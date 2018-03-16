Министр труда и социальной защиты Москвы Владимир Петросян: Активное долголетие - это фитнес, танцы и курсы английского языка

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-16T02:36:07+03:00

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- Владимир Аршакович, в столице начался прием заявок от желающих участвовать в проекте по активному долголетию. Зачем понадобилась эта программа?

- Начнем с того, что в Москве проживают 2 миллиона 600 тысяч пенсионеров по возрасту. Москва, как и мировые столицы, стареющий город. Сегодня 24,5% жителей города - нетрудоспособное население. К сожалению, эта цифра будет расти дальше. По прогнозам социологов, через 25 лет может дойти до того, что в столице будет 50% населения нетрудоспособного возраста.

Кроме того, в нашем городе увеличивается продолжительность жизни. Сегодня она составляет 77,4 года, а к маю уже достигнет 78 лет. Напомню, президент Владимир Путин поставил такую задачу - в следующем десятилетии довести цифру до 80 лет. А мэр Сергей Собянин вообще предлагает выйти на цифру 80 лет за 4 - 5 лет. Мы должны сделать все для того, чтобы этот возраст проходил активно как можно дольше. Именно на это нацелена программа «Активное долголетие Москвы».

- Что получат участники?

- Обучение, занятия и различные мероприятия по трем основным направлениям - физическая активность, образование и творчество. Для этого необходимо подать заявление и заполнить анкету в центре социального обслуживания в своем районе. После этого посетителя запишут в группу по его интересам. Если ему нужен спорт, то это фитнес, гимнастика, скандинавская ходьба. Творчество - вязание, макраме, поделки, танцы, пение, рисование. Обучение - курсы по компьютерным технологиям, английскому языку, проект «Серебряный университет».

- Занятия платные? И с какого возраста принимаете?

- Для пенсионеров с возраста 55+ все бесплатно. Но если к нам придет молодой неработающий инвалид, его тоже примут. Такие занятия и кружки для пожилых людей и раньше были, но проводились не так часто. А сейчас эту работу Сергей Собянин поручил проводить на постоянной основе на базе наших государственных бюджетных учреждений системы образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, туризма, частично здравоохранения. Все занятия будут проходить в шаговой доступности в каждом районе. Кроме того, мы продолжим уход и за теми, кто не выходит из дома. Для них работают патронажная служба, сиделки, санаторий на дому.

ЛЬГОТНЫЕ ПУТЕВКИ ВЫДАДУТ ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ В ЛЕЧЕНИИ

- А вообще много в городе льготников? Тех, кто получает не только пенсии, но и пособия, компенсации?

- Сегодня в Москве около 4,5 миллиона льготников. В зависимости от категории им положена помощь города на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсация на капитальный ремонт и другие льготы. К примеру, право на бесплатный проезд на городском и пригородном железнодорожном транспорте имеют 3,6 миллиона москвичей. Ежемесячную доплату к пенсии - 2,1 миллиона человек. Почти 1 миллион жителей или совсем освобождены, или частично вносят абонентскую плату за телефон. Мэр неоднократно говорил, что все социальные обязательства города будут полностью выполнены. В этом году правительство Москвы объявило о повышении всех социальных выплат. От 2 до 5 раз выросли ежемесячные пособия на ребенка, в 2 раза - ежемесячные выплаты многодетным семьям, а также ежемесячная выплата, пособие на ребенка-инвалида в семье.

- С этого года еще и бесплатных путевок стало больше...

- Это беспрецедентный шаг, который сделал мэр Москвы. Нам часто жаловались жители именно на отсутствие санаторно-курортных путевок. Раньше мы закупали всего 63 тысячи путевок. В прошлом году их было 122 тысячи, но получали их не все инвалиды и льготники. В этом году мэр в два раза увеличил финансирование на эти цели. Теперь закупим дополнительно еще 125 тысяч путевок. Итого получим 250 тысяч. Из них 170 тысяч путевок уже приобретено. В ближайшие две недели мы закупаем еще 75 тысяч.

- Все желающие смогут получить?

- К сожалению, нет. Только те льготники, которым положено санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

СТОЛИЦЕ НУЖНЫ СТРОИТЕЛИ И ПОВАРА

- Вы отвечаете не только за соцзащиту, но и за занятость в городе. Во время недавних сильных снегопадов выяснилось, что столице не хватает дворников. Какие профессии еще нужны?

- Сегодня самые востребованные - это профессии строительного комплекса. Городу нужны повара, менеджеры, контрактники, инженеры всех профилей. А вот экономистов и юристов уже достаточно.

- Свободные вакансии в городе есть?

- Сейчас в нашей базе 160 тысяч вакансий на 29 500 зарегистрированных безработных. В Москве уровень безработицы один из самых низких в России - 0,41. В прошлом году к нам обратились 152 тысячи человек, и 64% из них уже устроились на работу.

- Правда, что у москвичей большие зарплаты?

- Не надо забывать, что Москва - это столица с развитой промышленностью, инфраструктурой, бизнесом. Конечно, здесь уровень зарплат должен быть выше. В Москве и жизнь намного дороже, чем в регионах. А средняя зарплата в столице, по прогнозу Росстата, будет составлять в 2018 году 67 918 рублей в месяц.

- Для молодежи работа найдется?

- Мы специально создали центр занятости молодежи. За полтора года здесь трудоустроили порядка 10 тысяч человек. Мы продолжим этим заниматься, поскольку занятость молодежи, к сожалению, пока остается острой проблемой. По нашим данным, 30% молодежи в городе не трудоустроены. Это очень большой процент. Кстати, к лету готовим временные вакансии для школьников. Желающих подработать в каникулы ждут в жилищно-коммунальном хозяйстве столицы. К примеру, в районных «Жилищниках» школьники могут трудиться озеленителями, рабочими разных специальностей.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

С вопросами о программе активного долголетия можно обращаться по телефону «горячей линии» проекта (495) 221-02-82 ежедневно с 8.00 до 20.00.

Подробная информация о проекте - на официальном сайте мэра и правительства Москвы (www.mos.ru/city/projects/dolgoletie/).