужасов:

- Ледяной дождь связан с тем, что на высоте около полутора километров над Москвой темпертура воздуха будет положительной, а у поверхности земли - отрицательной. И осадки, которые будут начинаться на высоте как дождь и морось, по мере охлаждения станут либо превращаться в мелкую снежную крупу, либо замерзать в воздухе, либо превращаться в ледяную корку, соприкасаясь с землей, ветвями и другими поверхностями - это и есть ледяной дождь и гололед, - объясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Но в любом случа осадки ожидаются небольшими, до 1 - 3 мм за сутки, поэтому никаких катаклизов из-за слабого ледяного дождя не случится.

Снег на этой неделе будет сыпать каждый день. Во вторник и среду - мокрый снег либо снег с дождем, поскольку днем температура будет плюсовой. А во второй половине недели - уже настоящий зимний снег (и даром что на календаре вторая половина марта).

Но вот в масштабах синоптики расходятся. Центр "Фобос" прогнозирует сильный снегопад в четверг, 15 марта: за сутки выпадет 7 - 9 сантиметров снега, сугробы вырастут на 5 - 7 см. Гидрометцентр России и Московское метеобюро считают, что снежок будет небольшим - каждый день не больше 1 - 3 мм осадков.

Теперь о температуре. Во вторник и среду, 13 - 14 марта, ожидается короткая оттепель, днем воздух будет прогреваться до +3 градусов - так тепло нынешней весной еще ни разу не было! По ночам легкий морозец, не холоднее -7...-9 градусов.

В конце недели - резкое похолодание. В пятницу, 16 марта, ночью подморозит до -10...-15 градусов, днем -5...-10. В выходные дни, по данным Гидрометцентра России, ночная стужа окрепнет до -20 градусов, днем -7...-12.

- Вероятнее всего 20-градусная стужа на севере и северо-западе Подмосковья в ночь на субботу, 17 марта, и на воскресенье, 18 марта. В столице же воздух может остыть до -15...-17 градусов, - поделилась с "КП" подробностями главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Дпже среднесуточная температура окажется ниже -10 градусов, это большая редкость, хотя и не уникальный случай. В последние 70 лет такие холода во второй половине марта случались всего десять раз. Если сравнивать с климатическими нормами, аномалия может дойти до 10 - 12 градусов.

Кто "виноват" во всех этих странностях? Сначала - южный циклон, он принесет оттепель и мокрый снег во вторник и среду. А вторжение холода во второй половине недели - это уже арктический антициклон, он "опустится" на освободившееся после циклона место над Европейской частью России.

Главный вопрос синоптикам после такого прогноза: а когда же весна?

- Не знаю! - признается Татьяна Поздянокова. - В лучшем случае после 25 марта. Пока все прогностические модели показывают холодные сценарии. Сезоны сместились ровно на месяц: в декабре зима никак не приходила, зато задержалась на весь март.