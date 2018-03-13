Девушка, которую пытались отправить в секс-рабство в Турцию, сама искала покупателей на свою девственность

СЕГОДНЯ 20:01 2018-03-13T20:22:38+03:00

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Громкое уголовное дело с задержанием финалистки конкурса "Миссис России Мира-2017" обрастает новыми подробностями. Напомним, изначально речь шла о том, что 18-летняя девушка из Серпухова решила подтянуть английский и поработать в Турции няней, но оказалась жертвой двух ушлых подруг (которые к слову, ненамного старшее ее: Ксении - 22 года, Татьяне - 19). Якобы потерпевшая и не подозревала, что подельницы собирались продать ее "арабскому шейху". Но как выяснилось, это не так.

По пути на допрос девушки скрывали свои лица от камеры. Фото: скрин видео московского межрегионального СУ на транспорте СКР.

- Потерпевшая несколько недель назад увидела в новостях сюжет о том, что кто-то за большие деньги пытался продать девственность, - сообщил "Комсомольской правде" Петр Фадеев, следователь по особо важным делам московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте. - Как-то в разговоре с подругами она упомянула, что имеет такой "товар" и не прочь заработать легкие деньги.

"Не вопрос - поможем", - уверила девственницу подруга Таня, тоже из Серпухова. А сама обратилась к более опытной Ксюше - именно ее следователи считают организатором сделки.

19-летняя Татьяна ждет суда под домашним арестом.Фото: !соцсети

- Подозреваемая состояла в специальных группах в мессенджерах, где общаются менеджеры девушек - по сути, те же сутенеры, и менеджеры клиентов, - продолжает Петр Фадеев. - Поймите, случайных людей там нет. Поэтому мы полагаем, что задержанная и раньше занималась сводничеством, а если нет, то основательно готовилась к этому бизнесу. Именно там она и нашла покупателя из Турции, от имени которого на самом деле писали оперативники.

Встреча в аэропорту "Домодедово" прошла без "маски-шоу": в дорогие одежды шейха никому облачаться не пришлось. Просто к трем девушкам подошли серьезные молодые люди - "представители клиента", передали деньги. На этом спектакль закончился - девушек повязали.

Следователи полагают, что Ксения и есть главный организатор аферы. Фото: скрин видео московского межрегионального СУ на транспорте СКР.

- Полтора миллиона они договорились поделить на троих: жертве - миллион, помощницам - по 250 тысяч, - говорит следователь. - При этом ни у кого из них не было особых материальных проблем. У всех есть родители, приличные семьи. Мы полагаем, что потерпевшей деньги вообще не достались бы: подозреваемые обещали их перечислить только по окончании "брачной ночи".

Но как показывает переписка, возвращения жертвы в Россию никто не ждал.

- А если товар понравится, можно его оставить в Турции насовсем? - спрашивает в мессенджере "помощник шейха".

- Конечно, забирайте, - отвечает Ксения.

Этот цинизм и безразличие к чужой судьбе поразило даже опытных следователей. Ведь одно дело - продать девственность, и совсем другое - на всю жизнь оказаться в чужой стране, скитаясь по борделям.

- Потерпевшая изначально не хотела ехать за границу, но подруги ее убедили, - уверен Петр Фадеев. - Мол, все безопасно, мы не раз так делали. Конечно, с нравственной точки зрения и сама жертва, возможно, не права. Но если бы она искала покупателей на свою девственность самостоятельно, ей максимум грозила бы административная ответственность за проституцию. Но если посторонний человек берется "помогать" в таком деле - это уже уголовная статья за торговлю людьми.

Ксения одна воспитывала маленькую дочь.Фото: !соцсети

Максимальное наказание, которое грозит неудавшимся сутенершам, - до шести лет тюрьмы. Правда, Ксения ждет суда в СИЗО, а Татьяна - под домашним арестом. По данным следствия, старшую девушку пришлось изолировать, так как она может уничтожить улики и оказать давление на потерпевшую.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

Владимир Васильев, адвокат Ксении:

- Моя подзащитная не признает свою вину, пользуясь 51-й статьей - никто не обязан свидетельствовать против себя. Да, изначально, при задержании, она по давлением заявила, что помогала подруге продать девственность. Но это все фарс, девушка ни в чем не виновата. Ей просто не в чем признаваться. А учитывая, что каждое слово может быть использовано против нее, она решила хранить молчание.

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- Да когда ей было тем эскортом-то заниматься? Дочь четвертый год в Москве. На первом курсе были проблемы с ногами, ходила на костылях. На втором вышла замуж и готовила борщи своему мужу, на третьем забеременела и родила ребенка, - рассказал «Комсомолке» отец Ксении Юрий Стариков, полковник МВД в отставке (подробности).