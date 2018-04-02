Прогноз погоды на 3 - 7 апреля: В Москве потеплеет до +17!

СЕГОДНЯ 18:55 2018-04-02T18:55:53+03:00

Снег на этой неделе не успеет растаять полностью, очень уж его много. Синоптики дали прогноз погоды на 3 - 7 апреля

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Зима все же ушла из Москвы - не в марте, так хоть в апреле. Уже в первый апрельский день среднесуточная температура была выше ноля, +0,8 градуса. А это значит, что наступила метеорологическая весна - обычно это случается 27 марта, в в 2018-м году природа чуть запаздывает.

Прогнозы на ближайшие дни очень оптимистичны - в конце рабочей недели погода в столице будет похожа на майскую! Правда, в точных цифрах синоптики расходятся: в Московском метеобюро обещают потепление до +15 градусов, в центре "Фобос" даже до +17. Посмотрим, кто окажется прав, но в любом случае - москвичей ждет долгожданное тепло. И сразу аномальное: температура в конце недели окажется на 4 - 6 градусов выше климатических норм.

Однако день ото дня погода будет неровной - это связано с тем, что сначала через Московскую область пройдет атлантический циклон, а затем его сменит теплый антициклон и будет закачивать к нам воздух с Черного моря.

Во вторник, 3 апреля, по сравнению с понедельником похолодает, днем всего +3...+8 градусов. Пройдет дождь, ночью и утром возможен мокрый снег.

В среду, 4 апреля, воздух прогреется до +10, лишь местами возможен небольшой дождь.

В четверг, 5 апреля, синоптики центра "Фобос" обещают резкое потепление до +16 градусов. И солнце, и никаких дождей.

В пятницу, 6 апреля, весна разгуляется до +15...+17 градусов, при переменной облачности возможен короткий дождь.

В субботу, 7 апреля, по прогнозам Гидрометцентра России, вновь станет прохладнее, +6...+11 градусов. Впрочем, не надолго: в Пасхальное воскресенье снова потеплеет, а в начале следующей недели не исключены даже +20 градусоа!

Снег к выходным не успеет растаять полностью. Да, в центре столицы никакх сугробов не останется, но в парках, например, снежный покров к Пасхе не исчезнет. Очень уж много снега, вдвое больше нормы. Высота снежного покрова в Тушине 30 см, в Измайлове - 45 см, в среднем же по Москве около 39 см. В 2017-м году к началу апреля снега в столице уже не было, напоминают в Московском метеобюро.