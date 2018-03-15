Михаил Ефремов повторит нашумевший монолог для столичных зрителей

СЕГОДНЯ 19:38 2018-03-15T19:45:32+03:00

Все мы помним скандальную выходку Ефремова в самарском театре. Фото: Стоян Васев/ТАСС

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25 марта в Концертном зале им. Чайковского пройдет необычный концерт, гвоздем которого станет артист Михаил Ефремов с нашумевшим монологом. Причем, монолог прозвучит не в тишине, а под музыку оркестра и под взмах руки Юрия Башмета.

Все мы помним скандальную выходку Ефремова в самарском театре, но на сей раз монолог будет другого рода. Актер прочтет "Слово о полку Игореве". Жанр мелодекламации, так популярный в начале двадцатого века и забытый сегодня, возвращают на сцену Башмет и композитор Александр Чайковский.

Премьера произведения прошла 3 февраля для сочинской публики и произвела без преувеличения фурор. Не слишком искушенная сочинская публика стоя в очереди за шубами долго судачила, что "оказывается, "Слово о полку Игореве" - это не скука", а шестилетняя сочинка Карина Ишенина, впервые побывавшая на концерте подобного рода, в интервью корреспонденту "КП" призналась, что очень хочет такую книжку.

Участники школы журналистики Башмета уже описывали события, проходившие во время Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Запланированный в Москве концерт будет дайджестом всего самого лучшего.

Выступят участник самого первого сочинского фестиваля скрипач Сергей Крылов; итальянский флейтист Массимо Мерчелли; прозвучит сопрано Ольги Кульчинской. Среди премьер — пьеса Алексея Сюмака для альта и струнного оркестра, и «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова. Дирижирует, естественно, Юрий Башмет. Естественно, в черном. Естественно, с перстнем на мизинце и медальоном на шее. Начало, естественно, в семь часов вечера.

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