Кто пойдет в наблюдатели на выборах президента в Москве?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-14T02:29:55+03:00

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова ознакомилась с работой созданного Общественной палатой Москвы корпуса наблюдателей на выборах президента, отметив профессиональную подготовку столичных общественников. «В Москве наработан уникальный опыт наблюдения за процессом голосования. Я рада, что общественный штаб Москвы продолжает свои хорошие традиции. Есть обратная связь с общественными организациями, они полностью собрали тот пул наблюдателей, которые пойдут на выборы», - пояснила Элла Памфилова.

Все люди, которые выразили желание выступить наблюдателями, обязательно будут задействованы на предстоящих выборах президента.

- Все наблюдатели будут востребованы: от Навального, от «Голоса» - все, кто желает наблюдать и имеет интерес, - уточнила глава ЦИК. - Мы все с вами союзники, чтобы мы имели возможность вывести выборы на новый уровень, чтобы у людей не было сомнений.

Элла Памфилова обратилась к корпусу наблюдателей с призывом, чтобы они вошли в контрольные группы, которые следят за вводом бюллетеней в систему ГАС «Выборы».

- Чтобы контроль над вводом бюллетеней в систему был полноценным, мы дополнительно создаем контрольные группы, куда в основном входят члены оппозиционных партий. Я бы еще хотела, чтобы наблюдатели тоже были включены в эти группы, - пообещала глава ЦИК РФ.

Особое внимание Элла Памфилова уделила подготовке Москвы к предстоящим выборам Президента России. Система наблюдения отработана на предыдущих выборах в столице: именно широкое тотальное наблюдение свело к минимуму нарушения на участках.

Кстати

- Я хочу поблагодарить Москву за то, что она сама, не за счет федерального бюджета, оборудовала участки комплексами для электронного голосования. Стопроцентный охват всех участков видеонаблюдением, включая территориальные избирательные комиссии, - сказала глава ЦИК.

Впервые в истории России Общественная палата Москвы выдвигает от своего имени наблюдателей на участковых избирательных комиссиях Москвы. 12 марта заканчивается обучение, отметил председатель Мосгордумы, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Президента РФ в столице Алексей Шапошников.

В столице наблюдатели будут жестко контролировать законность процесса голосования и пресекать любые нарушения.

- У общественных наблюдателей есть три основных принципа работы: внимательность, точность и скорость, - резюмировал Алексей Венедиктов, председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Президента России в Москве. - Всех наблюдателей сейчас обучают представители Центральной и Московской городской избирательных комиссий. Основная задача - объяснить, как правильно реагировать на возможные нарушения. При любой конфликтной ситуации наблюдатель должен сообщить об этом в Общественный штаб по наблюдению за выборами. Если нарушение подтвердится, то отправляется группа разбора, в которую входят представители разных кандидатов.