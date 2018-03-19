СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-18T14:03:53+03:00

При некоторых болезнях пациентов вправе выписать в тот же день. Разбираемся, сколько дней лежат в стационарах Москвы после операций

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На консультации в моей поликлинике врач предложила мне госпитализацию в специальный стационар. При этом сказала, что операцию сделают и выпишут меня домой в тот же день. Но несколько лет назад меня оперировали с таким же диагнозом. Тогда в больнице я находился почти неделю. Хотелось бы узнать, сколько дней лежат в стационарах Москвы после операций? Имеют ли право выписывать больного после хирургического вмешательства в один день и после каких операций?

Юрий Бобров. Южный округ.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, в столице запустили пилотный проект - стационары кратковременного пребывания (СКП). Пациенты при сравнительно простых хирургических вмешательствах находятся в больнице до 1 суток.

ЧТО И ГДЕ ЛЕЧАТ

Стационары кратковременного пребывания принимают только москвичей в 24 городских больницах для взрослых и в двух больницах для детей (адреса - на сайте департамента здравоохранения столицы mosgorzdrav.ru). Среди них - больница имени Спасокукоцкого, Центр планирования семьи и репродукции (ЦПСиР), Боткинская больница, больница имени Юдина, детская больница № 13 имени Филатова, больница имени Баумана, больница имени Буянова, больница № 52, Морозовская детская больница.

Помощь могут получить:

- взрослые по восьми направлениям - офтальмология, хирургия, гинекология, урология, оториноларингология, травматология и ортопедия, включая травму кисти, колопроктология, гнойная хирургия;

- дети по семи направлениям - урология-андрология, гинекология, оториноларингология, офтальмология, детская хирургия, травматология-ортопедия, челюстно-лицевая хирургия.

Список операций достаточно большой и постоянно расширяется. Например, в офтальмологическом СКП можно вылечить катаракту, в хирургическом - доброкачественные новообразования мягких тканей, кожи, молочной железы, грыжи передней брюшной стенки, желчнокаменную болезнь, болезни прямой кишки, варикозное расширение вен нижних конечностей. В гинекологическом СКП - дисплазию, эрозию, полипы шейки матки и вульвы, полипы и синехии матки, кисты бартолиневых желез. В урологическом - камни почек, мочеточников, фимоз, гидроцеле, сперматоцеле, варикоцеле.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Чтобы провести операцию или другие необходимые медицинские процедуры в СКП, пациенту надо обратиться в поликлинику по месту жительства.

1. Сначала врач-специалист определит, можно ли сделать такую операцию в СКП. При этом у пациента не должно быть противопоказаний, а также он должен быть застрахован в Москве. Вся медицинская помощь в СКП бесплатна.

2. Если пациент потенциально подходит для лечения в СКП, тогда ему дадут направление в тот стационар, в котором есть все условия для необходимой операции.

3. Затем больной записывается на первичный прием к врачу в СКП. В поликлинике по месту жительства сдает анализы и проходит необходимые для госпитализации обследования.

4. Далее в согласованную дату ему нужно приехать в СКП на операцию. После операции врачи тщательно осматривают пациента, и только в случае, если его здоровью ничего не угрожает, выписывают из стационара.

5. Если у больного появятся вопросы о состоянии его здоровья, он может круглосуточно обращаться за консультацией к врачам СКП. Далее пациент наблюдается в поликлинике по месту жительства.

ВНИМАНИЕ!

В стационарах кратковременного пребывания проводятся только плановые операции, поэтому при простуде у пациента все процедуры переносятся.

Если у больного есть тяжелые сопутствующие хронические проблемы со здоровьем (сахарный диабет, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, тяжелые нарушения свертывающей системы крови. - Прим.), операцию могут провести в круглосуточном стационаре с последующим наблюдением в течение 1 - 2 дней.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

С вопросами и жалобами на работу стационаров кратковременного пребывания можно обратиться:

- к администрации СКП или больницы, в которой он находится;

- в Департамент здравоохранения Москвы любым удобным способом: через единую справочную службу правительства столицы - (495) 777-77-77, по электронной почте - zdrav@mos.ru или обычной почтой - 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43. Письмо также можно привезти лично в приемную департамента по адресу: г. Москва, 2-й Щемиловский пер., д. 4 «А», стр. 4, ст. м. «Достоевская», «Новослободская», «Менделеевская». График работы приемной столичного департамента здравоохранения: пн. - чт. - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.30 до 14.30; пт. - с 9.00 до 16.45, перерыв - с 13.30 до 14.30.

