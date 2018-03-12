Собянин: "Для участия в проекте по активному долголетию поступило более 35 тысяч заявок"

СЕГОДНЯ 17:25 2018-03-12T17:29:24+03:00

Сегодня прозвучали десятки различных интересных инициатив, - сказал мэр Сергей Собянин во время заключительной сессии форума Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице на международный форум собрались специалисты по работе с пожилыми людьми

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Сегодня, 12 марта, в столице состоялся международный форум «Активное долголетие Москвы». Весь день российские и международные специалисты по работе с пожилыми людьми обсуждали проекты по активному отдыху, творчеству и социальному туризму, дополнительное образование и занятость, развитие волонтерского движения.

- Сегодня прозвучали десятки различных интересных инициатив, - сказал мэр Сергей Собянин во время заключительной сессии форума. - Старшему поколению Москвы требуется социальная поддержка - это специальный уход, пособия и пенсии, развитие здравоохранения. Этим мы должны постоянно заниматься и дальше совершенствовать свою работу. Чем больше человек живет, чем лучше он себя чувствует, тем больше у него потребностей к активной жизни. В итоге и продолжительность жизни увеличивается. У нас появилась идея проекта, который даёт возможность столичным пенсионерам участвовать в культурных, спортивных и прочих событиях. Для этого нужно привлекать не только бюджетные, но и коммерческие, и общественные организации. Уверен, качество жизни пожилых людей станет ещё выше.

По словам мэра, для старта проекта по активному долголетию из городского бюджета уже выделена необходимая сумма. Ранее стало известно, что на этот год потребуется 3 миллиарда рублей.

- От будущих участников проекта поступило более 35 тысяч заявок, - сообщил Сергей Собянин. - На пяти тысячах площадок созданы условия для занятий.

Напомним, в марте этого года в столице стартовал первый в России проект по активному долголетию. Сегодня в Москве живет около 3 миллионов человек пенсионного возраста, из них более 600 тысяч - молодые пенсионеры, то есть в возрасте 55+. В каждом районе Москвы для них будут проводиться бесплатные творческие, спортивные и обучающие занятия в зависимости от их пожеланий.

- Желающие могут прийти в свой центр социального обслуживания и узнать о программах, затем по мере набора групп начнутся занятия, - отметил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян. - Проект включает три направления - это физическая подготовка, творчество и обучение. У нас 500 тысяч человек уже готовы посещать занятия. Чаще всего пенсионеры интересуются пением, танцами, рисованием и скандинавской ходьбой.

НА ЗАМЕТКУ

Москвичи, желающие участвовать в пилотном проекте, могут обращаться по телефону «горячей линии»: 8-(495)-221-02-82, ежедневно с 8.00 до 20.00.

КОНКРЕТНО

Три важных вопроса о проекте

1. Кто может участвовать?

Мужчины и женщины старше 55 лет, с постоянной регистрацией в Москве и без медицинских противопоказаний. Внимание! Участие в некоторых программах может быть ограничено в зависимости от состояния здоровья.

2. Как записаться?

- можно обратиться в ближайший районный центр социального обслуживания (ЦСО). Их адреса и телефоны можно узнать на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы;

- в предложенном списке занятий выбрать наиболее интересные для вас;

- подать заявление на участие. Для этого пригодятся паспорт, СНИЛС и номер социальной карты москвича. Заявки будут выполнять по мере появления возможностей для занятий и наполнения групп.

3. Что получат пожилые москвичи?

Спортивные, танцевальные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. К примеру, тренировки в залах и на свежем воздухе по скандинавской ходьбе, гимнастике, специальным спортивным программам.

Для пенсионеров откроют также творческие студии с уроками пения, вышивания, живописи, кулинарии, лектории и языковые курсы, компьютерные классы. Все они будут бесплатными. Занятия станут проводить в группах один или два раза в неделю.