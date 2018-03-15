Олимпийцы и тренеры из Москвы получили до 4 млн рублей от Сергея Собянина

СЕГОДНЯ 16:10 2018-03-15T18:22:27+03:00

В белом зале мэрии города 15 марта денежные сертификаты получили 13 спортсменов и 10 тренеров, которые проживают в Москве Фото: Алиса ТИТКО

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Не все награды еще были вручены нашим олимпийцам, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в Южной Корее.

В белом зале мэрии города 15 марта денежные сертификаты получили 13 спортсменов и 10 тренеров, которые проживают в Москве. Олимпийские чемпионы (1 место) - получат по 4 млн рублей, серебрянные призеры (2 место) - по 2,5 млн рублей. А их тренерам выплатят 50% от перечисленных сумм. Еще 3 спортсменов, завоевавшие медали в шорт-треке, лыжных гонках и фристайле, а также 3 тренеров получат свои награды позже, так как не смогли присутствовать на официальной церемонии.

Помимо традиционных денежных выплат, мэр Москвы вручил спортсменам и тренерам подарочные альбомы с пожеланиями москвичейФото: Алиса ТИТКО

- Никогда наша сборная не выступала под таким психологическим давлением. Никогда наша сборная не выступала под нейтральным флагом, никогда болельщики так не болели за вас и так не радовались вашим победам, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - То, что сделали московские спортсмены - выше всяческих похвал, 35% всех наград принесли москвичи, не считая сложной победы нашей хоккейной сборной.

- На самом деле, мы чувствовали огромную поддержку Москвы и России. Спасибо, что помогаете создавать нам эти результаты, - сказала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Мэр города отметил, что Москва - спортивный город, где созданы условия для занятий массового спорта и высших достижений. Сергей Собянин пообещал, что в столице продолжат строить новые дворцы, спортивные комплексы, детские школы.

Спортсмены - люди скромные, и не все брали слово, хотя, безусловно, они все благодарны за награды от мэрии города. За многих сказала фигуристка Евгения Медведева.

Алине Загитовой дали стакан сока вместо шампанскогоФото: Алиса ТИТКО

- От лица всей нашей команды хотела бы поблагодарить правительство Москвы за такую колоссальную поддержку. Эти олимпийские игры для нас выдались непростыми, мы чувствовали помощь нашего города, без которой мы бы не справились, - сказала Евгения Медведева.

Помимо традиционных денежных выплат, мэр Москвы вручил спортсменам и тренерам подарочные альбомы с пожеланиями москвичей. Собирали их с помощью блога Сергея Семеновича, куда приходили тысячи пожеланий и благодарностей.

После торжественной части мэр города предложил выпить по бокалу шампанского.

- А несовершеннолетним - сок, - сказал Сергей Собянин, имея в виду 15-летнюю фигуристку Алину Загитову.

Спортсменке принесли стакан яблочного сока. А в это время хоккеисты вручали Сергею Собянину именной свитер с номером 99 и символичные шайбы.

Сергей Собянин пообещал, что в столице продолжат строить новые дворцы, спортивные комплексы, детские школыФото: Алиса ТИТКО

- Нам было непросто, были драматичные моменты, но мы смогли вырвать эту победу, - скажет хоккеист Иван Телегин.

Напомним, ранее из рук президента РФ Владимира Путина государственные награды получили 46 олимпийцев. "Орденами Дружбы" были награждены фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, хоккеисты, выигравшие в Пхенчхане золото, а также лыжники Александр Большунов и Денис Спицов. Остальные призеры Олимпийских игр получили ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.