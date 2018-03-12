Племянница Лозы беременна от юноши, которого загрызла стая собак в Подмосковье

СЕГОДНЯ 11:01 2018-03-12T12:57:16+03:00

Юрий Лоза о погибшем от стаи собак в Подмосковье молодом человеке: "Рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей". Фото: Иван ПРОХОРОВ

Певец выразил надежду, что случай не будет «спущен на тормозах»

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Возлюбленная 19-летнего парня, погибшего от нападения стаи собак в Подмосковье, ждет от него ребенка. Об этом рассказал в своем Фейсбуке ее дядя - артист Юрий Лоза.

«Когда такая кошмарная история происходит где-то в глухомани, ищешь оправдание в среде обитания и невозможности контроля, но когда узнаешь, что это произошло в Истринском районе, просто отказываешься поверить в произошедшее. Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей», - пишет Лоза.

Как передает сайт kp.ru, Олег Шушунов погиб в ночь на воскресенье, 11 марта, в поселке Курсаково неподалеку от Истры. Молодой человек шел в гости к другу, когда на него напали как минимум восемь дворовых псов. Помочь в поздний час было некому, Шушунов получил множество рваных ран и скончался от потери крови. Тело нашли только утром.

Олег Шушунов погиб в ночь на 11 марта в поселке Курсаково неподалеку от Истры.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Почти в то же время в больницу из Курсаково попала еще одна жертва одичавших собак - 26-летняя женщина. Врачи оценили ее состояние как тяжелое, но угрозы для жизни нет.

«Я всегда был против больших собак в тех местах, где им нечем заняться и нечего жрать», - заявил Лоза и понадеялся, что случай с Шушуновым не спустят на тормозах. По словам певца, в Подмосковье нет волков, и заводить волкодавов нет необходимости. Попав на волю, крупные собаки сбиваются в стаи и представляют большую угрозу для прохожих.

Жители Курсаково утверждают, что неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой устранить проблему бездомных собак, однако меньше их не становилось. Зато в воскресенье, уже после происшествий, псов отлавливали весь день.

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