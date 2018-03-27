Кемерово, скорбим вместе с вами: москвичи несут плюшевых медведей на Манежную площадь

СЕГОДНЯ 18:06 2018-03-27T18:10:08+03:00

Прийти сюда можно сегодня и завтра. Просто почтить память погибших в торговом центре "Зимняя вишня". Просто подумать о ценности жизни Фото: Алиса ТИТКО

Изменить размер текста: A A

Манежная площадь. Игрушки. Цветы. Черный плакат с надписью "Кемерово. 25.03.2018. Мы с тобой". И удивительно яркое солнце. Говорить в этой атмосфере практически никто не решается. Все и так знают о большой трагедии в Кемерово. Жизни детей и их родных не вернуть. Страшная цифра - 64. Ни в чем неповинных людей. Воскресный день для них должен был быть приятным днем - развлечения, прыжки на батуте, поход в кино, попкорн, пирожные. Они не знали, что лучше бы в этот день остаться дома, никто не знал об аде, который их ждал.

- Мы видели в интернете, как выпрыгивал 11-летний мальчик из горящей "Зимней вишни". Он вроде бы пришел уже в себя. Но как, как ему сказать, что его мама, папа и сестра погибли, - говорит москвичка Елена Наумова.

- Они все такие маленькие были, - говорит 16-летняя Оксана подруге.

Кемерово, скорбим вместе с вамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москвичи, туристы, артисты, депутаты идут на Манежную площадь к временному мемориалу "Кемерово. 25.03.2018. Мы с тобой". Кто-то несет красные гвоздики, кто-то плюшевых медведей и лисят. Прийти сюда можно сегодня и завтра. Просто почтить память погибших в торговом центре "Зимняя вишня". Просто подумать о ценности жизни. О важности общения с ними. О безопасности, которая зависит от нас самих, в том числе.

Возложить цветы пришел рэпер Тимати. Он не смог сдержать слезы, когда увидел возле временного мемориала мягкие игрушки и фотографии погибших детей. Слова излишни. Цветы возложил и мэр Москвы Сергей Собянин. Говорить градоначальник также не смог. Тяжело.

Возложить цветы пришел рэпер ТиматиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Девушки прижимают к груди мягкие игрушки. Не сдерживают слез.

- Я сама потеряла родных во время крушения самолета на Синайском полуострове. Сестру. Ей было всего 30 лет. Она летела с сыном. Терять близких даже врагу не пожелаю. Это ужасно. Хочется пожелать жителям Кемерово найти в себе силы жить дальше. Это сложно. Я после трагедии пошла в церковь, стала верить в Бога. Верю, что слезами мы делаем нашим близким только хуже. А они все равно близко, смотрят на нас сверху, - говорит москвичка Алина.

- У вас есть дети, вы сами ходите в кино? - спрашиваю.

- Да. Мы часто ходим. Смотрим мультики. Теперь страшновато идти. Точно, что хочется делать, так это проверять не закрывают ли дверь, когда в зале гаснет свет.

ПАМЯТЬ

Вспомним всех поименно: Список и фото погибших при пожаре в Кемерово

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вице-губернатор Кемеровской области встал на колени перед родственниками погибших в "Зимней вишне"

Возле здания городской администрации Кемерово вот уже несколько часов продолжается народный митинг. На площади плотной толпой собрались до 1000 человек — родные и близкие погибших, потрясенные трагедией горожане. Главное требование к местным властям — огласить точное количество погибших. Люди уверены, что официальная информация о 64-х жертвах занижена.

- Я вам обещаю, расследование будет открытым. Вам ответят, вам точно ответят! - обещает митингующим представитель областной администрации. - Мы же ничего не скрываем. Но если у вас есть информация, кто еще погиб, назовите фамилии и скажите на камеры, кого нет в списках…

- Покажите фото и видео, - кричат ему из толпы. - Где записи с камер, сколько детей на автобусе приехало, сколько уехало? Где?

- Все снимки находятся в следственном комитете, мы не знаем, не имеем доступа, это тайна следствия. Так положено…(подробности)