В Подмосковье поймали двух псов, которые загрызли насмерть молодого человека

СЕГОДНЯ 13:10 2018-03-12T15:49:20+03:00

Согласно одной из версий, погибший Олег Шушунов не просто погиб от укусов, а именно спас жизнь девушке, заслонив ее от стаи собак. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дворняг не собираются усыплять и в ближайшее время стерилизуют

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В городском округе Истра случилось ЧП: стая бездомных собак лишила жизни 18-летнего парня и изувечила 26-летнюю женщину. Все произошло в поселке Курсаково в ночь на воскресенье. Олег Шушунов шел по улице к своему другу, у которого планировал переночевать. И нарвался на целую стая бездомных, агрессивно настроенных псов. Они бросались на парня, рвали одежду и нанесли несколько десятков глубоких укусов. В результате Олег скончался от потери крови.

В тот же день и на той же улице от беспризорных собак пострадала 26-летняя женщина. Она также пыталась отбиться от дикой своры и громко звала на помощь. Ее крик услышал местный житель Петр Т., который выскочил на улицу со шваброй и начал отгонять взбесившихся псов. Швабра сломалась, после чего мужчина схватил лопату. Пострадавшая сейчас находится в реанимации в Истре. Ее состояние - стабильно тяжелое.

В воскресенье в Истре началась охота за бездомными собаками. И двух псов из той стаи удалось отловить.

- Они сейчас находятся в специальном питомнике, - сообщил «КП» начальник пресс-службы администрации городского округа Истра Алексей Хамин. - Как стало известно, собаки кучковались на одной из промышленных зон. И их там подкармливал местный сторож. Это обычные беспородные дворняги. Усыплять их в питомнике не имеют права. И в скором времени стерилизуют (лишат способности размножаться). А также чипируют.

Скорее всего, пойманные псы навсегда останутся в питомнике.

В администрации придерживаются версии, что погибший Олег Шушунов не просто погиб от укусов, а пытался спасти жизнь девушке, заслоняя ее от стаи собак собственным телом. Это проверяют в областном управлении Следственного комитета РФ.

Позже стало известно, что погибший в ближайшее время должен был стать отцом. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал известный певец Юрий Лоза.

- Когда такая кошмарная история происходит где-то в глухомани, ищешь оправдание в среде обитания и невозможности контроля, но когда узнаешь, что это произошло в Истринском районе, просто отказываешься поверить в произошедшее, - написал музыкант. - Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное.

Лоза также добавил, что он против больших собак в тех местах, где им нечем кормиться. В противном случае они сбиваются в стаи и ведут себя как волки.

- Хочется верить, что этот дикий случай не будет спущен на тормозах, - добавил певец. - Пора всем, кто за это отвечает, подумать о том, что такое может произойти с их родными и близкими.

Утром в понедельник на планерке в администрации городского округа Истра первым вопросом обсуждали дальнейшие действия по отношению к бездомным псинам. Руководитель округа Андрей Дунаев велел срочно активизировать работу по их отлову.

- При этом в этом году официальных жалоб на беспризорных псов еще не было, - добавили «КП» в пресс-службе администрации.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Отловом и содержанием безнадзорных животных должны заниматься органы местного самоуправления, - пояснил «КП» адвокат Владимир Постанюк. - И если бездомные собаки насмерть искусали человека, то ответственным за это могут признать муниципальное образование. Вполне возможно, что должностных лиц привлекут к уголовной ответственности (за проявленную халатность и ненадлежащее исполнение своих обязанностей). В любом случае, пострадавшие вправе обратиться в суд с иском к муниципалитету о возмещении вреда (материального и морального), причиненного нападением собак.

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