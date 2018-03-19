«Час Земли» в Москве: как отключают подсветку в ГУМе и Кремле

СЕГОДНЯ 18:50 2018-03-19T18:52:57+03:00

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Москва в десятый раз будет участвовать в международной экологической акции «Час Земли». В этом году она пройдет 24 марта. В чем ее суть? На один час, с 20.30 до 21.30 в городе отключат архитектурно-художественную подсветку крупных торговых центров, небоскребов, музеев, театров и мостов. Делается это в знак неравнодушия к будущему планеты.

Смотрим сверху

Обывателю эта акция может показаться скучной — выключили подсветку, и что? А попробуйте тоже сделать что-то полезное для экологии в этот час — отключить мобильный телефон, электричество дома. Выходите гулять на улицу. Посмотрите на архитектуру города иначе — без подсветки. Фотографы крупных изданий в этот час будут делать редкие снимки, когда во тьму погрузится Кремль, ГУМ, почти все башни делового центра «Москва Сити», сталинские высотки, Храм Христа Спасителя.

- Мы отключим только внешнюю подсветку, внутри в храме свет все же будет, но приглушенный. У нас как раз в это время будет идти служба, - рассказали в Храме Христа Спасителя.

Погаснут экраны и подсветка на Останкинской башне, которая стала участвовать в акции «Час Земли» последние четыре года. Отключать в целях безопасности не будут только красные маячки, которые важны для передвижения в небе самолетов.

- Любопытное сравнение можно будет видеть c нашей смотровой площадки. Если подняться на высоту 337 метро около 20.00 (до начала акции), то уже в 20.30 (старт акции) можно увидеть, какая Москва с подсветкой и без нее, - рассказывают в пресс-службе Останкинской башни.

Можно будет даже рассмотреть, как на ВДНХ погаснет павильон «Земледелие» и музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница». Наблюдать за тем, как огни большого города будут практически одновременно отключатся и красивые здания будут «теряться» в темноте, можно будет и с других смотровых площадок — с башен «Москва Сити», с ресторанов в гостинице «Украина» и «Four Seasons» на Манежной площади. На Воробьевых горах можно будет увидеть, как станет темным университет МГУ и отреставрированные «Лужники».

Кремлевские звезды будут гореть

Любопытно будет прогуляться по Новому Арбату, где отключат архитектурную подсветку на домах-книжках, на здании Правительства Москвы. Участвовать в «Часе Земли» будет Госдума, Совет Федерации и даже Кремль. Отключить подсветку последнего полностью невозможно — слишком важный объект. Освещение отключат по всему периметру Кремля. Будет гореть только подсветка штандарта президента на Первом корпусе Кремля, внутри часов на Спасской башне, а также останутся гореть легендарные рубиновые кремлевские звезды. Кстати, лампочки в звездах установлены энергосберегающие, поэтому они светятся всегда — круглые сутки, и даже при солнечном свете.

На Красной площади об акции «Час Земли» прохожие обычно узнают, когда сами видят, что раз — и подсветка отключилась на Кремле, и легендарная иллюминация на ГУМе — 40 850 лампочек. Начинаются разговоры «что-то случилось?».

- В этот день у нас есть ответственный человек, который в указанное время отключает и включает внешнее освещение. Внутри же ГУМ продолжает работать в обычном режиме, - рассказывают в пресс-службе универмага. - Кстати, ГУМ с подсветкой был не всегда. Известная иллюминация появилась с 2005 года и в зимний период включается только с 16.00 до 1.30, так что москвичи увидят ГУМ в таком же виде, когда все обычно спят.

Старт в «Зарядье»

Обычно символичный рубильник ставили прямо на Красной площади или на Тверской улице, в этом году — в новом парке «Зарядье». Его выключат ровно в 20.30. Погаснут павильоны, «парящий мост», после чего в темном парке начнется концерт - споет Доминик Джокер. В это же время на Красной площади у Храма Василия Блаженного волонтеры будут выкладывать цифру 60 (по количеству минут) из свечей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- в 2017 году в акции «Час Земли» приняли участие 184 страны,

- в 2009 году Москва впервые присоединилась к акции,

- в 2013 году впервые была отключена подсветка Московского Кремля,

- в 2014 году в Москве было отключено около 400 зданий, в 2015 году - более 800, в 2016 году – 1500, а в 2017 году - 1700 зданий.