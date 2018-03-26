Расчет платы за отопление по счетчикам в Москве: По каким тарифам, как считают итоговую сумму и куда жаловаться

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-23T18:07:37+03:00

Если жильцы дома сомневаются в корректности суммы в платежке, они могут обратиться в Мосжилинспекцию с просьбой о проверке коммунальных платежей. Фото: Александр ГЛУЗ

Разбираемся в правилах оплаты коммунальных услуг в Москве и как производить расчет платы за отопление

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В управляющей компании нам сообщили, что в этом году собираются поставить в нашей многоэтажке новый домовой теплосчетчик. А пока его будут менять, нам придется платить за отопление по более высоким тарифам. Объясните, могут ли с нас брать завышенные суммы и как вообще высчитывают плату за тепло?

Денис Потапов. Юго-Западный округ.

Как объяснили в столичной мэрии, если общедомовой счетчик тепла исправно работает весь год, плату за отопление начисляют по среднерасчетным показаниям домового счетчика за прошлый год. Это нужно, чтобы равномерно распределить сумму в течение года. То есть каждый месяц мы платим за тепло 1/12 часть от всего учтенного тепла по домовому счетчику за прошлый год. Управляющая компания делит количество тепла, которое по показаниям счетчика обогревало дом в прошлом году, на 12 месяцев. Получившуюся цифру делят на общую площадь всего дома и умножают на общую площадь конкретной квартиры и действующий тариф (см. «Конкретно»).

В конце года управляющая компания сверяет получившуюся цифру с фактически использованным количеством тепла и меняет сумму в зависимости от того, потратил ли дом в этом году тепла больше или меньше, чем в прошлом. Корректировка платежа указывается в квитанции в графе «Перерасчет».

ПО НОРМАТИВАМ ИЛИ ПО ФАКТУ

Если в работе домового теплосчетчика был перерыв хотя бы на месяц (например, прибор сломался или управляющая компания не передала показания счетчика поставщику тепла), тогда за отопление в этом году жильцы будут платить по данным счетчика за прошлый год. А в следующем году - уже по нормативу. На плату за тепло в жилом доме влияет количество этажей, материал стен, год постройки, работа управляющей компании по энергосбережению в здании. В среднем цена за обогрев одного квадратного метра в домах, где установлен домовой теплосчетчик, составляет от 23,11 руб. до 29,42 руб. А в домах, где за тепло расплачиваются по нормативу – более 33 рублей, то есть в квитанциях сумма может быть больше.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если жильцы дома сомневаются в корректности суммы в платежке, они могут обратиться в Мосжилинспекцию с просьбой о проверке коммунальных платежей. Жалобу можно отправить:

- обычным письмом - 129090, Москва, проспект Мира, д. 19;

- электронным письмом - mgi@mos.ru;

- через электронную приемную - на портале мэра Москвы.

Справки по обращениям жителей, поступившим в Мосжилинспекцию, можно получить по телефону - (499) 763-18-56, в будни с 8.00 до 17.00.

КСТАТИ

Если вам прислали квитанцию за «коммуналку» позже 15-го числа или вы вовсе ее не получили, обратитесь в службу контроля качества доставки единого платежного документа (ЕПД) через специальную электронную форму. Здесь нужно указать, когда вам принесли платежку, а также свой точный домашний адрес и электронную почту.

Оплатить коммунальные услуги в такой ситуации можно любым удобным способом:

- запросить квитанцию за нужный вам месяц в разделе «Услуги» в личном кабинете на сайте мэра Москвы mos.ru;

- отправить на номер 7377 сообщение с текстом: «квартплата п XXXXXXXXXX», где XXXXXXXXXX - это десятизначный код плательщика (эти цифры обычно печатают в верхней части платежки. - Прим.);

- в крайнем случае можно лично прийти в свой центр госуслуг «Мои документы». Квитанцию может получить по паспорту любой, кто официально зарегистрирован в квартире.

КОНКРЕТНО

Расчет платы за отопление для двушки

Площадь квартиры - 46 квадратных метров. Эти данные можно посмотреть в едином платежном документе или другой квитанции за «коммуналку».

Дом - типовая пятиэтажка площадью 3520 квадратных метров. Площадь дома и показания общедомового счетчика тепла вы можете запросить в своей управляющей компании. Ее контакты можно найти на портале «Дома Москвы».

К примеру, если показания общедомового счетчика тепла за прошлый год составили 500 гигакалорий:

1. Узнаем, сколько дом потратил тепла за один месяц

Количество тепла за год во всем доме делим на 12 месяцев: 500 Гкал/12 месяцев = 41,67 Гкал/мес.

2. Считаем обогрев конкретной квартиры

Количество тепла за месяц во всем доме умножаем на цифру, получившуюся после деления площади квартиры на общую площадь дома

41,67 Гкал x 46 м²/3520 м² = 0,545 Гкал/мес.

3. Получаем сумму оплаты

Количество тепла за месяц в конкретной квартире умножаем на тариф

0,545 Гкал/мес. x ваш тариф = ваша итоговая сумма за тепло в квитанции.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

26 марта - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы;

27 марта - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы;

28 марта - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы;

29 марта - Департамент городского имущества Москвы;

30 марта - Департамент здравоохранения Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.