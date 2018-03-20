2018-03-20T16:41:06+03:00
Происшествия

Пассажир метро после просьбы показать багаж достал нож и ранил охранника

Все произошло на станции «Пролетарская»
Игорь ПАВЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Услышав просьбу показать рюкзак, пассажир метрополитена набросился на охранника с ножом.Услышав просьбу показать рюкзак, пассажир метрополитена набросился на охранника с ножом.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Изменить размер текста:

Такое ощущение, что злоумышленник заранее готовился к этому нападению. Спускаясь в подземку на станции метро «Пролетарская» (Таганско-Краснопресненская линия), он подошел к турникетам и достал транспортную карту. В этот момент сотрудник службы безопасности попросил его приготовить рюкзак для досмотра. Такие проверки происходят выборочно. В ответ на это мужчина чуть ли не в ту же секунду достал из кармана нож и, словно в компьютерной игре «GTA», ударил им охранника в области шеи. Сотрудник метрополитена начал убегать и звать на помощь. Пассажир скрылся не сразу. Перед этим он несколько минут гонял испуганного контролера по станции, чуть ли не выгнав его на улицу. А потом убрал холодное оружие и прошмыгнул к поездам.

Любопытно, что с виду агрессивный пассажир совсем не похож на преступника. Одет вполне опрятно. Москвич. По образованию - инженер-экономист. Ранее не судим. То, что у него был конфликт с охранником метро, мужчина не признает. Хотя сказал, что в момент задержания был пьян. Камеры видеонаблюдения, да и видеорегистратор на груди контролера четко зафиксировали происшествие.

Задержанный агрессивный гражданин. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Задержанный агрессивный гражданин.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- Пострадавшего сотрудника метро доставили в НИИ имени Склифосовского, - сообщила «Комсомолке» официальный представитель МВД Ирина Волк. - А местонахождение злоумышленника установили через четыре часа после инцидента. Его задержали на Первой Дубровской улице. Им оказался 43-летний житель Москвы.

Уголовное дело возбудили по статье 213 - «хулиганство».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Обновленный пешеходный переход от «Театральной» на улицу Никольская откроют в 2019 году
В столице бесплатный онкологический скрининг прошли почти 16 тысяч жителей
Реставрацию на ВДНХ в основном завершат в 2018 году
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новый корпус РЭУ имени Плеханова построят до конца 2022 года
Три станции фиолетовой ветки Московского метрополитена закроют на неделю
В парке Горького откроют новый вход
Лжебанкиров, собравших «под проценты» 5,5 млн, задержали в Подмосковье
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более 60 тысяч человек
В московском метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным
Прошедшей зимой в Москве обошлось без сезонной эпидемии гриппа
В московских больницах пройдут «Дни открытых дверей»
Электричка столкнулась с автомобилем на перегоне Кунцево — Усово
Городской транспорт в Москве 18 марта будет работать по расписанию рабочего дня
На столичных зебрах установят 200 камер, снимающих непропуск пешеходов
Баба Яга зовет на выборы
В поликлиниках Москвы дежурные врачи проводят более 9 тысяч приемов в день
Концертный зал филармонии в парке «Зарядье» достроят в мае - июне 2018 года
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину
Храбрый чихуахуа погиб в Подмосковье, спасая хозяйку
В Москве у прохожего похитили сумку с деньгами, ценными монетами и техникой
Минское и Боровское шоссе свяжут две новые дороги
На станции метро «Солнцево» появились входы в виде «дачных домиков»
В Москве за год провели более 3,5 тысяч бесплатных процедур ЭКО
На выставке недвижимости MIPIM - 2018 Москва представила программу реновации
Северный вестибюль станции «Кропоткинская» закрыли до апреля
В Подмосковье иномарка сбила пожилую пару
Москвичам предложили продлевать водительские права автоматически
В столице ветераны получат материальную помощь ко Дню Победы