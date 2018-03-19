Весну в Москву не пускает глобальное потепление

СЕГОДНЯ 17:10 2018-03-19T17:29:54+03:00

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“Где же весна?”. “Март, похожий на февраль”. “В выходные опять мороз и снег!”. Угадайте, из каких стран новости с такими заголовками? Из России, конечно, кто б сомневался! Поздравляю, вы угадали. Но не совсем – точно так же сейчас звучат новости о погоде и в США, и в Великобритании. Холод, знаете ли, не только не тетка, но и не политика – для всех одинаков. А весна в этом году не спешит и в Москву, и в Лондон, и в Вашингтон.

МАРТОВСКИЕ МОРОЗЫ – ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

И вот лишь несколько подтверждающих это фактов,на примере минувших выходных.

В Подмосковье в ночь на 18 марта подморозило до -27,3 градуса, студеными были ночи в пятницу и субботу. Такое лишь раз в 50 – 60 лет случается - чтобы в середине марта несколько ночей подряд воздух остывал ниже -20 градусов, разводят руками в Московском метеобюро. Среднесуточная температура в выходные была на 10 градусов ниже климатической нормы – как в середине января! Сугробы в столице – полуметровой высоты.

В соседних областях согреться не выйдет: во Владимире в ночь на понедельник мороз достиг -24 градусов, в Череповце почти -28, и это самые сильные холода для 19 марта за всю историю метеонаблюдений. В Рязанской области -25, в Самарской -27, в Пензенской и Ульяновской аж -30.

В нескольких северных российских городах – Воркуте, Салехарде, Певеке – на днях побиты температурные рекорды. Там трещит 40-градусная стужа, что даже для этих мест, в общем-то не ласковых, аномально.

В Великобритании, Германии и Франции март тоже не греет. В минувшие выходные Англию и Шотландию замело снегом. В лондонском аэропорту “Хитроу” из-за ненастья отменили 150 рейсов, а в понедельник во многих школах Англии отменили занятия – слишком холодно (до -10) и слишком много снега, ни пройти-ни проехать. Туманный Альбион стал морозным, констатируют в центре “Фобос”.

Работник стадиона в Манчестере очищает снег с газона перед началом очередного матча Чемпионата Англии.Фото: REUTERS

И даже в Испании никакого дефицита снега до сих пор нет. На самом южном горнолыжном курорте Европы, в Сьерра-Неваде, уже решили продлить катания до 6 мая – так что есть у странной весны и плюсы.

По другую сторону океана та же картина. В Вашингтоне уже две недели подряд погода холоднее климатических норм. Во вторник и среду на американскую столицу и большую часть восточного побережья США может обрушится “зимний шторм”, как называют его синоптики – с мокрым снегом или ледяным дождем, это уж как повезет. И он станет уже четвертым с начала весны.

ВРЕМЕНА ГОДА СДВИНУЛИСЬ НА МЕСЯЦ

А теперь давайте вспомним: декабрь-2017 в Москве был на 6 градусов теплее климатической нормы, январь-2018 – на 5 градусов. Декабрь запомнился ливнями и оттеплями до +8 градусов. Снега в Москве не было до 5 января! А вот февраль уже оказался на 1,5 градуса холоднее, чем положено. И начался с сильнейшего за всю историю метеонаблюдений снегопада. Это в Москве. Европу же в феврале накрыли сибирские морозы – их окрестили “Зверем с Востока” (по-английски в рифму звучит: Beast from the East). Тогда снегом засыпало Рим, Лазурный берег и испанские пляжи.

В общем, зима реально русская получилась – долго запрягала, потом так разогналась, что остановиться и в конце марте не может. В итоге морозов и снегопадов нам досталось столько же, сколько и в “нормальные” годы. Просто по другому расписанию: зима сдвинулась ровно на месяц.

Совсем не весенняя пробежка в одном из лондонских парков.Фото: REUTERS

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Да, каждое конкретное похолодание и снегопад легко объяснить. Циклоны-антициклоны-атмосферные фронты. У нас, скажем, в мартовских морозах виновато так называемое арктическое, или ультраполярное вторжение: вслед за холодным атмосферным фронтом в среднюю полосу “провалился” ледяной воздух из Арктики. А в США метеорологи кивают на “нор-истер” (nor'easter) – гигантскую циклоническую систему над Северной Атлантикой.

Но все же - почему времена года взяли и сместились на месяц? Теперь всегда так будет? Может, хватит жаловаться на декабрьские ливни и мартовские морозы – взять да и переименовать месяцы в календаре, чтоб все встало на свои места?

