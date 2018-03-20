Пассажир метро после просьбы показать багаж достал нож и ранил охранника

СЕГОДНЯ 16:33 2018-03-20T16:41:06+03:00

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Такое ощущение, что злоумышленник заранее готовился к этому нападению. Спускаясь в подземку на станции метро «Пролетарская» (Таганско-Краснопресненская линия), он подошел к турникетам и достал транспортную карту. В этот момент сотрудник службы безопасности попросил его приготовить рюкзак для досмотра. Такие проверки происходят выборочно. В ответ на это мужчина чуть ли не в ту же секунду достал из кармана нож и, словно в компьютерной игре «GTA», ударил им охранника в области шеи. Сотрудник метрополитена начал убегать и звать на помощь. Пассажир скрылся не сразу. Перед этим он несколько минут гонял испуганного контролера по станции, чуть ли не выгнав его на улицу. А потом убрал холодное оружие и прошмыгнул к поездам.

Любопытно, что с виду агрессивный пассажир совсем не похож на преступника. Одет вполне опрятно. Москвич. По образованию - инженер-экономист. Ранее не судим. То, что у него был конфликт с охранником метро, мужчина не признает. Хотя сказал, что в момент задержания был пьян. Камеры видеонаблюдения, да и видеорегистратор на груди контролера четко зафиксировали происшествие.

Задержанный агрессивный гражданин.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- Пострадавшего сотрудника метро доставили в НИИ имени Склифосовского, - сообщила «Комсомолке» официальный представитель МВД Ирина Волк. - А местонахождение злоумышленника установили через четыре часа после инцидента. Его задержали на Первой Дубровской улице. Им оказался 43-летний житель Москвы.

Уголовное дело возбудили по статье 213 - «хулиганство».