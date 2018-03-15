Водители возят с собой грязь в баллончиках, чтобы замазывать номера и не платить штрафы за неправильную парковку

СЕГОДНЯ 14:41 2018-03-15T14:55:18+03:00

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Несмотря на то, что я был не в форме (то есть без спецодежды), многие автомобилисты смотрели на меня с опаской. А, может, я из прокуратуры? Хожу, как тот генерал, с блокнотикам, записываю номерочки. Рядом со мной Никита Каменев, инспектор Московской административной дорожной инспекции. У него и форма, и персональный жетон на груди, и планшет, и даже видеорегистратор, снимающий без остановки.

Мы идем по Тверской улице и фотографируем машины нарушителей. Правда, водители, как правило, замечают нас издалека и дают деру. Некоторые огрызаются. Плещут руками. Один даже выражался по матушке, но машину все-таки отогнал.

- Чаще всего автолюбители становятся под знаком «Остановка запрещена», - рассказывает Никита Каменев. - Штраф за это - три тысячи рублей. Вот, например, смотрите. «Фиат» припарковался.

Планшет за работой.Фото: Павел КЛОКОВ

Пока инспектор доставал планшет, я прильнул к автомобилю и увидел сладкую парочку. Она за рулем. Он на пассажирском сидении. И целуются. Да с таким энтузиазмом, что даже нас не заметили. Я тактично постучал в окошко. Парень вскинул на меня глаза, простился со своей молодухой и вышел. А барышня, едва заметно улыбаясь, включила первую скорость и тронулась.

- Иногда хватает просто моего появления, - говорит Никита.

Газетный переулок. Вознесенский. «Мерседесы» рассыпАлись перед нам как кегли. Один таксист подбежал, пританцовывая. Мол, в туалет приспичило. Машину оставил в парковочном кармане под знаком «такси».

- Не прилетит ли штраф? - волновался таксист.

- Нет, - улыбнулся инспектор. - В данном случае вы поступили правильно.

В целом, водители ведут себя культурно. Ибо привыкли, что по городу ходят люди в униформе и фотографируют их авто. Три-четыре года назад некоторые бросались на инспекторов с кулаками, пытались отнять планшет или сорвать видеорегистратор. Однако и сейчас остаются те, кто пытается перехитрить контролирующие службы. Кто-то цепляет на госномер тряпки, кредитные карты, носки, газетные вырезки, компакт-диски. Особо одаренные покупают баллончики с искусственной грязью! Эта информация привела меня в юмористический трепет. Оказывается, в интернет-магазинах можно купить грязь, которая легко распыляется и часто используется во время киносъемок. Наши водители прикупают себе такие баллончики (400 рублей) и грязнят ими госномера.

Еще пару лет назад водители чуть ли не с кулаками бросались на инспекторов МАДИ, сегодня же общение проходит обычно в спокойном ключе.Фото: Павел КЛОКОВ

- Но и этот способ дает трещину, - рассказал Никита Каменев. - Потому что планшет распознает выпуклые цифры (по рельефу) и фиксирует их.

Конкретно

ЗА ЧТО ШТРАФУЕТ МАДИ

Знак 3.27 - «остановка запрещена» (штраф - 3000 рублей)

Знак 3.28 - «стоянка запрещена» (штраф - 3000 рублей)

Знак 3.29 - «стоянка запрещена по нечетным числам месяца» (штраф - 3000 рублей)

Знак 3.30 - «стоянка запрещена по четным числам месяца» (штраф - 3000 рублей)

Парковка на зеленых насаждениях и газонах - (штраф - 5000 рублей)

Несоблюдение правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси (штраф - от 1 до 100 тысяч рублей)

КСТАТИ

Трехтысячный штраф можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. На штраф за парковку на газонах скидка не распространяется, так как это нарушение предусмотрено КоАПом Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

881 000 нарушений выявили в 2017 году сотрудники Московской административной дорожной инспекции, из них 16% инспекторами и 84% с помощью автомобилей «парконов» и через мобильное приложение «Помощник Москвы».

92% нарушений связаны с остановкой в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена».

8% нарушений - парковка под знаками 3.28, 3.29 и 3.30.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Ситуация № 1. Вы оставили машину под запрещающим знаком, да еще с табличкой «эвакуация».

Хорошо бы в таком случае иметь все документы на машину при себе. Потому что при эвакуации автомобиля, даже когда он окажется уже на платформе, вам его вернут, если вы предъявите документы. Но если эвакуатор уже тронулся - придется забирать железного коня со спецстоянки.

Ситуация №2. Вдоль дороги идет сплошная желтая линия, запрещающая даже остановку. При этом рядом с линией находится парковка и установлен соответствующий знак. Как быть?

Согласно правилам, первостепенную роль играют дорожные знаки. Соответственно, в данном случае желтая линия ничего не значит. Возможно, ее просто не успели стереть. Если же эта самая линия проходит мимо парковочных мест и при этом знака «Парковка» нет, значит, ни останавливаться, ни тем более парковаться нельзя. Линия побеждает.

Ситуация №3. Парковка на газонах.

Если вы увидели участок без ровноподстриженной зеленой травы - это еще не значит, что перед вами не газон и на нем можно парковаться. Большинство газонов в Москве многолетние, кроме того под землей могут находиться корни кустарников и деревьев. Важно помнить, если автомобиль колесом переехал бордюрный камень - транспортное средство находится либо на газоне, либо на тротуаре. И то, и другое является нарушением!

Обжаловать штраф за парковку на газоне можно, если вы уверены, что произошла ошибка. Неделю назад, например, автолюбитель Регина отправила через avtokod.mos.ru ходатайство о том, что ее оштрафовали неправильно. Место, где она поставила машину, не имеет ни бордюра, ни насаждений, ни табличек, ни забора. И штраф отменили.

Ситуация №4. Скрытые знаки

Оставляя машину, обязательно проверьте, нет ли вблизи зачехленных дорожных знаков. Такое бывает во время ремонтных работ. Или появились временные. Например, сейчас в Брюсовом переулке идет реконструкция дома, и чтобы освободить часть улицы, установили знак «Остановка запрещена» там, где раньше были места для парковки.

Ситуация №5. Парковка для инвалидов

Некоторые водители с ограниченными возможностями считают, что они могут останавливаться под всеми запрещающими знаками. Это не так. Знак «Остановка запрещена» (3.27) един для всех (в том числе и для таксистов, высаживающих пассажиров). А вот под знаками 3.28, 3.29 и 3.30 можно стоять до пяти минут - всем.

Важно!

Штраф можно обжаловать через сайт avtokod.mos.ru (официальный портал Правительства Москвы). Не путать с сайтом avtocod.ru!