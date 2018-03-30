В Москву прилетели скворцы

СЕГОДНЯ 13:30 2018-03-30T13:43:51+03:00

А это значит, что весна все-таки придет

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На календаре уже 30-е марта, а мороз все никак не отступит! Сосульки висят повсеместно. Сугробы торчат во дворах. Девушки ходят в джинсах. Коты под окнами никак не начнут орать. Зима явно злоупотребляет нашим гостеприимством. Но, согласно синоптикам и естественным законам природы, весна все равно придет. И «Комсомольская прадва» за это ручается.

Десять дней назад, например, в Москву прилетели грачи, высадившись в районе Лефортово. А вчера появились скворцы - настоящие красавцы с желтыми клювами.

По словам руководителя птичьего приюта в «Сокольниках» Вадима Мишина, нам, людям, самое время вешать на деревья скворечники (с размером летки - 3,5 - 4 см).

- Скворцы прилетают стаями, но почти сразу разбиваются на пары и ищут себе гнездовье, - рассказывает Мишин. - В апреле-мае им предстоит вывести первых птенцов. Кормить скворцов можно любыми зернышками, кроме пшена. Потому что в нем вырабатывается опасный токсин. Но и еще рекомендую голубиный комбикорм, который продается в любом зоомагазине или на птичьем рынке.

Увы, но, по наблюдениям орнитологов, скворцов с каждым годом в Москве становится меньше. Как и воробьев. И синиц. И некоторых других птиц. Причина - антропогенные факторы. Экология. Благоустройство улиц. Пернатым нужно больше кустарников, разнотравья и дикой растительности.

Кстати, скворцы - это певчие птицы. Они умеют и скрипеть, и свистеть, и дребезжать, и мяукать... Как говорят в народе, скворец - хороший певец. А еще говорят, что если скворец запоет возле дома - быть добру.