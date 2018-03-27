Прогноз погоды в Москве на 27 марта - 1 апреля: Сначала подморозит до -15, потом потеплеет до +7

СЕГОДНЯ 14:40 2018-03-27T14:57:44+03:00

Обычно 27 марта в Москве наступает климатическая весна - так метеорологи называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной. Но не в этом году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столицу снова засыпало снегом, вернутся и ночные холода. Когда же весна? В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 27 марта - 1 апреля

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В понедельник, 26 марта, в Москве был самый теплый день с начала весны. Воздух прогрелся до +6,5 градусов. До конца марта теплее уже не будет, признают синоптики. Впрочем, оно и так понятно: во вторник столицу засыпало снегом - и в пейзаже снова пятьдесят оттенков белого...

Что происходит? И когда же долгожданная весна?

Просто циклон, объясняют метеорологи. Во вторник Москву накрыл холодный атмосферный фронт атлантического циклона, он принёс снежные заряды и понижение температуры. За ночь выпало от 1 до 3 сантиметров снега, за день добавится ещё. А сугробы в Москве и области и так 40 - 47 сантиметров высотой! В два с лишним раза больше, чем обычно в этих числах марта - по климатическим нормам должны быть 19 см, напоминают в Московском метеобюро.

Уже к вечеру вторника фронт уйдёт на восток. Небо прояснится, снег прекратится. Но и это ещё не весна. Скандинавский антициклон с арктическими воздушными массами вместо потепления принесёт ощутимые ночные морозы.

В ночь на среду, 28 марта, и на четверг, 29 марта, воздух будет остывать до -10...-15 градусов, предупреждают в Гидрометцентре России. Днем около ноля, переменная облачность, без осадков. Такая погода обычно бывает в первых числах марта. А по сравнению с климатическими нормами для последних дней марта она на 6 - 7 градусов холоднее.

В пятницу, 30 марта, под утро -8...-13 градусов, днем +1...+3. Переменная облачность, сухо.

В выходные синоптики обещают потепление. В субботу, 31 марта, ночью -4...-9, днем уже +6. В воскресенье, 1 апреля, ночью не холоднее -7 градусов, а днём +7.

Кстати, 27 марта в Москве обычно наступает климатическая весна - так метеорологи называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной. Обычно. Но не в этом году.