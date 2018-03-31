2018-03-31T14:33:13+03:00
Происшествия

Следователи проверяют информацию о гибели актера «Солнечного удара», сменившего пол

По информации СМИ, Евгения Сапаева зверски избили за его внешний вид
Игорь ПАВЛОВ
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Мужчина стал носить женскую одежду, красить губы, а жить уехал в деревню во Владимирскую областьМужчина стал носить женскую одежду, красить губы, а жить уехал в деревню во Владимирскую областьФото: скриншот видео
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Об этом актере заговорили не после его работ в кино (а он снимался у Никиты Михалкова - в картинах «Утомленные солнцем-2» и «Солнечный удар»), а после того, как мужчина собственноручно отрезал себе мужской орган. Причем не с первой попытки. Сотворить с собой такое Сапаев решил потому, что ему стало некомфортно в теле мужчины.

В итоге, без помощи врачей он не обошелся. Медики спасли жизнь актеру, но сниматься после этого в кино он перестал. Мужчина стал носить женскую одежду, красить губы, а жить уехал в деревню во Владимирскую область. Односельчан просил называть себя Настей.

По некоторым данным, несколько дней назад трансгендер приехал в Москву и на одной из улиц наткнулся на мужскую компанию. Те стали его цеплять, а потом зверски избили. От полученных травм актер скончался.

В столичном управлении Следственного комитета проверяют эту информацию.

До работы в кино и членовредительства Сапаев трудился на железной дороге и осматривал вагоны. При этом сам признавался, что хотел бы стать «проводницей».

В фильмах Михалкова он сыграл эпизодические роли, причем в массовке. В одном из телевизионных шоу мужчина признался, что после удаления пениса он копил деньги на операцию, чтобы вжить себе матку и женские половые органы.

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