Первые новоселы: Мы переехали из XX века в XXI

СЕГОДНЯ 01:23 2018-03-16T01:45:41+03:00

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По программе реновации в многоэтажку на 5-й Парковой улице на востоке столицы сейчас переезжают жители соседних домов на улице Константина Федина, 3 и 5. Они находятся в 300 метрах от новостройки. Мы посмотрели, как семьи заново устраивают свою жизнь.

Привезли родные двери

Многоэтажка на 5-й Парковой встречает меня оркестром из грохочущего перфоратора и ударов молотка. Хотя квартиры выдают с полной отделкой и даже люстрами на потолке. Но некоторые новоселы делают ремонт под себя, на свой вкус.

- В моей двушке такая планировка, что туалет оказался около кухни, а ванная в другой стороне - около спальни, - ведет меня по своему дому Раиса Аббясова из третьего подъезда. - Очень неудобно после уборной бегать мыть руки через всю квартиру. Поэтому пришлось в туалете ставить маленький умывальник с раковиной. В остальном меня все устраивает. Места стало больше в прихожей и на кухне.

Какие-то жильцы уже снесли металлические двери на входе в квартиру и поставили «ворота» помощнее и подороже. Некоторые перевезли сюда любимые двери со старых квартир. А многие просто поменяли личинку замка. Напомним, в прихожей каждой квартиры есть входная железная дверь с глазком и сейфовым замком, электрощиток, домофон, датчики пожарной сигнализации. Впрочем, пока домофоны не работают и ключей от них не выдают. Как обещают в управляющей компании, все это будет позже, когда в доме появится больше жителей. А пока в каждом подъезде на первом этаже дежурит охранник. Чтобы посторонние не попали в дом ночью, в 21.00 все подъезды запираются на замок. Если жильцы возвращаются позже, звонят охраннику на мобильник. Так людям даже спокойнее, знают, что чужие в подъезд не попадут.

Подключаем телеантенны

На новом месте переселенцам приходится решать бытовые проблемы. Хотя понятно, что все эти проблемы временные - первых дней. Люди всего-то переехали две недели назад. К примеру, в квартирах пока нет домашних телефонов, интернета и телеантенны. Чтобы их подключить, нужно отнести заявку в ближайшее отделение МГТС и свой «Жилищник». Но некоторым не хочется долго ждать.

- Нам сын купил спутниковую антенну, и теперь все работает, - включает телевизор Михаил Ботяков из первого подъезда. - Квартира нам нравится, светлая, теплая, просторная. Мы поменяли только входную дверь и смесители на кухне и в ванной.

А герои нашего репортажа, тоже первые переселенцы, Алексей и Ирина Быстрицкие пока еще разбирают коробки и двигают мебель (подробнее - на kp.ru).

- Первую ночь на новом месте не спалось, - рассказывает Алексей Брониславович. - Потом привыкли, потихоньку наводим порядок. В ванной комнате собираюсь стиральную машину подключать.

«Учусь готовить на электроплите»

Бывшие жители пятиэтажек радуются в новом доме лифтам, мусоропроводу и электрическим плитам. Таких удобств в хрущевках не было.

- На электрических конфорках заново учусь готовить, - смеется Ирина Быстрицкая. - Всю жизнь пользовалась газовой плитой, теперь с удовольствием привыкаю к новой. Многие переселенцы переживали, что в новостройке будет плохая звукоизоляция. Но, как оказалось, напрасно.

С бесплатной стоянкой у подъезда тоже пока проблем нет, поскольку жильцов мало. Но, как только дом заселится полностью, водителям придется тесно. На 340 квартир - всего около 30 парковочных мест во дворе. Но и это проблема любого мегаполиса.

Штамп в паспорте с новым адресом новоселам пока не ставят, поскольку многие переселенцы еще фактически живут на два дома. Кто-то не сдал ключи от старой квартиры, кому-то нужно оформить договор на новое жилье и поменять лицевые счета на «коммуналку» (инструкция - на kp.ru). Пока утрясаются бумажные и прочие дела при переезде, прописку не поменяешь. Потом сделать это можно будет в ближайшем центре госуслуг «Мои документы».

Алексей Быстрицкий первым делом запустил в новую квартиру кошку Шуню.Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Для кредитования переселенцев в банках создадут спецпредложение

Среди первых переселенцев есть и такие, кто все еще ждет заветные ключи. Семью Сухаревых - Татьяну Анатольевну, ее сына Сергея и невестку Лену - не устроил первый вариант двушки из-за неудобного козырька под окнами и второго этажа.

Таких семей-отказ­ников в хрущевках на Константина Федина оказалось около десятка. Большинство просят поменять этаж или планировку. С февраля представители Департамента городского имущества Москвы подбирают им новые варианты квартир. Жители пока сидят на чемоданах.

А многодетная семья Родионовых, герои нашей февральской публикации, решила вместо положенной двушки взять трешку с доплатой. Вместе с ними набралось еще 15 семей, желающих докупить метры. Но у тех, кому не хватило собственных сбережений на доплату, появились неожиданные трудности.

- Мы используем материнский капитал и планируем оформить ипотеку, - рассказала мама троих детей Екатерина Родионова. - Но в банках отказались выдавать нам кредит, сославшись на то, что работают только с договорами купли-продажи. А у нас договор мены с доплатой.

В Фонде реновации Москвы об этой проблеме знают и уже стараются ее решить.

- Для финансирования сделки жители сносимых домов, желающие при переселении купить дополнительные метры, вправе взять кредит, - говорит Петр Тихомиров, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Фонда реновации Москвы. - Пока ипотеку оформляют на общих основаниях. Но сейчас правительство города вместе с одним из крупнейших банков страны прорабатывает возможность создания специального ипотечного предложения для участников программы реновации. Окончательное решение, которым смогут воспользоваться переселенцы, ожидается через 2 - 3 месяца.

В целом новые квартиры по оснащению, планировке, уровню комфорта разительно отличаются от жилья в старых пятиэтажках.

- Небо и земля, - признаются сами жильцы. - Можно сказать, перебрались наконец из XX века в XXI.

Ну а мелкие бытовые проблемы скоро решатся.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В новостройке все больше жилья выставляют на продажу

Первые переселенцы уже вовсю торгуют только что полученными квартирами в доме на 5-й Парковой. В конце февраля на сайте недвижимости ЦИАН (www.cian.ru) продажи реновационного жилья начались с двушки общей площадью 58 кв. метров на 11-м этаже. Цена - 11 миллионов рублей. Теперь эта квартира немного упала в цене - до 10 миллионов рублей. Возможно, в том числе и потому, что на том же сайте появились новые предложения - еще парочка двушек за 10,4 и 10,8 миллиона рублей. Кроме того, хозяева некоторых квартир продают их сами и водят покупателей на осмотр.

Ранее столичные власти выставили в открытую продажу на портале Стройкомплекса Москвы (stroi.mos.ru) свободные квартиры в первом доме реновации. Это 80 однушек и трешек площадью от 38,2 до 78,5 квадрата. Средняя цена метра в них - от 152,8 тысячи рублей до 176,5 тысячи рублей. В первую очередь их смогут купить новоселы по программе реновации, желающие расширить свою жилплощадь с доплатой. Сумму доплаты высчитывают индивидуально для каждой семьи переселенцев по специальной формуле. В зависимости от площади квартир доплата для разных семей может составить в среднем от 2 до 3 миллионов рублей. При этом они вправе получить скидку 10 процентов.

«Расселение пятиэтажек»

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