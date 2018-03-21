В подмосковном Волоколамске после выброса на свалке «Ядрово» несколько сотен человек окружили больницу

СЕГОДНЯ 18:27 2018-03-21T18:55:27+03:00

21 марта 2018. У Волоколамской центральной районной больницы, куда поступили пострадавшие дети с жалобами на самочувствие. ФОТО Михаил Почуев/ТАСС

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Утром в среду, 21 марта, появилось сообщение, что в подмосковном Волоколамске несколько десятков детей отвезли в больницу после отравления газом. Симптомы: головокружение, тошнота. Изначально писали, якобы в одну из школ кто-то из учеников принес газовый баллончик и распылил прямо в здании. Затем появились сообщения, что резко ухудшение самочувствия детей может быть связано с выбросом на мусорном полигоне «Ядрово» в нескольких километрах от Волоколамска.

- Сегодня ночью на полигоне «Ядрово», где круглосуточно дежурит специально созданный штаб, возглавляет его глава, в результате резкого падения давления произошел выброс свалочного газа, - сообщил зампред Правительства Московской области Александр Чупраков. - Места выбросов были сразу выявлены, затампонированы, в том числе и чистыми грунтами.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, «сегодня в утренние часы было массовое обращение школьников из трех образовательных учреждений по поводу слабости, головокружения».

У Волоколамской центральной районной больницы. ФОТО Михаил Почуев/ТАСС

- Было осмотрено 57 человек, - отметил он. - Из них один госпитализирован по поводу ранее сопутствующего заболевания, четыре человека по просьбам родителей находятся на дополнительном дообследовании. Мы изучили концентрацию газа, ее уровень находится в пределах допустимой нормы. Мы хотим разобраться в состоянии детей, отправили из нашего головного института специалистов по аллергологии, токсикологии.

Напомним, на полигоне «Ядрово» запущен процесс рекультивации. Специалисты ведут подготовку к дегазации свалки - чтобы расчистить территорию, внутри «тела» полигона проложат специальные трубы для вывода накопившегося за сорок лет свалочного газа.

Днем у местной больницы, куда начали приводить детей и взрослых с одинаковыми симптомами, начали собираться люди. В какой-то момент их число выросло до 200-300 человек.

На место срочно прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он побывал на территории «Ядрово», пообщался со специалистами, у здания больницы пообщался с местными жителями.

- Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей, - пообещал Андрей Воробьёв. - Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев общается с родственниками пострадавших детей у здания Волоколамской центральной районной больницы. ФОТО Михаил Почуев/ТАСС

Губернатор напомнил, что полигон «Ядрово» был открыт еще в 1979 году.

- Десятилетиями складывался мусор, формировались свалочные газы, но системы дегазации здесь до сих пор нет, - заявил Воробьёв. - Буквально на следующей неделе мы приступаем к активной фазе рекультивации старой карты полигона. Она, по сути, будет закрыта, мы должны сделать купол, который впоследствии обеспечит систему дегазации, и затем весь полигон накроется пленкой. К 15 июня мы должны завершить все процедуры.

Ранее сообщалось, что дегазацией свалки будет заниматься голландская компания.

- Полигон будет полностью законсервирован, - сказал губернатор. - Сейчас, к сожалению, он доставляет неудобства. В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу - это является причиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача - с привлечением всех современных технологий обеспечить достаточно активную систему дегазации.