Наше Подмосковье: Проезд в автобусе теперь можно оплачивать банковской картой

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-21T11:31:48+03:00

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В Подмосковье для удобства пассажиров общественного транспорта запустили новый сервис. Впервые в России проезд в автобусах можно оплачивать бесконтактно с помощью банковской карты или смартфонов, оснащенных системой NFC (приложил мобильник или планшет к мобильному терминалу у водителя или кондуктора - оплата мгновенно списалась со счета, - Авт.).

Причем такой мобильный терминал не нужно путать со стационарным валидатором. Оплата банковским «пластиком» через валидаторы пока не проходит, такая возможность запланирована только в будущем. Поэтому, чтобы расплатиться за поездку по карте любого банка, нужно обратиться к водителю или кондуктору, у которых есть специальный терминал.

Эту систему еще в конце прошлого года протестировали на одном из маршрутов в городе Домодедово. Эксперимент показал свою эффективность и были признан успешным. Поэтому его решили развернуть на территорию всего региона.

- С начала марта во всех автобусах подмосковного госперевозчика Мострансавто, а это более 4,5 тысяч транспортных средств, пассажиры могут воспользоваться новым сервисом, - заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. - Оплатить поездку можно бесконтактной картой любого банка или гаджетами. Пассажиру теперь достаточно приложить карту к мобильному терминалу, который есть у водителя или кондуктора.

Запуск нового сервиса - совместная инициатива Правительства Московской области, «Сбербанка» и Мострансавто. Оплачивать проезд банковскими картами можно на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. А до конца года к сервису будут подключены все коммерческие перевозчики.

Стоит отметить, что новая система позволяет платить за проезд по тарифам подмосковной транспортной карты «Стрелка». Единственное - без накопительной системы скидок.

- При оплате банковской картой стоимость проезда на городских маршрутах дешевле более чем на 30 % по сравнению с тарифом, действующем при оплате наличными, - заявил Михаил Казаков, президент АО «УЭК» - оператора карты «Стрелка». - 32,92 рубля вместо 48 рублей.