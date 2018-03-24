Новые кварталы в бывших промзонах Москвы: Где был завод, там сад цветет

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-23T21:28:12+03:00

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Под масштабную перестройку в Москве попали почти 13 тысяч гектаров бывших промзон. Сначала столичные власти предлагают собственникам этих производственных земель самим навести в них порядок. Сейчас на большинстве участков работают склады, стоянки, автосервисы.

- Если собственник не стремится к развитию своей территории, то город вправе изъять эти земли и развивать их по тем правилам и стандартам, записанным в Генплане столицы, - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. – Мы сможем начать развитие заброшенных, часто используемых не по назначению промышленных зон. Город заинтересован в создании новых рабочих мест, развитии науки и производства.

Проекты новых кварталов с жильем, офисами, торговлей и парками на месте заводских цехов придумали российские и зарубежные архитекторы. «Комсомолка» узнала, что появится в некоторых промзонах в ближайшие годы.

Бадаевский пивоваренный завод (Западный округ):

Набережную дотянут до района Фили

Вдоль Москвы-реки на участке площадью шесть гектаров рядом с набережной Тараса Шевченко вырастет мини-город. Концепцию разработали столичная девелоперская компания Capital Group и швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron («Герцог и де Мерон»). Раньше здесь варили пиво, а уже скоро сюда будут приходить горожане погулять по красивой набережной. Она протянется от бывшего Бадаевского пивоваренного завода до исторического района Фили.

- Это будет полноценная пешеходная набережная, которая, я уверен, станет украшением города, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. – Новый маршрут позволит пешеходам свободно передвигаться по районам, расположенным вдоль реки.

В бывшей промзоне пивзавода проведут реконструкцию исторических промышленных корпусов из красного кирпича. Все детали и постройки, представляющие историческую ценность, в том числе и фасады, сохранят.

Реконструкция исторических промышленных корпусов из красного кирпича. Фото: пресс-служба Capital Group

Рядом с ними построят уникальное для столицы 8-этажное жилое здание на колоннах. По соседству - подземный двухэтажный паркинг. Конструкция поднимет дом над землей на 35 метров. Жильцы смогут попасть в свои «парящие» квартиры по лестницам и на лифтах. Авторы проекта уверяют, что необычный дом полностью безопасен, соответствует российским нормам и международным практикам. А при разработке концепции привлекался консультант из Швейцарии по вопросам конструктива. На крыше комплекса устроят виллы с собственным приватным садом, надежными ограждениями и панорамными видами на Москву.

Рядом на площади четыре гектара для всех желающих откроется новый парк полянами и лесными рощами, с благоустроенной прогулочной набережной. Здесь появятся пешеходные дорожки, деревья и цветники, детские площадки и места для отдыха.

Приборостроительный завод имени Казакова (Западный округ):

Прогулка от «Сити» в Дорогомилово

Напротив «Москва-Сити» на месте бывшего Первого Московского приборостроительного завода имени Казакова уже началось строительство многофункционального делового центра, и общественно-жилого комплекса с огромным зеленым двором-сквером. Участок площадью 12 гектаров находится между Кутузовским проспектом и берегом Москвы-реки. Эти две точки свяжет между собой новый жилой район. Отсюда пешком можно быстро добраться до станций метро и МЦК «Кутузовская» и «Фили», а также до станции метро «Парк Победы».

Многофункциональный деловой центр напротив «Москва-Сити» на месте бывшего приборостроительного завода. Фото: архитектурное бюро Master's Plan

На Кутузовском проспекте появится гигантский дом по проекту знаменитого японского архитектора Кенго Кумы. Это будет два квартала зданий разной высоты, постепенно повышающихся к центру застройки. Фасады домов украсят матовым анодированным алюминием. Металл будет отражать свет так, что создаст эффект легкости и прозрачности.

