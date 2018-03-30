Пожар в 25-й психиатрической больнице в Ногинске: эвакуированы более 280 пациентов

СЕГОДНЯ 22:55 2018-03-30T23:13:38+03:00

По сообщениям МЧС, пожар в 25-й психиатрической больнице в Ногинске уже потушен

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В пятницу, 30 марта, пожар вспыхнул в 25-й психиатрической больнице в подмосковном Ногинске. Как уточнили в региональном главке МЧС России, в связи со случившимся из здания, расположенного по адресу: улица 8-ого марта, дом 14, пришлось эвакуировать почти 300 человек.

«Из больницы были эвакуированы 283 человека», - сказали в спасательном ведомстве ТАСС. При этом там подчеркнули, что возгорание произошло в комнате, расположенной в одном из корпусов больницы.

Стоит отметить, что сообщение о ЧП поступило в 21:19 мск, а к 22:03 мск уже удалось ликвидировать открытое горение. «Привлекаемые силы и средства: 15 единиц техники, 56 человек, из них от МЧС 31 человек и 8 единиц техники», - говорится на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Отметим, это уже второй пожар в 25-й психиатрической больнице за месяц. Ранее аналогичный инцидент произошел там 28 февраля. Тогда причиной возгорания стало короткое замыкание в подсобном помещении на третьем этаже.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле 2013 года пожар в психиатрической больнице №14 подмосковного поселка Раменский унес жизни 38 человек: погибли два сотрудника интерната и 36 пациентов.