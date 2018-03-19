Почему Москва так дружно проголосовала за Путина

СЕГОДНЯ 19:30 2018-03-19T19:37:02+03:00

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Явка москвичей на избирательные участки в этом году составила 60%. В 2012 она была чуть ниже - 58,34%. При этом на сей раз жители столицы отдали за Владимира Путина - 70,88% голосов. А на прошлых выборах эта цифра была куда меньше - 46,95%.

- В абсолютных числах Путин получил в Москве 3,21 миллиона голосов, - рассказал журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. - Это на 1,2 миллиона больше, чем он получил в столице в 2012 году.

Политолог и публицист Евгений Бень объясняет это тем, что за последние годы сознание москвичей сильно изменилось. На него значительно повлияло и возвращение Крыма в Россию, и геополитическое противостояние, при котором наша страна заявила о своей национальной и государственной самоидентификации.

- Уровень самосознания в столице достаточно высок, - говорит Бень. - Необратимо выросло понимание того, что поворот на 180 градусов назад невозможен. Он несет с собой огромные риски. А кому как не жителям больших городов понимать, что любые резкие перемены внутри государства, связанные с перекройкой доктрины развития России, могут привести к катастрофическим последствиям. Отсюда и результаты нынешних выборов. Народ поверил в развитие армии, промышленности и экономики в целом.

Политолог Константин Калачев уверен, что в отличие от многих регионов России, Москва - лидер по социальному самочувствию.

- Москвичи видят, как жизнь в их городе меняется к лучшему. Строятся новые станции метро, дорожные развязки, парки, замахнулись на реновацию, - говорит Калачев. - При этом, именно в столице оппозиция более громкая и она часто умеет представить ситуацию так, что ее мнение - это мнение большинства. Но выборы доказали обратное. Тут каждый избиратель имеет свой голос. И у горожан создалось ощущение, что это не просто выбор главы государства, а причастность к чему-то большому, великому - к определению судьбы страны.

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