Прогноз на 19 - 25 марта: Москвичей ждет еще одна неделя зимней погоды

СЕГОДНЯ 18:30 2018-03-18T18:34:17+03:00

С 19 по 25 марта в Москве по-прежнему холоднее климатических норм. Но по ночам уже без двадцатиградусных морозов, а днем хоть и очень робкая, но оттепель Фото: Иван ВИСЛОВ

По ночам морозы до -16, почти каждый день снег. Весны в прогнозе Гидрометцентра России на 19 - 25 марта не видно

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В выходные ночная стужа в Подмосковье оказалась даже крепче, чем обещали синоптики! Они предупреждали, что в субботу и воскресенье подморозит до -23 градусов. На деле же в Клину и Черустях трещал совсем уж не мартовский мороз, -27 градусов. В Михайловском воздух остыл до -25, в Волоколамске и Новом Иерусалиме термометры показывали -23 градуса.

В столице тоже было зябко, -19,7 градуса. Не рекорд, но все же большая редкость: последний раз подобная холодина 18 марта наблюдалась 55 лет назад, в 1963 году. Рекорд же для этого дня держится аж с позапрошлого века, с 1886 года - тогда подморозило до -25,5 градуса.

Весну тормозит так называемое арктическое вторжение: до средней полосы добрался ледяной воздух из Заполярья.

Ну да ладно, стужа-то по ночам. Днем в воскресенье хоть и морозец, -8, зато солнце яркое. Весна все же будет!

Будет, конечно, но не в ближайшую неделю, развеяли оптимизм метеорологи Гидрометцентра России. С 19 по 25 марта в Москве по-прежнему холоднее климатических норм. Уже не на 10 градусов, как в выходные, а "всего" на 6. И по ночам уже без двадцатиградусных морозов, а днем хоть и очень робкая, но оттепель.

В понедельник, 19 марта, под утро воздух остынет до -11...-16 градусов, днем потеплеет до 0...-5. Небо ясное, солнечно, так ощущения от погоды будут практически весенними.

Во вторник, 20 марта, ночью -8...-13 градусов, днем -4...+1. Облачно, с прояснениями, будет сыпать небольшой снег.

В среду, 21 марта, ночью -7...-12 градусов, днем -3...+2. Облачно, пройдет небольшой снег. Оттепель и осадки в столицу принесет циклон с Балтики.

В четверг, 22 марта, пасмурно и снежно. Ночная температура -8...-13 градусов, днем вновь похолодает до -2...-7 - "виноват" в этом холодный скандинавский антициклон.

В пятницу, субботу и воскресенье, 23 - 25 марта, по ночам все те же -8...-13 градусов, днем 0...-5. Облачно, с прояснениями, местами небольшой снег.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Аномально холодно не только в Москве, напоминили в Московском метеобюро и центре "Фобос".

В Певеке, на Чукотке, в выходные установлен новый температурный рекорд, -41,8 градуса. В Воркуте тоже рекордный мороз, -38,8 градуса. И третий рекордсмен по стуже - Салехард, там -37,8 градуса. Таких холодов даже в этих суровых краях в середине марта еще ни разу не бывало!

В Емецке, в Архангельской области, мороз окреп до -35 градусов. И всего в двухстах километрах от столицы, в Ростов Великом Ярославской области, минувшей ночью зафикисированы -30 градусов.