Могут ли московские торгово-развлекательные центры быстро и без жертв эвакуировать людей

СЕГОДНЯ 18:13 2018-03-26T19:17:41+03:00

Москвичи несут цветы и игрушки к представительству Кемеровской области в Москве. Десятки необратимых человеческих трагедий на счету кемеровского пожара в "Зимней вишне". В основном - это дети. Разбираемся, кому принадлежало здание и кто отвечал за безопасность людей

После трагедии в Кемерове наши корреспонденты прошлись по крупнейшим московским ТЦ [видео]

Изменить размер текста: A A

Таких торговых центров, как «Зимняя вишня» в Кемерове, по всей стране тысячи. В некоторых городах - это главные точки притяжения в выходные дни, просто потому что больше отдохнуть и потусоваться негде. А тут - и кинотеатр, и детская комната, и боулинг, и кафе. Подростки, которые раньше проводили время во дворах, сейчас после уроков бегут в ближайщий торгово-развлекательный комплекс. Здесь тепло, приятная обстановка сытости и достатка, все нарядное - создает ощущение праздника, легкой и комфортной жизни. А главное - бесплатный вай-фай и недоргой фаст-фуд.

Чем больше город - тем больше ТЦ. И сами они по площади напоминают мини-городки. Понятно, что лидирует тут Москва. Но гигантский или скромный - устроены они одинаково. Непонятное пространство без окон и дверей, загроможденное бутиками, с галереями, по которым приходится брести бесконечно долго (рассчет - непременно что-то купишь), где легко заблудиться и трудно найти выход.

Можно ли сориентироваться в столичных ТРЦ и быстро выбраться во время пожарной тревоги или другого ЧП - разбирались наши корреспонденты.

«Атриум»: двери заблокированы, работают только «вертушки»

Никогда не понимала, зачем проектировать десять дверей, а потом держать закрытыми восемь из них? Работающими в ТЦ «Атриум» при этом почему-то оказались только двери-вертушки. Не уверена, что с точки зрения эвакуации при пожаре они самые удобные. Туда и в обычное-то время набивается толпа народу, которая потом еле-еле успевает выйти. Двери с датчиками движения, которые раздвигаются самостоятельно, почему-то были заблокированы.

У каждого входа обнаружились рамки металлоискателей (не пискнули ни разу, несмотря на толпу входящих) и охранники в защитных жилетах. Выход, который соединяет ТЦ с Курским вокзалом, охраняет сразу двое людей в форме.

- Девушка, уберите телефон, снимать запрещено, - тут же обратил на меня внимание один из них.

Будем надеяться, у них есть ключи от запертых дверей на случай ЧП.

Найти схему эвакуации оказалось непросто – на весь торговый центр я насчитала всего две. Может, всё дело в том, что они абсолютно теряются на фоне вывесок и реклам? Да и фон этих схем заботливо покрашен в цвет стен, так что они почти полностью сливаются. Схемы висят возле туалетов. На соседней стене – инструкция для посетителей и персонала: при первых признаках пожара звучит оповещение по громкоговорителю, посетители выходят из здания, а работники в «кротчайшее» (так и написано) время убирают служебные документы. Может, с безопасностью у них лучше, чем с орфографией?

Лестницы, ведущие на верхние этажи, закрыты на ремонт. Лифты ходят только до 2 этажа. Узенькие эскалаторы во время пожара, скорее всего, перестанут работать. При этом подходы к ним обставлены киосками с разными товарами. А в кинотеатр на верхнем этаже, кроме как на эскалаторе, и не добраться.

- Извините, а пожарные выходы у вас тут есть? – обратилась я к сотруднице у входа.

- Да, конечно, вот же они! – девушка указала на ровную красную стену. Присмотревшись, я заметила дверные ручки и ма-а-а-а-аленький зеленый маячок сверху. Не знала бы - в жизни бы не нашла: визуально пожарные выходы от стен никак не отличаются.

Справедливости ради надо сказать, что, если присмотреться получше, то в галереях и над пожарными выходами видны зеленые указатели. Правда, они такие маленькие и незаметные, что почти полностью теряются на фоне ярких вывесок. Да и висят они под самым потолком – это надо ещё знать, куда смотреть.

