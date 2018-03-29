Жители столичных высоток запирают выходы на пожарную лестницу из-за бомжей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-29T01:52:29+03:00

Многие вспомнят про пожарный выход, ринутся к нему, а он... закрыт на чугунный замок! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Увы, но в нашей стране пока петух в одно место не клюнет, никто ничего делать не будет. И если говорить о пожарной безопасности, это, конечно, касается не только торговых центров. Но и многих других заведений. Мы много лет проживаем в многоэтажных домах и понятия не имеем, кто живёт этажом ниже. И если, не дай Бог, начнётся пожар (у того же соседа снизу), многие вспомнят про пожарный выход, ринутся к нему, а он... закрыт на чугунный замок! Чтобы всякие бичи не шастали. Лифт в такие моменты отключаются. Прыгать в окно - тоже не вариант. И что делать?

Прыгать в окно - тоже не вариант. И что делать?Фото: Павел КЛОКОВ

ПОТАЙНЫЕ ДВЕРИ

На Котельнической набережной есть знаменитая высотка, в которой в своё время жили Андрей Вознесенский, Фаина Раневская, Галина Уланова и многие другие легендарные личности. Несколько корпусов. 26 этажей. И дорогущие квартиры. За 70 лет существования дома никаких серьёзных происшествий в нем не случилось (сплюнем три раза).

- На случай пожара у нас есть чёрная лестница, доступ к которой у любого жильца, - сообщила «КП» ответственная за пожарную безопасность дома Оксана Павлюкова. - В каждой квартире есть дверь, через которую они могут выйти на эту лестницу. Так изначально было задумано. По проекту.

Другое дело, что жильцы закрывают пожарный выход шкафами и трюмо. Либо вообще заклеивают обоями. Чтобы, как говорится, вид не портить.

Жильцы закрывают пожарный выход шкафами и трюмо. Либо вообще заклеивают обоями. Чтобы, как говорится, вид не портить.Фото: Павел КЛОКОВ

- У меня эта потайная дверка расположена на кухне, - рассказала «КП» пенсионерка Валентина Борисовна. - И я её заставила мебелью ещё в советское время. Но при желании ее можно отодвинуть и вставить в замок золотой ключик.

На каждом этаже дома есть пожарный шкаф - с огнетушителем и отверстием для пожарного крана.

- Сейчас как раз идёт капремонт, - добавила Павлюкова, - и весь инвентарь в этих шкафах мы обновили.

В сентябре прошлого года «Комсомолка» писала про эту высотку в честь её 70-летия. И корреспондент «КП» беспрепятственно прошёл на крышу дома. Но в этот раз чердачная дверь была закрыта и опечатана. А рядом, в углу, стоял огнетушитель.

ЧЕРНЫЙ ВЫХОД - ПОДАРОК ДЛЯ ВОРА

Симоновский Вал, дом 16. Кирпичная 15-этажка в центре Москвы. Рядом с подъездной дверью пожарный выход, но металлическая ручка застыла как вкопанная.

- Ну чего вы её дергаете? - крикнула местная жительница, вышедшая на балкон. - Там ключ нужен. Такой же как от домофона. Видите, слева кругляшок?

Поднявшись на верхний этаж, попадаю на общий балкон, а затем и на пожарную лестницу. Спускаюсь вниз. Сразу видно, что вечерами здесь тусуется молодежь. Окурки, бутылки, шкурки от семечек. На стенах проклятья и признания в любви. При этом двери на каждом этаже открыты и теоретически любой житель может выскочить на лестницу и спуститься. Внизу та самая дверь, ручку которой я дергал, отворилась одним нажатием кнопки.

- Когда-то она тоже была все время открытой, - рассказала местная консьержка. - Но жильцы начали жаловаться, что по ней ходят все кому ни попадя. Сейчас, если убрать этот замок, у нас все квартиры обворуют. А бомжи? Наркоманы? Алкоголики?

