Мара Багдасарян заявила, что ей вернули водительские права

СЕГОДНЯ 16:05 2018-04-01T16:25:50+03:00

Можно предположить, что Мара Багдасарян просто... пошутила. Все-таки сегодня 1 апреля Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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История Мары Багдасарян уже давно превратилась в реалити-шоу. В течение последних пары лет девушку регулярно штрафовали за нарушение правил - от превышения скорости до неправильной парковки. В итоге в марте прошлого года гонщицу-мажорку пожизненно лишили прав на управлением автомобилями. Но в ночь на субботу Мару снова задержали гаишники - каталась на своем «Мерседесе» по Ленинградскому проспекту без прав. На девицу завели административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Теперь ей грозит очередной штраф (до 30 тысяч рублей) или очередной административный арест до 15 суток (однажды Багдасарян уже сидела в спецприемнике 10 дней). В общем, новая серия скандального сериала. И стритрейсерше, похоже, нравится быть в центре внимания. Сегодня она опубликовала на своей страничке в instagram фото своих водительских прав.

«Наконец-то вернули права, надеюсь этого больше никогда не повторится», - написала девушка.

049mara Наконец-то вернули права, надеюсь этого больше никогда не повторится

Напомним, прав Мару лишили по требованию прокуратуры. Прокурор продемонстрировал в суде медицинские документы, ранее предоставленные адвокатом гонщицы. Когда решался вопрос, сколько часов общественных работ влепить серийной нарушительнице ПДД, защита просила, чтобы с ней обошлись помягче - осенью 2015-го Мара попала в аварию и едва выжила. (Дело было на Кутузовском проспекте, Мара была пассажиркой, двое ее приятелей погибли, - Авт.). В документах было сказано, что у девушки подозревают эпилепсию. То есть, у нее могут случаться неконтролируемые припадки. Прокурор рассудил: разве может такой человек водить машину? Суд согласился и лишил Мару прав навсегда.

И вот девушка утверждает, что заветный «пластик» ей все-таки вернули. В московской полиции этому очень удивились.

- У нас такой информации нет, - заявили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Можно предположить, что Мара Багдасарян просто... пошутила. Все-таки сегодня 1 апреля.

Словом, «Комсомольская Правда» продолжает следить за развитием событий. (И это не шутка).

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