2018-03-19T19:37:02+03:00
Политика

Почему Москва так дружно проголосовала за Путина

Показатели действующего президента в столице оказались на треть выше, чем на прошлых выборах
Наталья ВАРСЕГОВАkp_ru_msk@Ko_Natal
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В абсолютных числах Путин получил в Москве 3,21 миллиона голосов избирателей.В абсолютных числах Путин получил в Москве 3,21 миллиона голосов избирателей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Явка москвичей на избирательные участки в этом году составила 60%. В 2012 она была чуть ниже - 58,34%. При этом на сей раз жители столицы отдали за Владимира Путина - 70,88% голосов. А на прошлых выборах эта цифра была куда меньше - 46,95%.

- В абсолютных числах Путин получил в Москве 3,21 миллиона голосов, - рассказал журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. - Это на 1,2 миллиона больше, чем он получил в столице в 2012 году.

Политолог и публицист Евгений Бень объясняет это тем, что за последние годы сознание москвичей сильно изменилось. На него значительно повлияло и возвращение Крыма в Россию, и геополитическое противостояние, при котором наша страна заявила о своей национальной и государственной самоидентификации.

- Уровень самосознания в столице достаточно высок, - говорит Бень. - Необратимо выросло понимание того, что поворот на 180 градусов назад невозможен. Он несет с собой огромные риски. А кому как не жителям больших городов понимать, что любые резкие перемены внутри государства, связанные с перекройкой доктрины развития России, могут привести к катастрофическим последствиям. Отсюда и результаты нынешних выборов. Народ поверил в развитие армии, промышленности и экономики в целом.

Политолог Константин Калачев уверен, что в отличие от многих регионов России, Москва - лидер по социальному самочувствию.

- Москвичи видят, как жизнь в их городе меняется к лучшему. Строятся новые станции метро, дорожные развязки, парки, замахнулись на реновацию, - говорит Калачев. - При этом, именно в столице оппозиция более громкая и она часто умеет представить ситуацию так, что ее мнение - это мнение большинства. Но выборы доказали обратное. Тут каждый избиратель имеет свой голос. И у горожан создалось ощущение, что это не просто выбор главы государства, а причастность к чему-то большому, великому - к определению судьбы страны.

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Поселок этот небольшой, и совсем недалеко от МКАД. Въезжаю под клубничную арку и, как-будто в другом мире. Где детские площадки охраняют богатыри, горки в виде замков, детский сад в виде сказочного дворца.

По направлению движения людей с воздушными шариками не трудно понять, где избирательные участки. (подробности)

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