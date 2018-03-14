Реконструкция Политехнического музея в Москве: "Музейный парк" с амфитеатром и новый пешеходный маршрут до парка "Зарядье"

СЕГОДНЯ 09:50 2018-03-14T09:54:03+03:00

В центре столицы появится ещё одно место для прогулок, фестивалей и красивых селфи

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В этом году после масштабной реконструкции и реставрации в центре Москвы откроется Политехнический музей. Рядом с ним на площади 1,32 гектара разместится новая пешеходная зона "Музейный парк" с амфитеатром и дополнительный пешеходный маршрут.

По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, для прогулочной зоны уже подготовили основные бетонные конструкции и переложили инженерные коммуникации. Сейчас строители работают на большом мосту и боковых лестницах амфитеатра, в шахте лифта.

ЛЕКЦИИ И КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Перед парадным входом в Политех увидим "Музейный парк". Главной фишкой в нем станет зелёный амфитеатр. Под открытом небом здесь будут проводить лекции, концерты и фестивали.

Политехнический музей откроется после масштабной реконструкции уже в этом году. ФОТО mos.ru

От проезжей части здание музея закроют зеленым "щитом". Для этого высадят 65 деревьев и 1105 кустарников, а также разобьют цветники общей площадью 391 квадратный метр.

Пешеходную зону "Музейного парка" шириной девять метров устроят на нижнем подвальном уровне Политехнического музея. Уличная галерея пройдет на четыре метра ниже тротуара. Сюда можно будет спуститься по широкой лестнице со стороны сквера около Соловецкого камня. А через подземный переход можно будет попасть в Ильинский сквер.

Пешеходов спрячет от тротуара и дороги озелененная многоярусная подпорная стенка шириной около четырех метров. Со стороны Лубянской проезда к "Музейному парку" смогут подъезжать экскурсионные автобусы и машины.

Из "Музейного парка" стартует новый пешеходный маршрут. Он соединит Центральный детский магазин на Лубянке с парком "Зарядье", а также уже существующие в центре Москвы прогулочные маршруты на Никольской улице, Мясницкой, Маросейке и Покровке.

ПРОЗРАЧНАЯ КРЫША И ВЫСТАВКА НА ЧЕРДАКЕ

В самом Политехе внутренние дворики укроют от дождя и снега под прозрачной крышей из высокотехнологичных материалов.

Выставочные залы с новой удобной навигацией станут больше почти вдвое. В обновлённом здании снова откроется знаменитая Большая аудитория - в ней выступали на литературных вечерах Владимир Маяковский, Иван Бунин, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Булат Окуджава.

Кроме того, вновь начнёт принимать посетителей научно-техническая библиотека музея, которая считается самой большой в Европе.

А в центральной части исторического корпуса впервые под выставки отдадут музейный двусветный чердак. Здесь будут выставлять крупные экспонаты.