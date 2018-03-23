В Подмосковье осуждены члены банды "черных риелторов"

СЕГОДНЯ 17:40 2018-03-23T17:59:36+03:00

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Участники этой преступной группы "черных риелторов" легко шли на расправу. В одном из эпизодов, пользуясь доверием пожилой женщины, они обманным путем подписали документы на завладение ее московской квартирой на Тверской улице. Потом подмешали ей в еду лекарственный препарат, обладающий сильной нейролептической активностью. Доза его оказалась смертельной, и пенсионерка скончалась через двое суток. Преступники организовали ее похороны, а тело кремировали, чтобы скрыть следы убийства.

- Еще 2012 году бывший социальный работник Людмила Фадеева создала организованную преступную группу для хищения имущества у одиноких и престарелых граждан. В дальнейшем в эту группу вошли и другие обвиняемые, в том числе врач-психиатр Месхия и нотариус Блинова. Преступники были задержаны только в 2014 году, - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В материалах суда говорится, что в числе потерпевших по уголовному делу оказалась Вера Цаплина - дочь великого русского скульптора Дмитрия Цаплина. Участники организованной группы с участием Блиновой и Месхии проникли обманным путем в ее квартиру и путем угроз вынудили подписать документы на отчуждение ее квартиры. А один из участников банды так вошел во вкус, что даже заказал убийство своей жены, чтобы завладеть ее имуществом.

В СК России отметили, что за два года преступной деятельности обвиняемые успели совершить серию подобных преступлений и завладели множеством квартир в Москве и Московской области.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Приговором суда главе преступного сообщества Людмиле Фадеевой назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, Блиновой – 5,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей и лишением права нотариальной деятельности на срок три года, Васильеву осудили на 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, Демидову на 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Месхии дали 4,5 года колонии и штраф - 400 тысяч рублей.