Руководитель Росгидромета Максим Яковенко то ли в штуку, то ли всерьез советует вспомнить о… старом календаре. По нему же сейчас не вторая половина марта, а самые первые дни весны! Вроде бы уже и не так обидно “минус” на градуснике по утрам видеть.

- Весна - весной, но в Москве в марте и -32 градуса могут быть, - не добавляет оптимизма Максим Яковенко.

Действительно, пока в марте 2018-го в столице еще ни один температурный рекорд не побит. Бывало начало весны и более суровым. Но давно! Почти все рекорды для нынешних чисел держатся столетие с хвостиком с 1915 года, с 1886-го... Тогда о глобальном потеплении никто еще не слышал. А сейчас-то мерзнуть вроде бы не логично!

В АРКТИКЕ ТЕПЛО, У НАС ХОЛОДНО

Но именно глобальное потепление и не пускает весну во все Северное полушарие! Точнее, потепление в отдельно взятом регионе – в Арктике. Об этом говорит новое исследование климатологов Исследовательского центра атмосферы и окружающей среды (США) и Массачусетского технологического института. Они проанализировали данные о температуре в полярных широтах начиная с 1950-х годов. И сравнили с тем, какие были зимы в США– для этого есть у ученых такая штука, как “индекс суровости зимы”. Там учтены и морозы, и снегопады. И оказалось, что чем теплее в Арктике – тем холоднее зимы.

- Мы увидели очень четкую связь: если в полярных широтах зима аномально теплая, в более южных – очень суровая. Глобальное потепление сложная штука. Да, средняя температура на Земле растет, но это может приводит и к таким парадоксальным последствиям, - признает автор исследования, специалист по долгосрочным прогнозам Иуда Коэн.

А что происходит сейчас в Арктике? Там потепление идет семимильными шагами: средняя температура на Земле растет со скоростью 0,17 градуса за 10 лет, то в Арктике за те же 10 лет она повышается на 0,8 градуса. В четыре с лишним раза быстрее!

Минувшая зима за полярным кругом оказалась самой “жаркой” в истории метеонаблюдений, температура нередко зашкаливала за климатические нормы аж на 20 градусов. В Москве мороз крепче, чем на Новой Земле, в Лондоне холоднее, чем в Гренландии... Звучит, как антиутопия – но зимой 2017-18 такие дни действительно случались. И льда в Северном Ледовитом океане сейчас меньше, чем когда-либо бывало в марте.

ЛИХОРАДКА НАД ПОЛЮСОМ

“Теплая Арктика – холодные континенты” - у этой гипотезы все больше сторонников среди климатологов, хотя механизм работы сообщающихся погодных сосудов еще не совсем понятен.

Возможно, аномально теплые температуры мешают так называемому полярному вихрю – это огромная атмосферная воронка, постоянно “висящая” над обоими полюсами планеты. Полярный вихрь влияет на зимнюю погоду в Северном полушарии – климатологам этот факт известен давно. Активнее всего вихрь зимой, когда контраст температур между Арктикой и умеренными широтами максимальный. Чем теплее Арктика, тем меньше контраст, и полярный вихрь начинает вести себя странно. Потоки в нем ослабевают, и он начинает “сползать” с полюса на юг, а с собой несет арктические холода.

В начале марта 2018-го полярный вихрь вообще раскололся на две части! К глобальному потеплению добавился его “однофамилец” - климатический феномен под названием “внезапное стратосферное потепление”. Это похоже на лихорадку при гриппе: на высоте от 10 до 50 километров посреди зимы температура вдруг резко подскакивает вверх, иногда даже на 50 градусов! Жар спадает через день, два, иногда через десять. Внезапное стратосферное потепление связано и с полярным вихрем (он слабеет или вовсе разрушается – так и вышло сейчас), и с погодой в умеренных широтах и даже тропиках, и с блокирующими антициклонами – когда долго держатся аномальные холода на огромных территориях.

Что будет дальше? Исследователи считают, что зимы (и весны), подобные, нынешней станут повторяться все чаще. “Чем быстрее теплеет Арктика, тем больше непредсказуемой погоды будет у нас с вами”, - констатирует климатолог Роберт Роде из исследовательского центра Berkeley Earth. В общем, готовь сани летом, а шубу – к глобальному потеплению.

КСТАТИ

Москвичей ждет еще одна неделя зимней погоды

В выходные ночная стужа в Подмосковье оказалась даже крепче, чем обещали синоптики! Они предупреждали, что в субботу и воскресенье подморозит до -23 градусов. На деле же в Клину и Черустях трещал совсем уж не мартовский мороз, -27 градусов. В Михайловском воздух остыл до -25, в Волоколамске и Новом Иерусалиме термометры показывали -23 градуса (подробности)