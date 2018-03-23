Привези меня, автобус, к новым станциям метро!
Изменились восемь маршрутов коммерческих перевозчиков. Жители районов Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, Лианозово, Бескудниковский
смогут быстрее добираться до новых станций метро - «Селигерской», «Верхних Лихобор» и «Окружной» Люблинско-Дмитровской линии. Эти станции, напомним, открыли в четверг, 22 марта.
Автобус № 206к будет следовать по Дмитровскому шоссе до дома 90, корпус 2, а затем проезжать обычным маршрутом по Бескудниковскому бульвару. Появились новые остановки «Метро «Селигерская» и «Метро «Верхние Лихоборы».
Автобус № 63 перестал заезжать к станции метро «Петровско-Разумовская», а конечной остановкой стали «Нижние Лихоборы».
Автобус № 191 начал ходить до станции метро «Селигерская», сократились интервалы в движении транспорта.
Автобус № 591 следует по 3-му Нижнелихоборскому проезду вместо улицы Линии Октябрьской железной дороги, Локомотивного проезда и части Дмитровского шоссе.
Автобус № 994 перестал заезжать к станции метро «Тимирязевская». Остановка «Пяловская улица» переименована в «Станция метро «Селигерская».
Автобусы № 282 и 466 при следовании к станциям метро «Войковская» и «Тимирязевская» будут заезжать на новую остановку «Верхние Лихоборы».