Неподалеку откроют детский сад и школу. В жилом комплексе в огромном дворе высадят внутренний сад с дизайном в японском стиле. По этому саду будет проходить сквозной пешеходный маршрут, соединяющий Кутузовский проспект к набережную Москвы-реки. Вдоль маршрута появятся кафе, магазины, выставочные площадки, спортивный комплекс. Фишкой станет искусственный холм в северной части сада с прудом, ручьем, кустарниками и деревьями. Кроме того, здесь благоустроят участок набережной длиной 1 километр от моста Северного дублера Кутузовского проспекта до Третьего транспортного кольца. По словам одного из авторов квартала, главы столичного архитектурного бюро Master’s Plan Юлии Зубарик, сейчас разрабатывается также проект пешеходного моста через Москву-реку. Он продолжит маршрут от Кутузовского проспекта и района Дорогомилово к противоположному берегу реки и небоскребам «Москва-Сити».

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАЮТ

В Юго-Восточном округе

На месте железобетонного завода «КЖБК-2» между Рязанским проспектом, Окской улицей, 2-м Вязовским проездом застроят участок площадью 22 гектара. Рядом до конца этого года откроется станция метро «Окская». Здесь построят четыре квартала высотных жилых комплексов. В каждом будут собственные подземные паркинги, дворы без машин и магазинчики с кафе на первых этажах. В центре участка устроят бульварный променад на площади почти 7 гектаров. На нем разместят торговлю и развлечения.

Между Рязанским проспектом, Окской улицей, 2-м Вязовским проездом будет построено четыре квартала жилых комплексов. Фото: архитектурное бюро Master's Plan

В Западном округе

В промзоне вдоль Москвы-реки, Филевского бульвара и проектируемого проезда № 2017 на площади 32 гектара построят жилой микрорайон с бульваром. Это будет единая зеленая полоса вдоль берега реки от Филевской поймы к Шелепихинскому мосту. Здесь появится благоустроенная пешеходная набережная с велосипедными дорожками, местами отдыха, деревьями и клумбами. Кроме того, построят мостовой переход через Москву-реку к соседнему Береговому проезду. Часть строящихся жилых комплексов отдадут под стартовую площадку для участников программы реновации.

В Южном округе

Вместо производственной зоны № 2 «Варшавское шоссе» в ближайшие годы на площади 30 гектаров появится новый общественно-жилой квартал с бульварами и скверами, удобными маршрутами для транспорта и пешеходов. Для жителей появится все необходимое - отдельно стоящая детско-взрослая поликлиника, школа, детсад, физкультурно-оздоровительный комплекс, технопарк. А еще - наземные парковки, велодорожки с пунктами проката, деревья, газоны и цветники, кафе, открытые уличные пространства для жителей района, новый пассажирский причал на Нагатинской набережной.

Помимо этого, участок площадью 1 гектар отдадут под строительство стартового дома для жителей, переселяемых по программе реновации.

На площади 30 гектаров построят новый общественно-жилой квартал с бульварами и скверами, удобными маршрутами для транспорта и пешеходов. Фото: архитектурное бюро Master's Plan

Еще появятся наземные парковки, велодорожки с пунктами проката, кафе, открытые уличные пространства, новый пассажирский причал на Нагатинской набережной. Фото: архитектурное бюро Master's Plan

В Северо-Западном округе

Часть производственной зоны № 41 «Октябрьское поле»в районе Хорошево-Мневники превратят в комфортный квартал. В нем порядка 7 гектаров отдадут под комплексную застройку из четырех жилых комплексов. На первых этажах откроются службы быта, магазины, досуговые центры. Около жилых домов построят детские сады всего на 350 мест, детско-взрослую поликлинику, школу на 800 мест, технопарк общей площадью порядка 14 тысяч «квадратов». Фишкой станет несколько скверов общей площадью 15 тысяч квадратных метров с деревьями, детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами, местами для отдыха и велодорожек. Ближайшая станция метро - «Октябрьское поле».