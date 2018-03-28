2018-03-28T19:37:31+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Как будут тушить пожар в Москва-Сити

Этот вопрос не дает покоя москвичам после трагедии в Кемерово
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Как объясняют в Москва-Сити, система пожарной безопасности связана с вентиляцией, электроснабжением и другими системами жизнеобеспечения и безопасности комплексаКак объясняют в Москва-Сити, система пожарной безопасности связана с вентиляцией, электроснабжением и другими системами жизнеобеспечения и безопасности комплексаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В соцсетях стали обсуждать, как будут тушить пожар в комплексе Москва-Сити, если он не дай Бог там произойдет.

- Вся техника, которая стоит на вооружении московского МЧС рассчитана на тушение максимум 17-ти этажных домов, - написал в соцсетях общественный деятель Петр Шкуматов.

Однако система пожарной безопасности в Москва-Сити устроена так, что крупного пожара допустить никак не получится. Все объекты имеют датчики противопожарного действия, спецобъекты — инфракрасные оптические датчики. Они срабатывают на различного рода изменения атмосферы. В башнях установлено в общей сложности 65 000 датчиков, а также 1 625 камер охранного телевидения.

Как объясняют в Москва-Сити, система пожарной безопасности связана с вентиляцией, электроснабжением и другими системами жизнеобеспечения и безопасности комплекса. При каком-либо ЧП диспетчер сразу получит картинку происходящего на мониторе. Как? Ближайшая камера видеонаблюдения повернется к датчику сигнала и диспетчер все увидит.

Кроме этого, водяное пожаротушение проходит по всем многочисленным объектам, имеются промежуточные станции насосов, в резервуарах есть нужное количество воды — баки объемом 10 и 20 кубометров (этого количества должно хватить, чтобы потушить пожар в самом начале).

- В частности, в башне «Империя» спринклерная система пожаротушения — пламя устраняется за счет распыления воды под воздействием высокого давления, - рассказали в Москва-Сити. - Также предусмотрена порошковая и газовая система пожаротушения.

В «Башне на набережной» есть автоматическое оповещение о пожаре, система дымоудаления, на крыше есть площадка для посадки вертолетов МЧС. А в «Северной башне» есть отряд пожарно-спасательного назначения.

А вдруг понадобится эвакуация? Как спуститься, например, с 60 этажа?

- При пожарной тревоге все пассажирские лифты автоматически спускаются на первый этаж и открываются для выхода пассажиров. Также существуют пожарные лестницы, которые изолированы от остальных помещений и не пропускают дым, - говорят администраторы башни «Империя» в Москва-Сити.

Также можно укрыться в помещениях пожарной безопасности — в них независимая система вентиляции, есть телефонная связь с диспетчером и городом, вода, фонари, огнетушители.

КСТАТИ

Эвакуация за 18 минут

Каждый год проводятся учения совместно с МЧС Москвы. Пожарная сигнализация срабатывает на верхних этажах, начинается эвакуация, после срабатывает сигнал тревоги на нижних. Так сделано, чтобы избежать давки. Последние учения показали хороший результат. Например, из башни «Империя» в мае 2017 года все люди были эвакуированы за 18 минут. По легенде возгорание было на 58-м этаже, в башне было около 8 000 человек.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На два дня закрыли «Щелково»: в московских торговых центрах началась проверка соблюдения пожарной безопасности

- Мы не будем работать два дня - 28 и 29 марта, - сказали «Комсомольской правде» в торговом центре «Щелково». - У нас внеплановая проверка по пожарной безопасности в связи с трагедией в Кемерово.

Проверки инициировала Генеральная прокуратура России. Проверять будут в первую очередь столичные торгово-развлекательные центры, склады и места скопления людей, на которых может одновременно находиться 50 и более человек. Для этих работ были привлечены структуры МЧС России (подробности)

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