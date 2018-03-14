2018-03-14T09:54:03+03:00
Общество

Реконструкция Политехнического музея в Москве: "Музейный парк" с амфитеатром и новый пешеходный маршрут до парка "Зарядье"

В центре столицы появится ещё одно место для прогулок, фестивалей и красивых селфи
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
Самой примечательной деталью нового "Музейного парка" станет зелёный амфитеатр. ФОТО mos.ruСамой примечательной деталью нового "Музейного парка" станет зелёный амфитеатр. ФОТО mos.ru
Изменить размер текста:

В этом году после масштабной реконструкции и реставрации в центре Москвы откроется Политехнический музей. Рядом с ним на площади 1,32 гектара разместится новая пешеходная зона "Музейный парк" с амфитеатром и дополнительный пешеходный маршрут.

По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, для прогулочной зоны уже подготовили основные бетонные конструкции и переложили инженерные коммуникации. Сейчас строители работают на большом мосту и боковых лестницах амфитеатра, в шахте лифта.

ЛЕКЦИИ И КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Перед парадным входом в Политех увидим "Музейный парк". Главной фишкой в нем станет зелёный амфитеатр. Под открытом небом здесь будут проводить лекции, концерты и фестивали.

Политехнический музей откроется после масштабной реконструкции уже в этом году. ФОТО mos.ru

Политехнический музей откроется после масштабной реконструкции уже в этом году. ФОТО mos.ru

От проезжей части здание музея закроют зеленым "щитом". Для этого высадят 65 деревьев и 1105 кустарников, а также разобьют цветники общей площадью 391 квадратный метр.

Пешеходную зону "Музейного парка" шириной девять метров устроят на нижнем подвальном уровне Политехнического музея. Уличная галерея пройдет на четыре метра ниже тротуара. Сюда можно будет спуститься по широкой лестнице со стороны сквера около Соловецкого камня. А через подземный переход можно будет попасть в Ильинский сквер.

Пешеходов спрячет от тротуара и дороги озелененная многоярусная подпорная стенка шириной около четырех метров. Со стороны Лубянской проезда к "Музейному парку" смогут подъезжать экскурсионные автобусы и машины.

Из "Музейного парка" стартует новый пешеходный маршрут. Он соединит Центральный детский магазин на Лубянке с парком "Зарядье", а также уже существующие в центре Москвы прогулочные маршруты на Никольской улице, Мясницкой, Маросейке и Покровке.

ПРОЗРАЧНАЯ КРЫША И ВЫСТАВКА НА ЧЕРДАКЕ

В самом Политехе внутренние дворики укроют от дождя и снега под прозрачной крышей из высокотехнологичных материалов.

Выставочные залы с новой удобной навигацией станут больше почти вдвое. В обновлённом здании снова откроется знаменитая Большая аудитория - в ней выступали на литературных вечерах Владимир Маяковский, Иван Бунин, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Булат Окуджава.

Кроме того, вновь начнёт принимать посетителей научно-техническая библиотека музея, которая считается самой большой в Европе.

А в центральной части исторического корпуса впервые под выставки отдадут музейный двусветный чердак. Здесь будут выставлять крупные экспонаты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Миллиарды рублей собирают с граждан и… сливают в канализацию!
Спецкор «Комсомолки» Владимир Ворсобин обнаружил, что уже много лет водоканалы по всей стране собирают деньги с людей для борьбы с паразитами в стоках, которую академики признали лженаукой. На что спускают народные рубли? Часть 1 [видео]
Новости 24
На выставке недвижимости MIPIM - 2018 Москва представила программу реновации
Северный вестибюль станции «Кропоткинская» закрыли до апреля
В Подмосковье иномарка сбила пожилую пару
Москвичам предложили продлевать водительские права автоматически
В столице ветераны получат материальную помощь ко Дню Победы
В столичном парке «Остров мечты» появятся гигантские качели
Московские катки в парках продлили работу
В столице открылась школа здоровья для пациентов с остеопорозом
В Москве готовят к открытию новый участок салатовой ветки метро
В подмосковном ДТП погиб один человек
Москвичей ждет на этой неделе полярное вторжение
В 2017 году Москву посетили порядка 5 млн иностранцев
В самолете Хабаровск - Москва скончался пассажир
В Москве на месте бывшего завода "Серп и молот" начали строить уникальный мост
Москвичей ждет скорая оттепель
В столице купили 150 тысяч подарочных коробок конфет "Москва"
Четверо мигрантов в Подмосковье угнали иномарку за 3,5 млн
Лобода, Лепс, Меладзе, близняшки Король и даже Галамартовна зажгли на «Жаре»
В столичных роддомах стилисты помогут мамам подготовиться в выписке
В Москве ФСБ и МВД нашли схрон взрывчатки и оружия
Накануне 8 марта в Москве проводят рейды против стихийной торговли цветами
Городские службы Москвы на праздники будут работать в усиленном режиме
С начала 2018 года поезда МЦК перевезли 20 млн пассажиров
К 8 марта в центре Москвы включат подсветку в весеннем цвете
С начала года в Москве отремонтировали более 5,5 тысяч дорожных ям