Жители Москвы чаще всего вызывают такси до аэропортов, Ленинградского вокзала и делового центра «Москва-Сити»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-21T15:44:19+03:00

Если ограничиться пределами МКАД, в верхнюю десятку по итогам 2017 года попали четыре вокзала, две станции метро, два торговых центра Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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После того, как несколько лет назад в Москве произошла реформа такси и на рынке появились крупнейшие агрегаторы, стало возможным отслеживать, куда жители белокаменной ездят чаще всего. Ведь мы теперь вызываем машины с помощью мобильного приложения и каждый запрос фиксируется компьютером. В компании «Яндекс» решили провести на эту тему целое исследование. И выяснили, что самые популярные пункты назначения - это аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

- По числу поездок они вне конкуренции, - рассказали «Комcмолки» авторы исследования. - И сравнивать их с другими местами просто неинтересно. Если ограничиться пределами МКАД, в верхнюю десятку по итогам 2017 года попали четыре вокзала, две станции метро, два торговых центра, один офисный и одна улица с большим количеством баров и кафе.

Десять самых популярных мест, куда москвичи ездят на такси

1. Ленинградский вокзал

2. «Москва-Сити»

3. Казанский вокзал

4. Метро «Юго-Западная»

5. ТРЦ «Авиапарк»

6. Бары и кафе Нового Арбата

7. Курский вокзал

8. Метро «Речной вокзал»

9. ТРЦ «Европейский»

10. Павелецкий вокзал

При этом продолжают появляться точки, куда пассажиры такси с каждым днем ездят все чаще. Например, станция метро «Раменки», гостиница «Азимут Смоленская», БЦ «Оружейный» и ТРЦ «Хорошо!».

- Среди мест, в которые часто ездят на такси, есть и такие, которые не попадают ни в одну из выбранных категорий, - добавили в компании «Яндекс». - Самые популярные из них - это ВДНХ, Парк Горького, «Арма», Экспоцентр на Краснопресненской набережной и причал «Рэдиссон Ройал».