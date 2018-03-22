На севере Москвы открыли сразу три станции метро - «Селигерскую», «Верхние Лихоборы» и «Окружную»

СЕГОДНЯ 16:35 2018-03-22T17:05:12+03:00

Мэр Москвы Сергей Собянин традиционно расписался на обновленной схеме столичного метро, к которой добавились сразу три станции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В четверг московский метрополитен расширился сразу на три станции, которые расположены по соседству на Люблинско-Дмитровской линии (в северной ее части). И теперь жители Бутырского района, Тимирязевского, Бескудниковского, а также Западного и Восточного Дегунино по пути в центр смогут сразу спускаться в подземку, а не томиться в автомобильных пробках.

- Столица получила новый радиус метро от «Марьиной рощи» до «Селигерской», - сказал на официальном открытии станций мэр Москвы Сергей Собянин. - Строительство было тяжелым. Работали, в основном, вручную. Очень непросто было освобождать все эти участки. Один только Петровско -Разумовский рынок чего стоил. Но тем не менее шаг за шагом, станция за станцией - и мы этот проект реализовали. Дальше пойдем до Лианозово и поселка Северный.

Новые станции столичной подземки на схеме.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ДЛЯ ЧЕГО МЫ ЗЕМЛЮ РОЕМ?»

Несмотря на то, что каждый год станции метро открываются пачками (месяц назад, например, запустили первый участок Большой Кольцевой линии длиной 10,5 км), в Московском метрострое говорят, что строительство «Окружной» и «Верхних Лихоборов» было особенно сложным.

- Если «Селигерская» находится на глубине 12 метров, то эти две станции на глубине 60-ти, - пояснил «КП» главный инженер тоннельного отряда № 6 «Метростроя» Виктор Самара. - Геологические условия были крайне непростыми. И, в первую очередь, из-за водонасыщенных известняков. Сейчас вообще строить станции трудно. Везде очень плотная застройка и очень много коммуникаций.

Павильон станции "Селигерская".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока ждали мэра, к микрофону вышел местный школьник и продекламировал:

- Неужели так бывает? Шахта рядом на виду. Что под нами добывают? Уголь? Золото? Руду? Для чего мы землю роем? Скоро здесь метро построим.

Сорвав аплодисменты, парнишка снова нырнул в толпу. Особенно активно ему хлопали метростроевцы, которые также пришли на открытие. В рабочей форме. В пыльных сапогах. И в касках.

- Мы сейчас строим станцию «Рубцовская», - объяснили мужики. - Она находится на Большой Кольцевой линии. Так что переодеваться в костюмы некогда.

Многих из них Сергей Собянин наградил почетными грамотами, а также объявил всем благодарность за труд.

Первые пассажиры станции столичного метро "Селигерская".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОТ «СЕЛИГЕРСКОЙ» ДО МЦК

- Лично я на метро езжу не очень часто, - рассказала «КП» жительница Бескудниковского района Жанна Шабарина. - Но я все равно очень рада, что эти станции открылись. Потому что многие станут чаще пользоваться метро. И дороги станут свободнее. Если говорить о поселке Северный, то его жители сэкономят минут сорок драгоценного времени. Потому что раньше они добирались до «Петровско-Разумовской» по пробкам на автобусах, а теперь до «Селигерской» доскочить - и вы уже в метро (раза в три быстрее).

«Селигерская», кстати, отделана тремя видами гранита и выполнена в классическом стиле. Чуть ли не на каждом столбе навигация и фонари, в центре зала USB -розетки, сводчатые потолки и два выхода на Дмитровском шоссе (один - к Коровинскому шоссе и площади Туманяна, второй - к улице Селигерской и Орловскому саду).

Станция «Верхние Лихоборы» сверху полукруглая и светлая. В центре пилоны облицованы белым мрамором, со стороны боковых залов - цветным. Никаких излишеств и украшений. И один выход - к Дмитровскому шоссе, Верхнелихоборской улице и экологическому парку «Лихоборка».

Далее - «Окружная». Практически сестра «Верхних Лихоборов» по оформлению, однако от нее есть переход на МЦК (Московское центральное кольцо) - на одноименную станцию. На выходе стены украшают крупные фотографии метростроевцев и их работы. С навигацией на улице все в порядке. На протяжении километра, который нужно пройти, чтобы попасть на МЦК, установлены около 10 баннеров (без них дорогу найти было бы трудно).

На станции "Окружная".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КСТАТИ

На Люблинско -Дмитровской линии появится еще две станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово», которые должны еще больше снизить нагрузку Дмитровского шоссе. А в 2021 году салатовая ветка ворвется в поселок Северный (станция «Физтех» - рядом с будущими корпусами Московско физико-технического института).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- станциями метро «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» будут пользоваться около 450 тысяч пассажиров (районы - Бутырский, Тимирязевский, Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино)

- загрузка северного участка Серпуховско-Тимирязевской линии снизится почти на 15 тысяч пассажиров

- 215 км линий метро сейчас находятся на стадии проектирования и строительства (к 2027 году их протяженность должна увеличиться в два раза по сравнению с 2010 годом)

- сейчас в Москве 215 станций метро

ВРЕМЕННО ЗАКРОЮТ ТРИ СТАНЦИИ

С 24 по 30 марта закроют на выход и вход сразу три станции - «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Это связано со строительством Кожуховской линии.

- В эти дни поезда будут курсировать от «Планерной» до «Выхино» и обратно, - сообщили «КП» в столичном метрополитене. - А «Мосгортранс» запустит дополнительные автобусы, которые довезут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников».