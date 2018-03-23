Губернатор Подмосковья отправил в отставку главу Волоколамского района, где находится мусорный полигон «Ядрово»
В пятницу, 23 марта, губернатор Московской области отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.
Напомним, последние недели местные жители жаловались на проблемы, связанные со свалкой «Ядрово» - в том числе неприятный запах и резко увеличившееся количество грузовиков, которые везли на мусорный полигон отходы. Утром в среду в «Ядрово» произошел выброс свалочного газа и в райбольницу доставили несколько десятков детей, которые жаловались на тошноту и слабость. Шестеро из них в итоге были госпитализированы. Спустя несколько часов у здания Волоколамской больницы произошёл стихийный народный сход, в котором участвовали около трехсот местных жителей. Люди требовали от подмосковных властей отправить в отставку главу района Евгения Гаврилова. Сегодня Андрей Воробьёв подписал соответсвующее постановление.
«Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области - Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы городской округ Лосино-Петровский», - сообщил официальный телеграм-канал губернатора.
Вступивший с сегодняшнего дня в должность главы Волоколамского района Андрей Вихарев уже сделал заявление.
- Я буду жестко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые сделали эту проблему - этот полигон, - сообщил он журналистам. - В первую очередь надо разобраться с этим полигоном, чтобы не было запаха, чтобы ситуация была нормальной, чтобы жители были спокойны. Мы наложим большие штрафы на этот полигон, и эти деньги направим на развитие нашего муниципального района.
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