Информацию о регистрации письменных обращений, поступивших в департамент здравоохранения Москвы, можно получить ежедневно с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 и в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв - с 12.30 до 13.30.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

19 марта - Департамент образования Москвы;

20 марта - Департамент капитального ремонта Москвы;

21 марта - Департамент торговли и услуг Москвы;

22 марта - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция);

23 марта - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Чем запрещено кормить в детсадах?

Моя дочь впервые идет в детский сад. От своей коллеги по работе, у которой сын уже ходит в подготовительную группу, нередко слышу жалобы на меню в садике. Родители вынуждены обращаться с замечаниями к заведующей. Хотелось бы заранее узнать, чем запрещено кормить в детсадах и куда обращаться, если правила нарушаются?

Ирина Евгеньевна, Сиреневый бульвар.

В столичном управлении Роспотребнадзора объясняют так:

- По санитарным правилам в дошкольных учреждениях запрещено кормить детей остатками пищи и едой, приготовленной накануне, например, за день-два. Нельзя использовать продукты с истекшими сроками годности и явно плохого качества, а также овощи и фрукты с плесенью и признаками гнили.

В детском меню в садике не должно быть таких продуктов:

1. Мясо и мясопродукты:

- мясо диких животных;

- коллагенсодержащее сырье из мяса птицы;

- мясо третьей и четвертой категории, к примеру, жирная свинина;

- мясо с массовой долей костей, жировой и соединительной ткани свыше 20%;

- субпродукты, кроме печени, языка, сердца;

- кровяные и ливерные колбасы;

- непотрошеная птица;

- мясо водоплавающих птиц.

2. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы:

- зельцы, изделия из мясной обрезки, диафрагмы; рулеты из мякоти голов;

- блюда, не прошедшие тепловую обработку, кроме соленой рыбы (сельдь, семга, форель).

3. Консервы:

- консервы с нарушением герметичности банок, вздутые, банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток.

4. Пищевые жиры:

- кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин (внимание: маргарин разрешается только для выпечки) и другие гидрогенизированные жиры;

- сливочное масло жирностью ниже 72%;

- жареные в жире и во фритюре пищевые продукты и кулинарные изделия, чипсы.

5. Молоко и молочные продукты:

- молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных;

- молоко, не прошедшее пастеризацию;

- молочные продукты, творожные сырки с растительными жирами;

- мороженое;

- творог из непастеризованного молока;

- фляжная сметана без термической обработки;

- простокваша «самоквас», то есть скисшее молоко, без использования специальной закваски с живыми заквасочными микроорганизмами.

6. Яйца:

- яйца водоплавающих птиц;

- яйца с грязной скорлупой, потекшие или битые;

- яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам.

7. Кондитерские продукты:

- кремовые пирожные и торты, а также кремы.

8. Остальные продукты и блюда:

- любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также принесенные из дома, в том числе на праздники, дни рождения;

- первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления;

- крупы, мука, сухофрукты и другие продукты с примесями или зараженные амбарными вредителями;

- грибы и кулинарные продукты, из них приготовленные;

- квас, газированные напитки;

- уксус, горчица, хрен, острый перец и другие острые приправы и содержащие их пищевые продукты, включая острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные соусы;

- маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки) с уксусом, не прошедшие перед выдачей термическую обработку;

- кофе натуральный;

- ядра абрикосовой косточки, арахиса;

- карамель, в том числе леденцовая;

- продукты, в том числе кондитерские, с алкоголем; кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%). Согласно приложению № 9 к СанПиН 2.4.1.3049-13.

С вопросами и жалобами на питание детей в садиках можно обращаться в департамент образования Москвы через электронную приемную. Или в общественную приемную столичного управления Роспотребнадзора через специальную электронную форму.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.