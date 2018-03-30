Прогноз погоды на 31 марта - 13 апреля: в Москве растает снег - и сразу потеплеет до +20!

СЕГОДНЯ 16:50 2018-03-30T17:18:33+03:00

К Пасхе снега в черте города практически не останется Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Скоро москвичей ждет очень теплая и солнечная компенсация за холодный март. Синоптики дали оптимистичный прогноз погоды на 31 марта - 13 апреля

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Долгожданная весна, похоже, все-таки идет в Москву! Судя по прогнозам синоптиков,в ближайшие две недели, 31 марта - 13 апреля, события будут развиваться очень быстро. Растает снег, пройдет половодье и потеплеет до +20 градусов.

Но - по порядку. В ближайшие выходные аномальной теплыни еще не предвидится, погода только-только сравняется с климатическими нормами. До сих пор была холоднее.

В субботу, 31 марта, и в воскресенье, 1 апреля, по ночам легкий морозец, до -5...-7 градусов. А днем уже +5...+6 градусов, обещают в Гидрометцентре России. Однако на смену солнечной погоде, которая радовала в конце рабочей недели, придет облачная и сырая. В ночь на субботу пройдет снег, днем - мокрый снег или снег с дождем, а в воскресенье ожидается небольшой дождь.

Водителям пока рано менять зимние шины на летние, предупреждают в Московском метеобюро. Мокрые дороги по ночам будут покрываться льдом - очень скользко!

А вот прогноз Гидрометцентра России на следующую неделю:

В понедельник, 2 апреля, и ночью уже без заморозков, 0...+5. А днем потеплеет до +6...+11, хотя будет пасмурно и дождливо.

Во вторник, 3 апреля, из-за холодного атмосферного фронта температура немного понизится. Ночью 0...+5, днем +3...+8 градусов.

В среду, 4 апреля, под утро -4...+1, днем +4...+9 градусов. В облаках появятся просветы, возможны небольшие осадки - ночью мокрый снег, днем дождь.

В четверг, пятницу, субботу и в воскресенье, на Пасху (5 - 8 апреля) погода будет очень комфортной, на 2 градуса теплее климатических норм. По ночам -1...+4 градуса, днем +6...+11. Облачно, с прояснениями, небольшие осадки возможны лишь местами.

Сугробы начнут стремительно таять. В начале недели уменьшатся вдвое, до 20 см с нынешних 40 см, а к Пасхе снега в черте города практически не останется, считают синоптики центра "Фобос".

А вот потом начнется самое интересное - в Москву придет субтропическое тепло, обещают в "Фобосе". С 9 по 13 апреля воздух прогреется до +12...+17 градусов, не исключена и 20-градусная теплынь! С солнцем и ясным небом. Такой подарок готовит москвичам азиатский антициклон, который будет закачивать в среднюю полосу прогретый воздух с юго-востока, из Средней Азии. Вот она, компесация природы за холодный март!