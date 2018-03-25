Блошиный рынок на Тишинке: пять дней в прошлом

СЕГОДНЯ 14:30 2018-03-25T14:45:59+03:00

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На Тишинке - последний день работы арт-проекта «Блошиный рынок». На этот раз он выдался очень насыщенным. Покупатели двигались по рядам, как атомный ледокол «Ленин» - степенно и важно.

У входа возникла настоящая пробка: дамы примеряли винтажные украшения. В этом сезоне вновь на пике популярности животно-растительные мотивы. Коллекционеры тут же достали из своих закромов бабочек, богомолов, божьих коровок стрекоз и жаб, украшенных стразами и кристаллами сваровски, пчел и ос из серебряных металлов. Приобрести модную «животину» можно от 500 руб. Верхняя граница же весьма размыта. Тут же в тон предложат выбрать и шелковый платок: Франция, известный модный дом. Сорок лет платку, а он все еще модный и новый. Чудеса! Тут можно откопать даже французские духи 1980-х в нераспечатанных упаковках.

Лучшие друзья девушек - это украшения! От разнообразия разбегаются глаза!Фото: Оксана ФОМИНА

Другой популярный развал с шапками-шляпками. Март — момент переходный. Вроде бы еще теплую шапку не очень-то снимешь, а рука сама уже тянется к изящной соломке. Зачем выбирать? Надо брать обе! И зимне/весенние, и летние головные уборы украшены цветами и вуаями. Даже самая заработавшаяся горожанка выглядит в ней посвежевшей и стильной. Цены от 3000 рублей.

Кстати, лоха- идеально место для необычного подарка. Можно купить тонкую чашку костяного фарфора или задорную табличку для тех, кто с юмором, старинную куклу или фолиант для интеллектуала.

На этот раз особенно много фарфоровых статуэток, ведь спецпроект блошинки - «Балет». Именно это искусство вдохновляло мастеров фарфора едва ли не больше всего. Танцующих красоток делали по всему миру. Но больше всего в СССР, в России. Ведь русский балет — это визитная карточка страны. Но балеринки — удовольствие не из дешевых. Фигурка стоит от 3500 рублей за небольшую. Танцовщицы в шикарных юбках, очень смахивающих на настоящие, обойдутся от 15000 тысяч рублей.

Больше всего на блошиное фарфоровых изделий. Кажется, у фарфоровых людей здесь своя очень насыщенная жизньФото: Оксана ФОМИНА

На этот раз представлено немало мебели. Дубовая столовая с резными дверями, созданная во Франции в XIX веке, заставляет застыть на месте. Но прицениться ко всему гарнитуру страшно: один только буфет стоит 200 тысяч. Аргумент «зато и правнуки будут пользоваться!» - конечно сильный, пойду копить деньги.

А вот солнечные очки середины и конца прошлого века нынче опять популярны. Просят за пару от 6 000 рублей. Поторговавшись отдают за 4000 рублей.

Японская кукла 1950-х годов. Такой не играть, только любоваться!Фото: Оксана ФОМИНА

А вообще, побродив по рядам сложно остаться равнодушным к этим милым мирам, будто застывшим на каждом отдельном прилавке. Наверное, именно поэтому не только продавцы на блошинке, но и покупатели — постоянные. В следующий раз арт-проект Блошиный рынок вернется на Тишинку уже летом.