«Вегас»: в каждом магазине - огнетушитель и красная кнопка

Этот торговый центр, принадлежащий компании «Crocus Group», открылся на 24-м км МКАД в 2010 году. Площадь «Вегаса» составляет 480 тысяч квадратных метров (для сравнения - площадь «Зимней вишни» в Кемерове - 23 тысячи квадратных метров). На сайте компании не без гордости указано, что их торгово-развлекательный комплекс самый большой в России.

Здесь, на пересечении МКАД и Каширского шоссе, есть гипермаркет «Твой дом», «Ашан», многозальный кинотеатр, десятки магазинов, кафе, салонов красоты, 18-метровое колесо обозрения и аттракцион «Башня падения». Настоящий лабиринт.

Один лишь детский парк занимает два этажа. Утром в понедельник, несмотря на будний день, в нем развлекались десятки юных посетителей. Родители неподалеку - либо сидят на скамейках, либо в кафе. Сотрудник парка Андрей рассказал «КП» о том, еще вечером в воскресенье администрация «Вегаса» стояла на ушах. После того, что произошло на Кузбассе, всех работников детского парка начали консультировать по поводу пожарной безопасности, показали запасные выходы и схему эвакуации.

Детский парк в "Вегасе" занимает два этажаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А тем, у кого под прилавком не оказалось огнетушителя, срочно их выдали, - добавил Андрей.

Кстати, все 18 запасных выходов, действительно, ведут на улицу. Сначала попадаешь в служебный коридор, а потом утыкаешься в опечатанную дверь. Открыть ее просто - надо лишь сорвать резиновый замочек и дернуть за шпингалет.

Корпус вещевых и обувных магазинов. Практически в каждом павильоне на входе стоит огнетушитель, висит план эвакуации и установлена красная кнопка («в случае пожара разбить»). Со стороны может показаться, что красные баллоны специально поставили на самом видном месте - в ожидании проверяющих. Но продавцы-консультанты уверяют, что это не так. Мол, поставить сюда огнетушители велели сотрудники пожарной охраны, когда принимали здание. Некоторые арендаторы припрятали их в подсобки, но большинство так и оставили.

Этажом выше - кинотеатр «Люксор», принимающий в рабочие дни около 700 посетителей, в выходные до 3000. Девять просторных залов, в каждом из которых есть отдельная дверь для пожарного выхода. Билетерша, правда, поначалу растерялась и указала в другую сторону. Но потом заметила зеленого человечка, горящего на табличке, и нашла пожарный выход. Он ведет к торговым павильонам, а также к пожарной лестнице.

- Входную дверь в зал мы никогда не запираем, - рассказала женщина. - Зрители выбегают в туалет, за попкорном или водой. Некоторым просто не нравится фильм и они уходят.

У «Вегаса» четыре главных входа. Двери автоматические (створки открываются как в лифте). Сразу после них рамки металлоискателей.

- Нас раз в полгода проверяют, - рассказал «КП» начальник по противопожарной безопасности ТРК «Вегас» Максим Королёв. - В первую очередь, работоспособность систем пожарной сигнализации. А также дымоудаления и пожаротушения. С продавцами инструктаж проводим на стадии приема на работу.

Бывают и учебные эвакуации. Правда, по словам Королёва, реагируют на них далеко не все продавцы и покупатели. Кто-то бросает все и бежит к выходу. А кто-то продолжает выбирать брючки или купальник.

Фуд-корт расположен на третьем этаже и выгодно отличается от ресторанных двориков столицы (всего в «Вегасе» пять этажей - два из них подземные). В том смысле, что обычно в таких местах кучкуются подростки, курят электронные сигареты, шумят, прогуливают школу. Здесь их нет. Видимо, потому, что «Вегас» находится на отшибе столицы.

«Рио»: в дыму указатели на выход не заметишь

Стою на торговой улице «Рио», что на Дмитровском шоссе. Налево пойдешь - еду найдешь, направо - одежду, косметику, обувь и прочее барахло. В глазах рябит от указателей магазинов, едален и прочих-прочих точек. А где же выход?

- Где у вас указатели на выход? - спрашиваю у девочки в маникюрном салоне.

Она крутит головой туда-сюда:

- И правда нет! Раз зашли сюда, то и нечего выходить, пока все день и не оставите, - шутит она.

- А если пожар?

А пожар тут был и совсем недавно - 10 июля 2017 года (14 человек тогда попали в больницы, в основном из-за отравления угарным газом). До сих пор даже не работает продуктовый гипермаркет на первом этаже. Не все входы и выходы отремонтированы.

