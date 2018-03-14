В Москве трактор влетел в электричку: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 17:05 2018-03-14T18:55:24+03:00

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Трактор и электричка не разошлись на столичной железной дороге 14 марта. Столкновение произошло около 15.24. Пригородный поезд на полном ходу гнал по курсу «Фрязево-Москва» и в 750 метрах от платформы «Маленковская» ему в боковину въехал трактор. От удара произошел сход с рельсов одной тележки головного вагона состава.

Откуда в том месте взялся трактор? Один из главных вопросов, который сейчас предстоит выяснить. Ведь никакие ремонтные работы в той местности не ведутся. Некоторые СМИ, не разобравшись, и вовсе сообщили, что на электричку с моста упал экскаватор. Но это оказалось неправдой.

- Произошло столкновение трактора с пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево – Москва, - сообщили в пресс-службе МЖД. - По предварительной информации, никто из пассажиров электропоезда не пострадал.

В то же время в СМИ сообщалось, что есть раненные. По данным «Комсомольской правды», повреждения получил только водитель трактора. Ему оказывается необходимая помощь. Как говорят сами медики, мужчина чудом остался живым.

На место ЧП уже выехали бригады специалистов МЖД и восстановительный поезд со станции Лосиноостровская. Процедура поднятия сошедшего вагона займет несколько часов. Но это не означает, что движение поездов из-за ЧП остановлено - в настоящее время они передвигаются по соседним путям.

- Обстоятельства происшествия расследуются специальной комиссией Московской железной дороги, - сказали в пресс-службе МЖД.

- Обращаем внимание пассажиров, что временно в Москву пригородные поезда не останавливаются для посадки и высадки на остановочных пунктах Москва-3, Маленковская, Северянин и Яуза. Из Москвы электрички следуют штатно, - сообщили в МЖД.

ВАЖНО

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).