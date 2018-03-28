В Москве в пять раз выросли продажи огнетушителей после пожара в Кемерово

СЕГОДНЯ 16:10 2018-03-28T16:30:13+03:00

После трагедии в "Зимней вишне" в торговых центрах подумали о безопасности не для «галочки»

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К сожалению, о пожарной безопасности в кинотеатрах, торговых центрах, кафе и салонах красоты московские бизнесмены задумываются только после серьезных ЧП. Толчком для оснащения помещений огнетушителями, знаками безопасности и пожарно-охранной сигнализацией в свое время становились пожары в торговых центрах «РИО», «Синдика», «Перспектива», и сейчас - страшная трагедия в «Зимней вишне» в Кемерово.

- У нас увеличились сроки обработки заказов в связи с многократно возросшим потоком клиентов. У нас в пять раз выросли продажи огнетушителей, самоспасателей и других средств безопасности, - говорит Алевтина, пресс-секретарь торговой сети «Магазин 01».

За последние два дня к ним обратились многие частные предприниматели и инженеры, работающие на строящихся объектах. Скупают все: огнетушители, пожарные шкафы, щиты, стенды, ящики, урны, ключницы, знаки безопасности и эвакуационные светильники, противопожарные двери, ворота, перегородки, люки. Заказывают пожарно-охранную сигнализацию и оповещение, системы автоматического пожаротушения.

Такое ощущение, что этого всего у них не было. По всей видимости, предприниматели «зашевелились» перед внеплановыми проверками, которые организовывают в столичном МЧС. И хорошо, что хоть сейчас делают это. Главное, чтобы не для «галочки», а со всей ответственностью и пониманием реальных рисков.

- Предприниматели беспрерывно звонят, заказывают огнетушители, самоспасатели. Обратились за большой партией огнетушителей к нам из двух торговых центров — там обнаружили, что 5-летний срок годности устройств истек, - говорят в группе компаний «Щит».

- Приходят за огнетушителями в основном арендаторы из торговых центров. Вы не поверите, столько людей, у меня такая большая очередь, что я не могу с вами говорить по телефону. Так и напишите в своей «Комсомольской правде», - сказала администратор «Пожарного магазина» на Водном стадионе.

В последние два дня в магазинах аншлаги. Конечно, 90% покупателей — бизнесмены, но 10% - это обычные граждане, которые пришли с вопросами: что можно купить для дома, квартиры? Что может спасти до приезда пожарных? Какие есть приспособления для спасения с верхних этажей?

- Носить с собой в кино, магазин, на работу самоспасатель, наверное, никто не будет. Хотя он защитит человека от токсичных продуктов горения почти на 30 минут — как раз, чтобы успеть выйти из помещения, но при этом не надышаться дымом, - говорит Алевтина, пресс-секретарь торговой сети «Магазин 01».

Говорят в специализированных магазинах, что пользуются сейчас спросом компактные аэрозольные баллончики «Минипожарный». Он почти такой, как лак для волос (250 мл). За 15-20 секунд генерирует около 7-9 литров пленкообразующей пены. Очаг возгорания ликвидирует быстро, например, если дома воспламенится кухонная печь или какой-то предмет в общественном месте. Стоимость такого баллончика около 1500 рублей.

Минимальный набор для квартиры в многоэтажном доме:

- порошковый огнетушитель (для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ). Цена — от 400 до 10 000 рублей;

- переносной углекислотный огнетушитель (для тушения возгорания веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, возгорания электроустановок, находящихся под напряжением, жидких и газообразных веществ). Цена - от 800 до 20 000 рублей;

- самоспасатель (для защиты человека от токсичных продуктов горения). Совет: приобрести для всех членов семьи. Цена — от 1500 до 35 000 рублей;

- дымовые датчики. Совет: установить в кухне, в гостиной при наличии камина и большого наличия электронной бытовой техники. Цена — от 900 до 2500 рублей;

- самоспас (автоматическое канатно-спускное пожарное устройство предназначенное для экстренной эвакуации людей из зданий с высоты до 15 м (4 этаж) или лестница навесная спасательная пожарная (обеспечивает возможность экстренного спуска людей из окна (балкона, лоджии) здания на землю или стилобат с высоты от 3 до 15 метров). Цена — около 25 000 рублей.

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