Пожар в "Рио" был совсем недавно - 10 июля 2017 годаФото: Евгения ГУСЕВА

- Игровая зона «Playlab” только вот два дня назад открылась, - говорит сотрудник кинотеатра Олеся. - Наш киноцентр тоже на ремонте был два месяца после случившегося. Полностью всю внутреннюю отделку менять пришлось, все было в копоти.

- А пожарных выходов больше не сделали? Может, указатели дополнительные повесили?

- У нас есть указатели, - показывает на маленькие зеленые таблички Олеся.

Эти таблички такие крошечные, что сразу я их даже не заметила.

- Вы думаете, кто-нибудь в панике и черном дыму их заметит?

- Ну они же светятся еще... Хотя в черном дыму их, наверное, не увидишь, - признает Олеся, она работала здесь в день пожара 10 июля. - Паники не было особо тогда. Сработала пожарная тревога. В залах включился свет, мы зашли и вывели людей через пожарные и обычные выходы. Но дыма много было, да.

Олеся проводит для меня экскурсию, демонстрирую пожарные проходы. Я представляю, что все в дыму, страшно и я бегу с ребенком за руку. Вот черновой коридор. Налево? Направо? Куда? Нет четких и понятных инструкций.

- Двери в кинозалы у вас когда-нибудь закрываются? От безбилетников или просто на время сеанса ?

- Нет! Нет! Никогда.

Но перед каждой дверью кинозалов я увидела «вертушки», ограничивающие проход. В случае экстренной эвакуации они, безусловно, сильно задержат поток людей.

- Народу много к вам ходит?

- Да нет, меньше, чем до пожара. Но это еще потому, что продуктовый магазин до сих пор не открыли. В выходные больше, в будни меньше. Сегодня вот более-менее, потому что каникулы...

И действительно, у входа в зал уже собралась небольшая толпа детворы.

- Шерлок Гномс, Шерлок Гномс! - от нетерпения как бы скандировали они.

Именно этот мультфильм смотрели и кемеровские дети, которые так и не смогли выйти из кинозала....

Игровая зона «Playlab” два дня назад открылась после ремонтаФото: Дина КАРПИЦКАЯ

«Европейский»: надежда только на охранников

«Ты в «Европейский» сходи — там ад», - пишет мне коллега.

Впрочем на фоне трагедии в Кемерово для комментаторов в интернете, адом сегодня кажется все, что больше чем продуктовый магазин в подвале дома. А уж торговые центры... При этом они полны народа, который больше интересует товар, нежели наличие путей к отступлению.

- Через рамочку пройдите! Рюкзак покажите! Железное всё выньте! Да нас самих это бесит, а что делать? — лютуют охранники на входе. Всех, кто заходит в «Европейский» с чем-то больше дамской сумочки, ожидает такой шмон. Зато бомбу протащить сложно.

Охранников в этом торговом центре очень много. Сосчитать нереально. На них в случае чего вся надежда — схемы эвакуации, конечно, есть на каждом этаже. Но поди в них разберись. Наверное, есть специальный ГОСТ для таких схем, но они, скорее, для галочки, чем для пользы.

Отсутствие понятных схем заменяют зеленые стрелочки, указывающие на эвакуационные выходы, которые в свою очередь открыты и ведут к лестницам, а кое-где и к лифтам. Обычных выходов здесь пять, тех, что для эвакуации, намного больше. Не придерешься. Хотя подсветки на полу не видно. Зато серые ящики с огнетушителями стоят на каждом углу, плюс в некоторых магазинах они стоят просто так, без всяких шкафчиков.

Вполне себе нормально, в общем, никакого ада замечено не было.

Кинотеатр находится, как это сейчас принято, на последнем этаже - «Формула кино» с несколькими залами.

- Да, мы слышали о трагедии, вся страна скорбит. Но что же у них там за кинотеатр такой, что выходы пожарные заблокированы были? - недоумевает охранник.

- Так там же вроде и вход в зал...

- Как такое вообще может быть? Смотрите! - охранник открывает и закрывает передо мной дверь. — Ну как ее можно заблокировать?

- Да и зачем? - подходит к нам контролерша. - Нельзя запирать там людей, они же все время в туалет ходят, за напитками.

- А если случится что? Вы знаете, что делать?

- Ну конечно. Все выходы — вон большие и светятся. Выведем. Правда, там еще написано, что сначала в администрацию позвонить надо, но все же от ситуации зависит...

