2018-03-28T14:43:45+03:00
Общество

Прогноз погоды на 28 марта - 2 апреля: В Москву наконец идет весна, потеплеет до +11!

Погода решила начать новую жизнь с понедельника и прекратить наконец снегопады с морозами, судя по прогнозу Гидрометцентра России на 28 марта - 2 апреля
Юлия СМИРНОВА
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Синоптики порадовали москвичей прогнозом: в столицу идёт потепление.Синоптики порадовали москвичей прогнозом: в столицу идёт потепление.Фото: Евгения ГУСЕВА
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У метеорологов наконец-то хорошая новость: в Москве будет не снег, не арктическое вторжение, не холодный атмосферный фронт, как обычно в марте случалось. А весна! Настоящая, +11 градусов.

Когда? С понедельника, 2 апреля. Такое ощущение, что природа на март уже махнула рукой и все тепло оставила до второго весеннего месяца. Или синоптики побоялись обещать весну 1 апреля, чтоб уставшие от ожидания москвичи не приняли прогноз за шутку? Так или иначе, вот прогноз Гидрометцентра России на ближайшие дни.

В четверг, 29 марта, под утро подморозит до -10...-15, днем около ноля, солнечно и сухо.

В пятницу, 30 марта, ночью ощутимый морозец, -8...-13 градусов, днем +1...+3, переменная облачность, без осадков.

В субботу, 31 марта, ночью прощальная гастроль зимы – снег при температуре -7 градусов. А днем уже до +6, облачно, с прояснениями, местами возможен мокрый снег или дождь.

В воскресенье, 1 апреля, ночью -2...-7, днем +2...+7. Облачно, с прояснениями, время от времени будет идии дождь или мокрый снег.

В понедельник, 2 апреля, даже ночью температура плюсовая, 0...+5. А днем потеплеет до +11! Правда, будет пасмурно и не обойдется без дождя.

- Да, такая вот ирония судьбы: потепление приносят циклоны, поэтому “в комплекте” с ним идут дожди. А когда погоду в Москве определяет антициклон, бывает солнечно – но морозно, - объясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Прогреву воздуха мешает очень большое количество снега, сугробы в Москве вдвое выше, чем обычно в конце марта. Если бы не они, то потеплело бы не до +11 градусов, а еще больше.

Синоптики хоть и радуют прогнозом, но осторожничают:

- В апреле еще будут возвращения холодов, снегопады и ночные морозы, - предупреждает Татьяна Позднякова.

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