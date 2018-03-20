В центре Москвы мужчина пытался забросать машины чиновников коктейлями Молотова, но в итоге загорелся сам
В столице задержан мужчина, который пытался сжечь несколько дорогих машин, но в итоге пострадал сам. ЧП произошло сегодня вечером на улице Большая Дмитровка, на тротуаре у здания Совета Федерации.
- Обстоятельства удалось восстановить после просмотра записей с камер видеонаблюдений и опроса очевидцев, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. – На тротуаре остановился мужчина, который открыл сумку и начал доставать оттуда бутылки. Как выяснилось, бутылки - с пока не установленной зажигательной смесью. Первую бутылку он швырнул в стоящие на парковке автомобили. Бутылка разбилась на проезжей части, ее содержимое загорелось.
Со второй бутылкой вообще вышла осечка. Мужчина бросил ее в сторону машин, но «коктейль Молотова» отскочил назад и разбился прямо у ног поджигателя. Воспламеняющейся жидкостью мужчине обрызгало брюки и они мгновенно вспыхнули.
- На помощь подоспели случайные свидетели, они повалили горящего мужчину и сумели сбить пламя, - говорит источник. - Через несколько секунд на месте была охрана Совета Федерации, поджигателя скрутили.
- Насколько сильно он пострадал?
- Получил ожоги ног. Но угрозы для жизни нет.
Горе-поджигатель задержан. Сейчас сотрудники полиции пытаются выяснить мотивы его поступка. По предварительной информации, задержанный состоит на учете в психиатрии.
В пресс-службе московской полиции инцидент не комментируют.