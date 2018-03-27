По поручению Шакро Молодого его подручные купили два ЧОПа и под их покрытием создавали группы для вымогательства у бизнесменов

СЕГОДНЯ 17:42 2018-03-27T17:50:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Никулинском суде Москвы сегодня начали оглашать приговор по делу Захария Калашова, который известен в криминальных кругах как вор в законе Шакро Молодой. Помимо него на скамье подсудимых ещё 10 человек - подручные и члены группы, которые поручениям Шакро «решали вопросы».

Захарий Калашов (ему сейчас 65 лет) - уроженец Тбилиси, по национальности курд-езид. В 90-е, как рассказывают, Калашов контролировал в Москве кавказские группировки. После нескольких покушений эмигрировал в Испанию, но через несколько лет местные власти обвинили Шакро в отмывании криминальных денег, которые в Европу разными способами доставляли друзья Калашова из России, и дали срок. Экстрадиции Шакро Молодого добивалась Грузия - там на него было заведено несколько дел, но испанцы после отбывания срока отправили вора в законе в Россию. В суде озвучили: после убийства «законника» Деда Хасана (киллер застрелил Аслана Усояна в январе 2013-го) именно Шакро получил негласный титул короля воров - это самая верхушка криминального мира.

А теперь Калашова обвиняют в вымогательстве. Предварительно была ещё статья «создание преступной группы», но в официальном обвинении ее нет.

ИТАЛЬЯНЕЦ И «ДЕЛО ГЕНЕРАЛОВ»

С чего все началось. В декабре 2015 года в ресторане на Рочдельской улице случилась перестрелка. По версии следствия, люди Шакро пытались выбить из владелицы ресторана 8 миллионов рублей. Та позвала адвокатов, которые оказались бывшими полицейскими, носившими с собой огнестрельное оружие. В перестрелке убили двух рэкетиров - «бойцов» ЧОПа, владельцем которого оказался Шакро Молодой. В июле 2016 года «законника» задержал спецназ. Следом взяли несколько ключевых фигур из того самого ЧОПа. Затем под арест отправили первого замначальника СК по Москве Дениса Никандрова и начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. По версии следствия, генерал-майор юстиции Никандров получил от людей Калашова взятку в 1 млн. долларов, чтобы переквалифицировать дело о стрельбе на Рочдельской, а подручных вора в законе выпустить.

И вот - приговор.

Первым в коридоре под присмотром конвойных появился высокий худой мужчина с длинными чёрными волосами - Андрей Кочуйков по прозвищу «Итальянец». Бывший участник солнцевской группировки. Сейчас его называют правой рукой Шакро. Кстати, именно с Итальянца, начали раскручивать «дело генералов Следственного комитета». После разборок на Рочдельской Кочуйкова задержали, но «коллеги» - как считают в следствии - его выкупили, передав через посредников деньги высокопоставленным сотрудникам СК.

Так вот, Итальянец...

Андрей Кочуйков по прозвищу «Итальянец». Бывший участник солнцевской группировки. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В коридоре суда он широко улыбнулся и помахал собравшимся рукой:

- Привет!

В толпе помимо журналистов стояли адвокаты, родственники и друзья - как на подбор крепкие плечистые мужчины метра под два ростом. Итальянцу помахали в ответ.

Шакро Молодой - в капюшоне на глаза, ни с кем общаться не стал.

ОБВИНЯЕМЫЕ ПОСМЕРТНО

В течение следующих нескольких часов судья Константин Дубков озвучивал основные моменты из материалов дела. Получался красочный экскурс в криминал 90-х. Эксперты часто вспоминают, что тогда «братва» частенько использовала ЧОПы как прикрытие для «бригад», которые могли носить легально оформленное огнестрельное оружие. Даже автоматы. По версии следствия, Шакро Молодой попробовал провернуть такую же схему уже в наше время. В феврале 2015 года он поручил своему помощнику Батыру Бекмурадову приобрести для него фирму с лицензией на частную охранную деятельность. Позже такое же поручение получил и Итальянец. Так у Шакро появились сразу два ЧОПа. На его деньги подручные приобретали оружие (в основном пистолеты Иж), и автомобили. Одну из машин, кстати, люди Шакро перекрасили под брендовое желтое такси - чтобы иметь возможность перемещаться по городу не привлекая особого внимания. Охранять ЧОПы Калашова никого не собирались. Главная задача - выбивание долгов и вымогательство. «Кадры» подбирали из бывших спортсменов, силовиков, участников боевых действий в горячих точках. Приезжали в офисы к бизнесменам или у дома подкарауливали. Били, калечили.

В уголовном деле несколько эпизодов. Но ключевой - та самая бойня на Рочдельской.

По версии следствия главной целью бандитов был ресторан Elements, где все и произошло. На владелицу заведения Жанну Ким Калашову через знакомых пожаловалась дизайнер Фатима Мисикова. Мол, делала по заказу Ким дизайн ресторана, наняла строителей, те теперь требуют свои деньги, а хозяйка отказывается платить!

По словам судьи, Шакро поручил сотрудникам «ЧОП» решить вопрос. Те несколько раз встречались с Жанной Ким, требовали заплатить 8 миллионов рублей. Женщина (бывшая казахстанская топ-модель, кстати) предлагала доказать в суде, что у нее были какие-то договоренности с Мисиковой. В общем, страсти накалялись. 14 декабря 2015 Мисикова предложила Ким встретиться. На встречу приехала в сопровождении бойцов из ЧОП. Со стороны Ким подъехали юристы - бывшие силовики. Платить женщина-ресторатор не собиралась. Вызвала у полицию. Мол, вымогают тут! Наряд приехал, проверил у всех документы и предложил... через пару дней заехать в отдел - написать заявление. Разговор явно затягивался. В какой-то момент приехал сам Итальянец. Сцепился с одним из «юристов», ну а потом вы знаете - на парковке у ресторана стреляли друг в друга почти в упор. Те двое погибших «чоповцев» теперь тоже по уголовному делу проходят. Обвиняемыми. Посмертно...

Во вторник судья так и не успел зачитать весь текст приговора - слишком много фигурантов. Заседание перенесли на четверг.

Ранее прокурор попросил для Захария Калашова 10 лет. Для Андрея «Итальянца» Кочуйкова - 9 лет и 9 месяцев. Остальным - от 7 до 8 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шакро Молодого назвали главой криминального мира России

Прокурор, выступающий гос обвинителем в уголовном деле Захария Калашова (кличка — Шакро Молодой) заявил, что именно этот главарь ОПГ, после смерти знаменитого Деда Хасана, встал у руля криминального сообщество России (подробности)