Как голосовала Москва на выборах Президента России
Москва доказала — она не то что государство в государстве, а скорее даже - куча стран, причудливо перемешанных в одном большом мешке в пределах МКАД. Вроде и говорят тут на одном языке, и герб, гимн у всех одинаковые, а перейдешь на соседнюю улицу и — ты уже в другом мире. И по зажиточности, и по политическим взглядам.
Выборы — 2018 это еще раз подтвердили.
Мало того, что Москва отличилась от остальной России отдав за Собчак и Явлинского втрое больше голосов (у Собчак по стране скромные 1,67%, а в столице — уже приличные 4,08%, у Явлинского по стране 1,04%, а в столице — 3,17%). Еще и районы Москвы голосовали настолько по-разному, что это бросается в глаза и, пардон, в нос. Причем, что характерно, места привычного обитания чиновников, научной и артистической интеллигенции — самый Центр города, Юго-Запад и Северо-Запад — отдали за Собчак, Явлинского и Титова в 2-3 раза больше голосов, чем рабочие окраины на Востоке, Юге и в Новой Москве. (смотрите таблицы)
За Собчак-Явлинского-Титова встали стеной Арбат, Тверская, Якиманка, Аэропорт, Пресня, Хамовники, Замоскворечье, Гагаринский район.
Результаты Ксении Собчак в Москве.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
А против выступили — Бирюлево, Братеево, Капотня, Косино, Троицк.
И дело, похоже, не только в профессиональной принадлежности обитателей районов. Но и в уровне жизни. Вот почему новый богатый район Куркино прокатил Сурайкина и Жириновского (они набрали там меньше всего голосов — всего 0,3% и 3% соответственно), но отдал голоса за Титова (у него там самый большой процент — 2,5) и Собчак? Сразу понятно — что за контингент там живет.
Голоса, отданные москвичами за лидера партии "Яблоко".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
За то за Сурайкина — Метрогородок — антипод Куркино.
Путин победил во всех районах Москвы, но по разбросу процентов (от 63% на Тверской, Соколе и в Дорогомилово до 75% в Вешняках и Дмитровском) тоже становится многое понятно. Хотя, казалось бы, Сокол и Дмитровский — соседние районы Москвы. А вот пойди ж ты — перейди дорогу — и все по-другому.
И лишь голоса за Грудинина разделились не по принципу богатый-бедный район или рабочий-интеллигентский. Тут сработала скорее география. Дружнее всех за него голосовали в районе, примыкающем к его Совхозу имени Ленина — в Орехово-Борисово (15,6%). А грудининские скептики живут на Севере Москвы (в Бибирево, Алтуфьево, Крюково этот кандидат взял лишь по 10%), откуда до совхозных клубничных полей дальше всего.
КАК ГОЛОСОВАЛА МОСКВА
ЗА ПУТИНА (в среднем по Москве — 70,88%)
Районы с наибольшим % голосов
Вешняки — 75%
Дмитровский — 75%
Восточный — 74,8%
Троицкий — 74,8%
Алтуфьево — 74,8%
Переделкино — 74,5%
Районы с наименьшим % голосов
Гагаринский — 62,8%
Дорогомилово — 63%
Сокол — 63,5%
Тверской — 63,6%
Якиманка — 64,4%
ЗА СОБЧАК (в среднем по Москве — 4,08%)
Районы с наибольшим % голосов
Тверской — 8,4%
Якиманка — 7,5%
Хамовники — 7,4%
Гагаринский — 7,3%
Арбат — 7%
Пресня — 6,8%
Сокол — 6,8%
Куркино — 6,4%
Районы с наименьшим % голосов
Капотня — 1,7%
Восточный — 2,3%
Бирюлево — 2,4%
Троицкий — 2,4%
Молжаниново — 2,4%
Косино — 2,5%
Братеево — 2,8%
ЗА ЯВЛИНСКОГО (в среднем по Москве — 3,17%)
Районы с наибольшим % голосов
Гагаринский — 7,1%
Якиманка — 5,7%
Аэропорт — 5,7%
Ломоносовский — 5,6%
Дорогомилово — 5,4%
Тверской — 5,3%
Арбат — 5,2%
Районы с наименьшим % голосов
Капотня — 1,1%
Некрасовка — 1,3%
Внуково — 1,4%
Молжаниново — 1,5%
Троицкий — 1,5
Бирюлево — 1,6
Братеево — 1,6%
ЗА ГРУДИНИНА (в среднем по Москве — 12,5%)
Районы с наибольшим % голосов
Орехово-Борисово — 15,6%
Дорогомилово — 14,5%
Тропарево — 14%
Районы с наименьшим % голосов
Крюково — 10,1%
Нагатино — 10,4%
Дмитровский — 10,6%
Алтуфьево — 10,7%
Бибирево — 10,9%
ЗА ЖИРИНОВСКОГО (в среднем по Москве — 4,7%)
Район с наибольшим % голосов
Бирюлево — 6%
Районы с наименьшим % голосов
Гагаринский — 2,9%
Куркино - 3%
Ломоносовский — 3,1%
Арбат — 3,2%
ЗА БАБУРИНА (в среднем по Москве — 0,96%)
Район с наибольшим % голосов
Арбат — 1,2%
Район с наименьшим % голосов
Новомосковский — 0,6%
ЗА СУРАЙКИНА (в среднем по Москве — 0,72%)
Район с наибольшим % голосов
Метрогородок — 0,9%
Район с наименьшим % голосов
Куркино — 0,38%
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