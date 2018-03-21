Жители Москвы чаще всего вызывают такси до аэропортов, Ленинградского вокзала и делового центра «Москва-Сити»
После того, как несколько лет назад в Москве произошла реформа такси и на рынке появились крупнейшие агрегаторы, стало возможным отслеживать, куда жители белокаменной ездят чаще всего. Ведь мы теперь вызываем машины с помощью мобильного приложения и каждый запрос фиксируется компьютером. В компании «Яндекс» решили провести на эту тему целое исследование. И выяснили, что самые популярные пункты назначения - это аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».
- По числу поездок они вне конкуренции, - рассказали «Комcмолки» авторы исследования. - И сравнивать их с другими местами просто неинтересно. Если ограничиться пределами МКАД, в верхнюю десятку по итогам 2017 года попали четыре вокзала, две станции метро, два торговых центра, один офисный и одна улица с большим количеством баров и кафе.
Десять самых популярных мест, куда москвичи ездят на такси
1. Ленинградский вокзал
2. «Москва-Сити»
3. Казанский вокзал
4. Метро «Юго-Западная»
5. ТРЦ «Авиапарк»
6. Бары и кафе Нового Арбата
7. Курский вокзал
8. Метро «Речной вокзал»
9. ТРЦ «Европейский»
10. Павелецкий вокзал
При этом продолжают появляться точки, куда пассажиры такси с каждым днем ездят все чаще. Например, станция метро «Раменки», гостиница «Азимут Смоленская», БЦ «Оружейный» и ТРЦ «Хорошо!».
- Среди мест, в которые часто ездят на такси, есть и такие, которые не попадают ни в одну из выбранных категорий, - добавили в компании «Яндекс». - Самые популярные из них - это ВДНХ, Парк Горького, «Арма», Экспоцентр на Краснопресненской набережной и причал «Рэдиссон Ройал».