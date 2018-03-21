Обновлённый Велозаводский рынок в Москве: Камчатские крабы, бразильские манго и голландские розы

СЕГОДНЯ 11:52 2018-03-21T12:00:51+03:00

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В четверг, 22 марта, в 12.00 откроется обновленный Велозаводский рынок. Здание площадью 13 тысяч квадратных метров полностью переделано от фасада до «начинки».

Рынок поделили на несколько тематических зон, полностью изолированных друг от друга. К примеру, на втором этаже - «рыбная» зона с отдельной вытяжкой, аквариумом и системой утилизации биологических отходов. А весь цокольный этаж площадью 6 тысяч квадратных метров отдадут под один из самых больших цветочных рынков столицы. Здесь можно будет купить розы, тюльпаны, лилии, хризантемы, пионы, луговые травы и экзотические растения как оптом, так и в розницу.

Для овощей и фруктов поставят холодильные витрины в виде деревянных прилавков со встроенной системой охлаждения от +5 до +10 градусов и вентиляцией. В таких «погребах» продукты долгое время остаются свежими.

На прилавках - камчатский краб, астраханский карп, камбала с Черноморского побережья, баранина из Ставропольского края, говядина из Ростовской области, домашняя свинина из Ульяновской области, бразильские манго, китайские арбузы, адыгейские сыры, творог из русской печи, пастила с клубникой, корицей и грецким орехом.

Отдельную площадку на рынке отдадут тем, кто хочет торговать прямиком со своего дачного огорода - яблоками, картофелем, зеленью, цветами или домашними соленьями-вареньями. Для таких продавцов назначат символическую арендную плату, чтобы они могли предлагать свои товары по минимальной цене.

Любители ароматных булочек или караваев смогут купить свежеиспеченный хлеб, приготовленный по рецептам разных стран. По периметру здания разместят пять павильонов с печами и мощными вытяжками.

На фуд-корте с витражным остеклением - блюда узбекской, грузинской, азербайджанской, корейской и итальянской кухни. Атмосфера примерно такая же, как на Даниловском и Усачевском рынках. То есть в одном месте можно не только закупиться продуктами, но и потусоваться, полакомиться необычной едой, послушать музыку, побывать на кулинарном мастер-классе или дегустации. Кстати, всю неделю с 22 по 29 марта после открытия для посетителей рынка проходит дегустация фермерских продуктов от лучших российских производителей. Сыры, пастила, рыба, творог - эти и многие другие продукты можно будет попробовать и при желании купить.

На рынке работает бесплатная парковка на 150 мест, аптека и банкоматы. Все входы на рынок оборудованы для возможности посещения инвалидными и детскими колясками.

Как добраться: станции метро или МЦК «Дубровка» или «Автозаводская», ул. Велозаводская, д. 13, стр. 1.

Время работы: 7.00 - 21.00 ежедневно.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Рынок построили в 1932 году по проекту архитекторов Ю. С. Гриневецкого и М. Ф. Оленева. Название он получил от одноименной улицы по соседству - Велозаводская. Ранее в этом районе находился Первый московский завод велосипедов. За все время на Велозоводском рынке провели только одну реконструкцию - в 1973 году.