Ручка с крана сорвана. Дырявый шланг оброс паутиной.Фото: Павел КЛОКОВ

Кстати, выход на крышу в этом подъезде оказался открытым. Замок болтался тут же на дверной ручке. Это нарушение. Ибо доступ на крышу имеют только сотрудники управляющей компании, проверяющих организаций и, возможно, старший по дому.

- Я бы вообще ее заколотил намертво, - говорит житель 15-го этажа Владимир. - Потому что делать на крыше совершенно нечего. Летом, бывало, там сидели студенты и бухали. Как вы думаете, к чему это может привести? Я тоже был молодым и все понимаю. Но если бы дверь была запертой, они бы и не забрались туда. Спасибо за сигнал, кстати. Сегодня же позвоню в «Жилищник».

«НАДЕЕМСЯ НА АВОСЬ»

И ещё один адрес - Пролетарский проспект, 1. Панельный дом. 22 этажа. И такая же пожарная лестница. Но почти везде выход к ней с балкона заперт. Это делают сами жильцы, чтобы к ним на этажи не поднимались чужие.

- Как будто они не могут подняться через основной вход! - восклицает житель 9 этажа Андрей Северский, вышедший покурить. - Как будто пенсионерка-консьержка может остановить их! Я много раз говорил, что пожарный выход должен быть открыт. Всегда. В этом его смысл. Когда начнётся пожар, обязательно найдутся те, у кого нет ключей от черного выхода.

Сразу видно, что вечерами здесь тусуется молодежь.Фото: Павел КЛОКОВ

- А у вас-то есть?

- Не знаю. Надо у жены спросить...

Открываю первый попавшийся пожарный шкаф. Ручка с крана сорвана. Дырявый шланг оброс паутиной. Внизу - моток колючей проволоки, непонятно откуда взявшийся. Там же на лестничной площадке натыкаюсь на кальян и тарелку, усыпанную окурками. Тарелка, к слову, стоит на газете (это к вопросу о соблюдении правил безопасности).

- Я как-то видел в нашем подъезде сотрудников МЧС, которые проводили проверку, - добавил Северский. - Один переписал список мебели, которая хранилась в общем предбаннике на первом этаже. Это запрещено по закону. Второй приклеил объявление, мол, в случае пожара звоните 112. Ну и все. Ничего после этой проверки не изменилось. Авось, ничего не случится.

И еще капля дегтя

С 35-го этажа можно спуститься только на лифте

Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Не так давно мне довелось побывать в гостях в одной из высоток в микрорайоне Северное Чертаново. Несколько поплутав между корпусами и восхитившись величию архитектурного замысла, я, наконец, нашла нужный вход. Убранство подъезда тоже производило сильное впечатление: простор, освещение, сияющие плиточные стены и полы «под гранит». Особенно строителям удался лифт - нарядный, как казино Монте-Карло, он в секунду вознес меня на тридцать пятый этаж (всего в дом 40 этажей). Квартира моих гостеприимных хозяев снова поразила совершенством планировки и окнами небывалой широты. Я вышла в подъезд, я захотела поглядеть на Москву-матушку с балкона на общей лестнице - для пущего катарсиса. Однако дверь на общую лестницу оказалась заперта на ключ. Мне стало не по себе. Я обошла весь этаж, но никаких других дверей не нашла. Хочешь воздухом дышать - езжай на лифте. Я поднялась этажом выше - и снова не смогла выбраться на балкон. Конечно, этот лифт совершенство. Но вдруг пожар? Перед огнем все бастионы равны - и клубы, и торговые центры. Я поспешила поскорее покинуть это здание будущего.

А вот какую историю рассказала мне моя приятельница, которая живет тоже в высотке - на 22 этаже, на другом крае Москвы - в Северном округе. "Как-то раз у нас в доме сработала пожарная сигнализация. Стали мы спускаться по лестнице - и там не везде пройдешь, потому что очень часто закрыты холлы и дверь на улицу. На этой двери кнопка-то есть, но она не всегда работает. То есть, выйти невозможно".