«Аваиапарк»: если экскалаторы остановятся, придется прыгать с четвертого этажа

Так вышло, что за минувшие выходные дважды был в московском торгово-развлекательном центре «Авиапарк». Крупнейший в Европе - 390 тысяч квадратных метров. Здание огромное, при входе со стороны станции метро ЦСКА попадаешь в очередь. Такая же - на эскалатор.

- Есть лестница? - спрашиваю у охранника.

- Нет, только эскалатор, - качает головой.

- А если пожар? - удивляюсь я.

- Вопрос не по должности... - пожимает тот плечами.

На пробежку по этажам мегацентра и покупки потратил 30 минут. От подобных ТРЦ имею стойкий иммунитет: не считаю их нормальным местом для отдыха, точно знаю, зачем туда иду и что буду покупать. Так уж вышло, что именно такой самокат, как мне нужен, оказался как раз здесь. На выход из здания этого торгового центра ушло минут 15.

Что заметил: за взрослыми семенят группы малышей. Иногда эти группы ребятни абсолютно самостоятельны - многим торговый центр заменил двор. Детвора тусуется на верхних этажах, где для них открыты кинотеатры и развлекательные комплексы. Там полно места, можно и на электромобиле покататься. Спускаюсь ниже - выход из торгового центра превращается в незапланированный квест. Пробку создает вереница людей с полными продуктов колясками, которые спускаются из «Ашана» к автостоянке.

Несложно представить, что начнется, если, не дай бог, на верхних этажах комплекса возникнет пожар, и эскалаторы остановятся. Если придется прыгать вниз с четвертого этажа пострадавших будет море - вокруг стекло и металл.

Есть и другой тип торговых центров. Там эскалаторы расположены в разных углах этажей. Так, чтобы потенциальный покупатель обязательно прошел мимо всех витрин. Пожарные выходы если и есть, то они обычно закрыты.

Сработает ли пожарная сигнализация, успеют ли открыть двери к пожарным лестницам, как об этом в дыму и суматохе узнают люди?

Три года назад при ложной угрозе взрыва из «Авиапарка» эвакуировали полтысячи человек. Тогда покупателям по громкой связи объявили о «технических проблемах» и попросили немедленно покинуть комплекс. Продавцы спокойно закрыли магазины, а автомобили с парковки выпустили без оплаты. Но хватило бы публике спокойствия, возникни реальный пожар?

Конечно, благодаря совершенствованию технических средств оповещения, и регулярным занятиям в рамках антитеррора у служб безопасности торговых центров появился опыт по части эвакуации. Он помог избежать жертв при тушении пожара в центра «Синдика» на северо-западе Москвы, где в октябре 2017-го выгорело более 5 тысяч квадратных метров площадей.

- Но этого недостаточно, - говорит «КП» источник, близкий к расследованию катастрофы. - Безответственные чиновники и силовики подставляют верховную власть. Ведь звучали требования не «кошмарить» бизнесменов, и сократить объем внеплановых проверок частных фирм и предприятий. Пользуясь этим, стали закрывать глаза на явные нарушения. У предпринимателя не должно быть выбора - сделать лестницу или вместо нее 5 магазинов! И не надо пенять на западные стандарты! Почему, например, в «ИКЕА» нет эскалаторов - вместо них удобный 6 метровый лестничный пролет с разворотом? То, что касается безопасности покупателя, должно иметь строгие стандарты, и находится под госконтролем.

Если мы не сделаем выводы из этого нового урока, то каждая очередная катастрофа в России будет отличается от прежних только числом погибших и пострадавших.

МЕЖДУ ТЕМ

Версия пожара в ТЦ в Кемерове: "Зимнюю вишню" подожгли подростки, которых боялась охрана

Вокруг случившегося в Кемерове очень много вопросов «Почему?» Почему были закрыты двери из кинозала? Почему не сработала противопожарная система? Почему охранники удрали из ТЦ вместо того, чтобы выводить людей? Но главный из этих вопросов — почему вообще случился пожар? (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СКР: охранник ТЦ в Кемерове отключил систему оповещения после сигнала о пожаре

В понедельник, 26 марта, стало известно, что в настоящее время следователи решают вопрос о задержании охранника торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, который, услышав сигнал о пожаре, отключил систему оповещения. Таким образом, сотрудник ЧОП может стать уже пятым подозреваемым по делу о гибели людей при возгорании в ТЦ (подробности)