В Москве появится новая линия метро - Бирюлевская

СЕГОДНЯ 14:00 2018-03-30T14:16:40+03:00

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В столичном метро планируют построить еще одну линию - Бирюлевскую. Уже по названию понятно, куда поедут поезда по этому маршруту.

- Сегодня еще есть районы, не охваченные линиями столичной подземки, и один из них - Бирюлево, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - При сооружении Большой кольцевой линии метро мы сейчас закладываем возможность строительства новых радиальных направлений, в том числе в этот район.

По его словам, на Бирюлевской линии появятся шесть станций - «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное». Ветка придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. В итоге почти полмиллиона москвичей станут жить ближе к метро. Ориентировочно строительство начнется после 2025 года.

Кроме того, от Большой кольцевой линии (БКЛ) пойдет к окраинам строящаяся сейчас Кожуховская ветка. Станция «Нижегородская» станет общей сразу для двух линий метро - Кожуховской и Большой кольцевой. На станции откроют две платформы и четыре пути. В центре проложат рельсы для Кожуховской ветки, а по бокам - для БКЛ. По такому принципу работают станции «Китай-город» и «Парк Победы».

- В перспективе развитие получит Рублево-Архангельская линия, которая возьмет начало от станции Большого кольца «Улица Народного Ополчения», а также линия от станции БКЛ «Улица Новаторов» до Троицка через Коммунарку в Новой Москве, - добавил Марат Хуснуллин.

Окончательное решение о строительстве радиальных линий метро городские власти примут этим летом при подготовке Адресной инвестиционной программы на ближайшие годы.​