В Строгино для бойцов Росгвардии построили современные 16-этажные казармы

СЕГОДНЯ 15:24 2018-03-26T15:35:35+03:00

Сотрудники силовых структур будут проживать и проходить подготовку рядом с местом службы

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При возведении базы Росгвардии в Строгино в Москве следовали принципу комплексной застройки. Теперь бойцы силовых структур будут иметь возможность проживать и проходить квалификационную подготовку рядом с местом службы.

Здесь были возведены два 16-тажных корпуса казармы, где правоохранители смогут проживать с семьями. На время прохождения службы по контракту в ОМОН в них будут жить около 2000 человек. На открытие казарм 26 марта приехал директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Закончено стооительство одного из самых крупных комплексов для Росгвардии. Для постоянного и временного проживания. Около 100 квадратных метров благоустроено. Здесь можно жить, питаться, заниматься спортом. С новосельем, - сказал Сергей Собянин.

Новые общежития на улице Твардовского возвели за четыре года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Год назад мы сюда приезжали с Сергеем Семеновичем, обсуждали трудности на завершающем этапе строительства ряда социальных объектов и вот видим результат, - сказал Виктор Золотов. - Это первый столь масштабный проект для Росгвардии, который осуществлялся с помощью городских властей. Комплекс, который мы получили, действительно замечательный. Здесь и двухуровневая подземная стоянка, и магазин, и спортзал, и прачечная. И самое главное - современный ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс). Он не только для получения профессионального мастерства, но и для того, чтобы развивать спорт. Ведь сюда будут приходить и дети служащих.

База для сотрудников Росгвардии будет крупнейшим центром для спецподразделений в России, которая будет соответствовать всем международным стандартам.

В новых корпусах со 2-го по 15-й этаж находятся типовые квартиры. Всего их 711 (двуместных - 133, трехместных - 578). В каждой есть жилая комната, кухня, гардеробная и ванная комната. На первых этажах общежитий находятся прачечные. Также была создана подземная автостоянка на 569 мест и наземная - на 47 мест.

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал поздравить сотрудников Росгвардии с новосельем.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бойцы Росгвардии смогут, не покидая территорию, заниматься спортом, посещать кино и читать книги. Для этого на территории комплекса созданы тренажерные залы с раздевалками и душевыми, бассейн с 25-метровыми дорожками, библиотека, музей и киноконцертный зал на 1000 посадочных мест, магазин "Военторг", и кафе на 100 посадочных мест.

Здесь же для тренировок спецподразделений ОМОН построены макет 5-этажного здания, учебно-тренировочная полоса и смотровая площадка.

Комфортно на территории базы будет и служебным собакам. Всего их 70. Для питомцев сотрудников Росгвардии построили Центр кинологической службы с современными вольерами и ветеринарными кабинетами. Рядом построена площадка для выгула собак и городок с оборудованными препятствиями для тренировки питомцев.

КСТАТИ

Ежедневно службу в городе несут свыше 1100 сотрудников Росгвардии

Только в прошлом году бойцы Росгвардии контролировали порядок и безопасность на 2400 городских мероприятиях в Москве. Среди них - новогодние праздники, День Победы, День народного единства, Кубок Конфедераций по футболу.

Для реагирования на сигналы о происшествиях в Москве ежедневно выходят до 500 мобильных нарядов групп задержания вневедомственной охраны.

Приоритетом в деятельности войск остается участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, где ключевая роль отводится специальным подразделениями войск. В прошлом году силами ОМОН и СОБР проведено 850 специальных операций и мероприятий. Были задержаны почти 1000 правонарушителей, изъято 100 единиц огнестрельного и холодного оружия. Одновременно с этим личный состав московских спецподразделений выполняет поставленные задачи в Северо-Кавказском регионе.