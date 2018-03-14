Московский фермер организовал контрабанду редких животных для частного зоопарка, продажи и опытов

СЕГОДНЯ 20:08 2018-03-14T21:01:48+03:00

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Столичный предприниматель Эдвард Хачатурян привез в частный домишко 63 экземпляра редких животных и приказал им долго жить (и размножаться). Среди них зеленые игуаны, хамелеоны, обезьяны, крокодилы, гиббоны, черепахи, птицы-носороги, лемуры, пингвины. Практически Ноев ковчег! И расположен он в Новой Москве - в деревне Десна. Чтобы создать подходящие условия, Хачатурян отгрохал во дворе несколько строений, установил клетки и даже нанял охранника. Мало ли кто залезет. Один только гиббон потянет на 350 тысяч рублей (новая «Лада Приора» - с коробкой-автомат, между прочим).

Но соседи повелителя зверей сдали с потрохами! И на днях мировой судья (участок №431) установил, что все эти животные - стопроцентные нелегалы. И из документов у них только усы, лапы и хвост (у некоторых еще клювы и красное седалище). И влепил Хачатуряну штраф - 15 тысяч рублей.

ЗМЕИ ПОЛЗАЮТ ПО ДВОРАМ

Деревня Десна с южной стороны столицы считается Москвой (и уже 6 лет), правда, с виду напоминает сельскую местность. Частные дома, узкие улочки. На отшибе - магазин «Продукты». Еще чуть дальше - лес и сугробы по пояс. И здесь в одном из домов обосновался нелегальный зоопарк. С виду - обычный особняк, обнесенный высоким забором. Но если присмотреться в щель между воротами, можно заметить несколько пристроек, внутри которых и днем, и ночью горит свет. Во дворе куча коробок с нарисованными бананами. Видимо, обезьянья кормежка. Сколько бы я ни стучал, дверь мне никто не открыл. Хотя я видел охранника на территории, кричал ему - бесполезно.

Соседи признались, что жить рядом с Хачатуряном - сплошное мученье. То и дело по соседним огородам бегают обезьяны и ползают змеи. Приходят неизвестные люди и просятся пройти во двор, чтобы отловить животных. Сделать это быстро не получается.

- Плюс крысы, мыши, неприятный запах, - жалуется житель Десны Андрей М. - Это сейчас зимой вы ничего не почувствуете. А летом тут ароматики еще те! Всю эту живность он держит не первый год. И его уже штрафовали за это много раз. И даже выяснили, что он нелегальных обезьян поставлял какому-то институту - для опытов.

Во дворе куча коробок с нарисованными бананами. Видимо, обезьянья кормежкаФото: Павел КЛОКОВ

ЧЕРНЫЕ СХЕМЫ

По информации «КП», Эдуард занимался контрабандой животных для медицинских исследований Института полиомиелита и вирусного энцефалита им. Чумакова. Сумма контракта составила более 80 млн рублей. Эти деньги ушли на покупку 189 обезьян. Но позже выяснилось, что из Африки в Армению, а потом в Россию животные попали нелегально (по поддельным документам).

В институте им. Чумакова «Комсомолке» подтвердили, что такая поставка была и тендер на нее выиграл Хачатурян. Причем выиграл сам у себя (других претендентов почему-то не оказалось). А вот про поддельные справки ничего не слышали. Мол, это сфера деятельности Россельхознадзора. Получить от этой службы оперативный комментарий пока не удалось. Но источник в санитарной службе сообщил, что гражданин Хачатурян в апреле прошлого года пытался провезти в Москву из Узбекистана 35 яванских макак (через аэропорт «Домодедово»). Ветеринарные свидетельства не соответствовали положенным формам, подписей и печатей не было. Груз задержали.

Столичный предприниматель Эдвард Хачатурян привез в частный домишко 63 экземпляра редких животныхФото: Павел КЛОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

- О редких животных, живущих в Новой Москве стало известно в октябре прошлого года, - сообщили «КП» в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. - Причем животные там содержались, действительно, редкие. Некоторые находятся на грани исчезновения. Предъявить документы на них хозяин не смог. Административное дело возбудили по статье 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений». Суд оштрафовал хозяина на 15 тысяч рублей и вынес решение о конфискации животных (в Щербинском районном суде «КП» сообщили, что делать это будут судебные приставы в ближайшие дни, правда, куда именно отвезут экзотическую живность, пока неизвестно, - прим. ред).

КСТАТИ

Все тот же повелитель зверей Эдуард Хачатурян владеет целым зоопарком «Планета обезьян №1», который находится на 47 км Калужского шоссе. В конце прошлого года проверяющие обнаружили в его стенах животных, занесенных в Красную книгу (розовый фламинго, японский журавль, утка мандаринка, журавль красавка, филин и другие). Документы на птиц владелец зоопарка предъявить не смог. Суд вновь оштрафовал Хачатуряна (на 15 тысяч рублей), однако конфисковывать птиц не стал и оставил в зоопарке.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Нужно дорабатывать законодательство»

- Если говорить об этом случае в Новой Москве, то я уверен, что этот человек (Эдуард Хачатурян, - прим. ред) явно не бедный, - рассказал «КП» директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. - Потому что содержать таких животных, да еще в таком количестве - дело очень не дешевое. Видимо, такой бизнес. Хотя и встречаются богатые любители, которые покупают краснокнижных животных для души. В последнее время популярностью пользуются львята. Их покупают только для того, чтобы поиграть с ними. А потом, когда животные подрастают, не знают, куда их деть. И это ужасно. Вообще, в Москве можно купить любое животное. Даже слона. Ибо контроля за этим делом нет в принципе. Скажем, уссурийский тигр охраняется государством. Но если его скрестить с бенгальским, то по документам он дворняга без роду и племени. И его можно толкать за любые деньги. То же самое, например, с лигром (помесь тигра и льва). Официально он вообще не существует в природе. Такого животного нет. А в объявлениях о купле-продаже сколько хотите. Нужно дорабатывать законодательство и усиливать контроль за продажей и транспортировкой животных.

БЫЛИ БЫ ДЕНЬГИ

В Сети и, правда, полно объявлений о продаже редких животных. В Москве можно купить гиббона. Стоит он 350 тысяч рублей (самка). Самец подешевле - 300 тысяч рублей. Или трехлетнего лемура («здоров, привит, кушает хорошо, все зубки целы»). Цена вопроса 95 тысяч рублей. А уж обезьян продается сколько угодно. Стоят они от 30 до 150 тысяч рублей.