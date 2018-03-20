2018-03-20T19:21:59+03:00
Политика

Как голосовала Москва на выборах Президента России

Результат выборов показал разброс предпочтений по кандидатам в разных районах столицы [инфографика]
Иван ГРАЧЕВ
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Москва отличилась от остальной России отдав за Собчак и Явлинского втрое больше голосов.Москва отличилась от остальной России отдав за Собчак и Явлинского втрое больше голосов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва доказала — она не то что государство в государстве, а скорее даже - куча стран, причудливо перемешанных в одном большом мешке в пределах МКАД. Вроде и говорят тут на одном языке, и герб, гимн у всех одинаковые, а перейдешь на соседнюю улицу и — ты уже в другом мире. И по зажиточности, и по политическим взглядам.

Выборы — 2018 это еще раз подтвердили.

Мало того, что Москва отличилась от остальной России отдав за Собчак и Явлинского втрое больше голосов (у Собчак по стране скромные 1,67%, а в столице — уже приличные 4,08%, у Явлинского по стране 1,04%, а в столице — 3,17%). Еще и районы Москвы голосовали настолько по-разному, что это бросается в глаза и, пардон, в нос. Причем, что характерно, места привычного обитания чиновников, научной и артистической интеллигенции — самый Центр города, Юго-Запад и Северо-Запад — отдали за Собчак, Явлинского и Титова в 2-3 раза больше голосов, чем рабочие окраины на Востоке, Юге и в Новой Москве. (смотрите таблицы)

За Собчак-Явлинского-Титова встали стеной Арбат, Тверская, Якиманка, Аэропорт, Пресня, Хамовники, Замоскворечье, Гагаринский район.

Результаты Ксении Собчак в Москве. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Результаты Ксении Собчак в Москве.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А против выступили — Бирюлево, Братеево, Капотня, Косино, Троицк.

И дело, похоже, не только в профессиональной принадлежности обитателей районов. Но и в уровне жизни. Вот почему новый богатый район Куркино прокатил Сурайкина и Жириновского (они набрали там меньше всего голосов — всего 0,3% и 3% соответственно), но отдал голоса за Титова (у него там самый большой процент — 2,5) и Собчак? Сразу понятно — что за контингент там живет.

Голоса, отданные москвичами за лидера партии "Яблоко". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Голоса, отданные москвичами за лидера партии "Яблоко".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

За то за Сурайкина — Метрогородок — антипод Куркино.

Путин победил во всех районах Москвы, но по разбросу процентов (от 63% на Тверской, Соколе и в Дорогомилово до 75% в Вешняках и Дмитровском) тоже становится многое понятно. Хотя, казалось бы, Сокол и Дмитровский — соседние районы Москвы. А вот пойди ж ты — перейди дорогу — и все по-другому.

И лишь голоса за Грудинина разделились не по принципу богатый-бедный район или рабочий-интеллигентский. Тут сработала скорее география. Дружнее всех за него голосовали в районе, примыкающем к его Совхозу имени Ленина — в Орехово-Борисово (15,6%). А грудининские скептики живут на Севере Москвы (в Бибирево, Алтуфьево, Крюково этот кандидат взял лишь по 10%), откуда до совхозных клубничных полей дальше всего.

КАК ГОЛОСОВАЛА МОСКВА

ЗА ПУТИНА (в среднем по Москве — 70,88%)

Районы с наибольшим % голосов

Вешняки — 75%

Дмитровский — 75%

Восточный — 74,8%

Троицкий — 74,8%

Алтуфьево — 74,8%

Переделкино — 74,5%

Районы с наименьшим % голосов

Гагаринский — 62,8%

Дорогомилово — 63%

Сокол — 63,5%

Тверской — 63,6%

Якиманка — 64,4%

ЗА СОБЧАК (в среднем по Москве — 4,08%)

Районы с наибольшим % голосов

Тверской — 8,4%

Якиманка — 7,5%

Хамовники — 7,4%

Гагаринский — 7,3%

Арбат — 7%

Пресня — 6,8%

Сокол — 6,8%

Куркино — 6,4%

Районы с наименьшим % голосов

Капотня — 1,7%

Восточный — 2,3%

Бирюлево — 2,4%

Троицкий — 2,4%

Молжаниново — 2,4%

Косино — 2,5%

Братеево — 2,8%

ЗА ЯВЛИНСКОГО (в среднем по Москве — 3,17%)

Районы с наибольшим % голосов

Гагаринский — 7,1%

Якиманка — 5,7%

Аэропорт — 5,7%

Ломоносовский — 5,6%

Дорогомилово — 5,4%

Тверской — 5,3%

Арбат — 5,2%

Районы с наименьшим % голосов

Капотня — 1,1%

Некрасовка — 1,3%

Внуково — 1,4%

Молжаниново — 1,5%

Троицкий — 1,5

Бирюлево — 1,6

Братеево — 1,6%

ЗА ГРУДИНИНА (в среднем по Москве — 12,5%)

Районы с наибольшим % голосов

Орехово-Борисово — 15,6%

Дорогомилово — 14,5%

Тропарево — 14%

Районы с наименьшим % голосов

Крюково — 10,1%

Нагатино — 10,4%

Дмитровский — 10,6%

Алтуфьево — 10,7%

Бибирево — 10,9%

ЗА ЖИРИНОВСКОГО (в среднем по Москве — 4,7%)

Район с наибольшим % голосов

Бирюлево — 6%

Районы с наименьшим % голосов

Гагаринский — 2,9%

Куркино - 3%

Ломоносовский — 3,1%

Арбат — 3,2%

ЗА БАБУРИНА (в среднем по Москве — 0,96%)

Район с наибольшим % голосов

Арбат — 1,2%

Район с наименьшим % голосов

Новомосковский — 0,6%

ЗА СУРАЙКИНА (в среднем по Москве — 0,72%)

Район с наибольшим % голосов

Метрогородок — 0,9%

Район с наименьшим % голосов

Куркино — 0,38%

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Явка москвичей на избирательные участки в этом году составила 60%. В 2012 она была чуть ниже - 58,34%. При этом на сей раз жители столицы отдали за Владимира Путина - 70,88% голосов. А на прошлых выборах эта цифра была куда меньше - 46,95% (подробности)

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